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Вночі українська ППО збила над Дніпропетровщиною дві російські ракети, - Резніченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ппо

Уночі проти вівторка українські військові збили над Дніпропетровщиною дві російські ракети.

Про це у Телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.

"Починаємо день з гарної новини. Вночі наша ППО збила над областю дві ворожі ракети. Уламки спричинили незначне займання в одному з сіл. Та, на щастя, ніхто не постраждав", - йдеться у дописі.

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Він додав, що має відео моменту знищення ракет. Проте зараз діє заборона на оприлюднення такої інформації. Обіцяє, що покажи його після перемоги. Збирає архів перемог наших ЗСУ.

На цю годину в області все нормально.
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05.04.2022 08:36 Відповісти
дякую,мо1 славн1 Во1ни!Слава непереможн1й Укра1н1!Слава Нац11!Смерть рашиськ1й гнидот1,пуйло куйло,презренна фейкнац1я п1текантроп1в
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05.04.2022 08:37 Відповісти
ППО працює!
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05.04.2022 09:31 Відповісти
Може хтось пояснити, чому наші ЗСУ ніяк не реагують на повітряні атаки з бульбостану та мародьору? У нас намає чим чи наші чогось стидаються? Вони не мають ***** няіких обмежень - а ми чогось, *****, дотримуємось на 40 день війни?
Що відбувається, люди???
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05.04.2022 09:33 Відповісти
Говнокомандувач ЗЕлупа не дозволяє.
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05.04.2022 10:24 Відповісти
нема чим. наші ракети закатані в асфальт
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05.04.2022 12:08 Відповісти
 
 