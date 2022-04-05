Поблизу Козятина на Вінниччині пролунав вибух, жертв немає, - мер Єрмолаєва

Біля міста Козятин у Вінницькій області пролунав вибух.

Про це повідомила міський голова Тетяна Єрмолаєва, інформує Цензор.НЕТ.

"Поблизу було чутно вибух. Не поширюйте фото та відеоматеріали. Пізніше повідомимо всю інформацію", - йдеться в повідомленні.

Пізніше вона додала, що жертв немає.

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