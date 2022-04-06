Росію необхідно обкласти новими болючими санкціями, - Зеленський у розмові з Макроном

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із французьким колегою Емманюелем Макроном.

Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські звірства на Київщині необхідно розслідувати, а саму Росію обкласти новими болючими санкціями. Про це йшлося в нашій черговій розмові з Емманюелем Макроном. Також говорили про перемовини та гуманітарну допомогу заблокованим містам України. Дякую, друже, за принципову позицію!", - йдеться в повідомленні.

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