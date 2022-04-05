Ночью украинская ПВО сбила над Днепропетровщиной две российские ракеты, - Резниченко
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Ночью на вторник украинские военные сбили над Днепропетровщиной две российские ракеты.
Об этом в Телеграме сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Начинаем день с хорошей новости. Ночью наша ПВО сбила над областью две вражеские ракеты. Обломки повлекли за собой незначительное возгорание в одном из сел. Но, к счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.
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Он добавил, что у него есть видео момента уничтожения ракет. Однако сейчас действует запрет на обнародование такой информации. Обещает, что покажет его после победы. Собирает архив побед наших ВСУ.
К этому часу в области все нормально.
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Що відбувається, люди???