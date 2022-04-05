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Ночью украинская ПВО сбила над Днепропетровщиной две российские ракеты, - Резниченко

Новости Цензор.НЕТ Авто Война в Украине

ппо

Ночью на вторник украинские военные сбили над Днепропетровщиной две российские ракеты.

Об этом в Телеграме сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Начинаем день с хорошей новости. Ночью наша ПВО сбила над областью две вражеские ракеты. Обломки повлекли за собой незначительное возгорание в одном из сел. Но, к счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

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Он добавил, что у него есть видео момента уничтожения ракет. Однако сейчас действует запрет на обнародование такой информации. Обещает, что покажет его после победы. Собирает архив побед наших ВСУ.

К этому часу в области все нормально.
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05.04.2022 08:36 Ответить
дякую,мо1 славн1 Во1ни!Слава непереможн1й Укра1н1!Слава Нац11!Смерть рашиськ1й гнидот1,пуйло куйло,презренна фейкнац1я п1текантроп1в
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05.04.2022 08:37 Ответить
ППО працює!
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05.04.2022 09:31 Ответить
Може хтось пояснити, чому наші ЗСУ ніяк не реагують на повітряні атаки з бульбостану та мародьору? У нас намає чим чи наші чогось стидаються? Вони не мають ***** няіких обмежень - а ми чогось, *****, дотримуємось на 40 день війни?
Що відбувається, люди???
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05.04.2022 09:33 Ответить
Говнокомандувач ЗЕлупа не дозволяє.
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05.04.2022 10:24 Ответить
нема чим. наші ракети закатані в асфальт
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05.04.2022 12:08 Ответить
 
 