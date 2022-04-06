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Новини Санкції проти Росії Війна
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Росію необхідно обкласти новими болючими санкціями, - Зеленський у розмові з Макроном

макрон,зеленський

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із французьким колегою Емманюелем Макроном.

Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські звірства на Київщині необхідно розслідувати, а саму Росію обкласти новими болючими санкціями. Про це йшлося в нашій черговій розмові з Емманюелем Макроном. Також говорили про перемовини та гуманітарну допомогу заблокованим містам України. Дякую, друже, за принципову позицію!", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Після того, що світ побачив у Бучі, санкції проти Росії мають бути співмірними тяжкості воєнних злочинів, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23705) санкції (11773) Макрон Емманюель (1453)


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06.04.2022 00:27 Відповісти
О уже накази роздав. Сам то що зробив
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06.04.2022 00:28 Відповісти
Сватів прикрив квартиру в Криму продав, офшорні квартири у світі та все перерахував на ЗСУ?
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06.04.2022 07:44 Відповісти
Оружия рашке ещё на 150 млн. продадут.
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06.04.2022 00:36 Відповісти
Во-во, были уже санкции. Этого тупого жабоеда уже все спрашивают - зачем вы ***** звоните и что вы часами обсуждаете?!
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06.04.2022 00:43 Відповісти
индеец, постоянно наступающий на грабли... знает, что грабли лежат, но все-равно наступает... пользы от разговоров с микроном - ноль... страна-говноступ она и есть страна-говноступ... не надо тратить времени...
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06.04.2022 03:48 Відповісти
 
 