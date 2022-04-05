Чотирирічного Сашка, якого майже місяць розшукували на Київщині, знайшли мертвим
4-річного Сашка, який із бабусею тікав від рашистів на Київщині, знайшли мертвим.
Про це його мама повідомила в Instagram, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми знайшли тіло Сашеньки. Я дякую кожному, хто вірив, хто допомагав у пошуках, дякую кожному за Ваші молитви і віру, дякую за підтримку. Завдяки Вам, мій синочок зустрівся зі мною. Сашенька, наш маленький янгол уже на небесах! Сьогодні його душа знайшла спокій", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляє Zaxid.net, 10 березня мешканці села Сухолуччя Вишгородського району вирішили негайно евакуюватися з міста, адже росіяни почали обстрілювати житловий сектор. Вирішили, що найкращим варіантом покинути село – переправитися через річку. Жінки з дітьми попливли двома човнами. Перший човен доплив у бік села Рожви, інший, де був Сашко з бабусею – ні. Наступного дня на річці знайшли перевернутий човен та бабусю Сашка, яка втонула. Сашка ніде не було.
Майже через місяць пошуків дитину вдалося знайти, на жаль мертвою.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Всі орки без виключення горітимуть у пеклі!