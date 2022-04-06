Демократи в США просять Байдена посилити кібербезпеку України

Представники Демократичної партії просять президента США Джо Байдена збільшити допомогу Україні та європейським союзникам в області кібербезпеки після злому, який порушив роботу великого українського інтернет-провайдера минулого місяця.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у РБК, посилаючись на CNN.

У листі Байдену сенатор Ед Маркі й член Палати представників Білл Кітінг висловили стурбованість тим, що "Росія може завдати удару у відповідь новими кібератаками в Україні".

Законодавці хочуть, щоб нещодавно сформоване бюро кібербезпеки зміцнювало співпрацю США з Україною та європейськими союзниками та допомагало захищатися від російських хакерських загроз.

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