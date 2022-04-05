Чотирирічного Сашка, якого майже місяць розшукували на Київщині, знайшли мертвим

4-річного Сашка, який із бабусею тікав від рашистів на Київщині, знайшли мертвим.

Про це його мама повідомила в Instagram, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми знайшли тіло Сашеньки. Я дякую кожному, хто вірив, хто допомагав у пошуках, дякую кожному за Ваші молитви і віру, дякую за підтримку. Завдяки Вам, мій синочок зустрівся зі мною. Сашенька, наш маленький янгол уже на небесах! Сьогодні його душа знайшла спокій", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє Zaxid.net, 10 березня мешканці села Сухолуччя Вишгородського району вирішили негайно евакуюватися з міста, адже росіяни почали обстрілювати житловий сектор. Вирішили, що найкращим варіантом покинути село – переправитися через річку. Жінки з дітьми попливли двома човнами. Перший човен доплив у бік села Рожви, інший, де був Сашко з бабусею – ні. Наступного дня на річці знайшли перевернутий човен та бабусю Сашка, яка втонула. Сашка ніде не було.

Майже через місяць пошуків дитину вдалося знайти, на жаль мертвою.

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