УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12874 відвідувача онлайн
Новини Війна
21 550 23

Чотирирічного Сашка, якого майже місяць розшукували на Київщині, знайшли мертвим

саша

4-річного Сашка, який із бабусею тікав від рашистів на Київщині, знайшли мертвим.

Про це його мама повідомила в Instagram, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми знайшли тіло Сашеньки. Я дякую кожному, хто вірив, хто допомагав у пошуках, дякую кожному за Ваші молитви і віру, дякую за підтримку. Завдяки Вам, мій синочок зустрівся зі мною. Сашенька, наш маленький янгол уже на небесах! Сьогодні його душа знайшла спокій", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє Zaxid.net, 10 березня мешканці села Сухолуччя Вишгородського району вирішили негайно евакуюватися з міста, адже росіяни почали обстрілювати житловий сектор. Вирішили, що найкращим варіантом покинути село – переправитися через річку. Жінки з дітьми попливли двома човнами. Перший човен доплив у бік села Рожви, інший, де був Сашко з бабусею – ні. Наступного дня на річці знайшли перевернутий човен та бабусю Сашка, яка втонула. Сашка ніде не було.

Майже через місяць пошуків дитину вдалося знайти, на жаль мертвою.

Також дивіться: Обстріл дитячої лікарні в Миколаєві. ВIДЕО камер спостереження

Автор: 

діти (5050) Київська область (4007) вбивство (3082)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+24
Тварюки горіть в пеклі
показати весь коментар
06.04.2022 00:00
+16
Дитинка, яка теж, як і багато інших, вже ніколи не побачить сонця... Цей маленький янгол вже на небі поряд зі своєю бабусею. Спочивайте з миром...
Всі орки без виключення горітимуть у пеклі!
показати весь коментар
06.04.2022 00:21
+15
От що ти за потвора така. Співчуття рідним.
показати весь коментар
05.04.2022 23:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От що ти за потвора така. Співчуття рідним.
показати весь коментар
05.04.2022 23:58 Відповісти
Тварюки горіть в пеклі
показати весь коментар
06.04.2022 00:00 Відповісти
RIP
показати весь коментар
06.04.2022 00:09 Відповісти
Царство Небесне...
показати весь коментар
06.04.2022 00:11 Відповісти
Дитинка, яка теж, як і багато інших, вже ніколи не побачить сонця... Цей маленький янгол вже на небі поряд зі своєю бабусею. Спочивайте з миром...
Всі орки без виключення горітимуть у пеклі!
показати весь коментар
06.04.2022 00:21 Відповісти
Ну от як це витримати...
показати весь коментар
06.04.2022 00:27 Відповісти
Хотiв написати багато слiв.. не змiг... Допоможiть люди!!!

показати весь коментар
06.04.2022 00:57 Відповісти
...
показати весь коментар
06.04.2022 00:58 Відповісти
Нет слов...а потом мы ещё якшаемся с российскими пленными орками, заблудившихся на учениях...
показати весь коментар
06.04.2022 01:30 Відповісти
Вражає гуманність утримання російських полонених. на це не можна спокійно дивитися. на звертання на " ви ". лояльність під час допиту. надання ім спілкування з рідними по телефону і слухати їхню мантру про їхню невинуватість\ необізнаність щодо вторгнення .
показати весь коментар
06.04.2022 04:07 Відповісти
Серце плаче
показати весь коментар
06.04.2022 06:42 Відповісти
 
 