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Демократи в США просять Байдена посилити кібербезпеку України

нато,кібербезпека

Представники Демократичної партії просять президента США Джо Байдена збільшити допомогу Україні та європейським союзникам в області кібербезпеки після злому, який порушив роботу великого українського інтернет-провайдера минулого місяця.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у РБК, посилаючись на CNN.

У листі Байдену сенатор Ед Маркі й член Палати представників Білл Кітінг висловили стурбованість тим, що "Росія може завдати удару у відповідь новими кібератаками в Україні".

Законодавці хочуть, щоб нещодавно сформоване бюро кібербезпеки зміцнювало співпрацю США з Україною та європейськими союзниками та допомагало захищатися від російських хакерських загроз.

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США (22568) Україна (5867) кібербезпека (1161)


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Щоб посилити кібербезпеку України, треба в першу чергу посилити комп'ютерну обізнаність населення (а особливо чиновників), а це - недосяжна мета
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06.04.2022 11:07 Відповісти
 
 