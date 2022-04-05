ІТ-армія України за період війни атакувала понад 600 російських онлайн-ресурсів, - Мінцифри
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Від початку російської агресії в Україні Мінцифра створила ІТ-армію, яка об’єднала ІТ-фахівців з України та світу, щоб боротися з ворогом на кіберфронті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінцифри.
Як зазначається, ІТ-армія щодня атакує всі сфери Росії:
▪️ ресурси державних установ;
▪️ великі корпорації;
▪️ операторів зв’язку;
▪️ банки;
▪️ кредитні спілки;
▪️ сервіси електронного цифрового підпису;
▪️ низку побутових сервісів, яким користується населення.
"За весь період війни ІТ-армії вдалося атакувати 660 російських ресурсів. Заблокували більшість державних сайтів, російських ЗМІ та онлайн-сервісів бізнесу, який підтримує ворога. А також різними цифровими каналами поширюємо для населення країни агресора жорстоку правду про звірства, які вчиняють їхні нелюди в Україні.
Якщо вмієте атакувати вебсайти та класти на лопатки портали та сервіси — вступайте до лав ІТ-армії України", - йдеться у повідлмленні.
Будь ласка, зачекайте...
И какие мы деньги тратим, те что заработали в виде долларов с зарубежных контрактов и ввели в экономику Украины обменяв на гривны и помогая волонтерам и армии донатами?
Покажите своим примером как нужно защищать на фронте, как делать теракты, как правильно уничтожать их инфраструктуру, мы обязательно возьмем с Вас пример.