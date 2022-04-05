УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14428 відвідувачів онлайн
Новини ТехнологіїВійна в Україні
1 483 7
IT-індустрія (53) кібербезпека (655) Мінцифри (370)

ІТ-армія України за період війни атакувала понад 600 російських онлайн-ресурсів, - Мінцифри

Новини Цензор.НЕТ Технології Війна в Україні

Від початку російської агресії в Україні Мінцифра створила ІТ-армію, яка об’єднала ІТ-фахівців з України та світу, щоб боротися з ворогом на кіберфронті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінцифри.

Як зазначається, ІТ-армія щодня атакує всі сфери Росії:

▪️ ресурси державних установ;
▪️ великі корпорації;
▪️ операторів зв’язку;
▪️ банки;
▪️ кредитні спілки;
▪️ сервіси електронного цифрового підпису;
▪️ низку побутових сервісів, яким користується населення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У ніч повномасштабного вторгнення РФ ворог хотів знищити весь кіберзахист України, - СБУ. ВIДЕО

"За весь період війни ІТ-армії вдалося атакувати 660 російських ресурсів. Заблокували більшість державних сайтів, російських ЗМІ та онлайн-сервісів бізнесу, який підтримує ворога. А також різними цифровими каналами поширюємо для населення країни агресора жорстоку правду про звірства, які вчиняють їхні нелюди в Україні.

Якщо вмієте атакувати вебсайти та класти на лопатки портали та сервіси — вступайте до лав ІТ-армії України", - йдеться у повідлмленні.

Також читайте: Спільнота "Кіберпан Україна" закликає давати відсіч окупантам у кіберпросторі
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це фігня пустопорожня! Чому ви не займаєтеся блокуванням/ заміною ефіру рашаТВ на окупованих територіях?! І чому ви нам тут тижнями втіралі про 'неможливість відключення інтернету' , а на півдні він таки легко відключений і новий тягнуть з Криму??????
показати весь коментар
05.04.2022 13:38 Відповісти
Лучше как Вольнов: звонить, писать в лички родным знакомым вояк и чмырить кишками ихних солдафонов. Это куда результативнее будет
показати весь коментар
05.04.2022 13:43 Відповісти
Єто пять, пишаюся нашими хлопцями. Ми непереможні!
показати весь коментар
05.04.2022 13:47 Відповісти
Це все фiгня. А потрiбнi масовi вбивства, теракти i зробити це можно тiльки на транспортных або енергетичних установах: аерофлот, ржд, атомна енергетика, вйсковi ядернi стратегичнi установи, морський транспорт та iнше. Вони тратять грошi та время не нащо.
показати весь коментар
05.04.2022 13:51 Відповісти
То ли дело Вы, пока мы(IT) блокируем работу их сервисов и работаем на экономику, вы так успешно помогаете полезным комментарием на цензоре, браво, спасибо Вам.
И какие мы деньги тратим, те что заработали в виде долларов с зарубежных контрактов и ввели в экономику Украины обменяв на гривны и помогая волонтерам и армии донатами?
Покажите своим примером как нужно защищать на фронте, как делать теракты, как правильно уничтожать их инфраструктуру, мы обязательно возьмем с Вас пример.
показати весь коментар
05.04.2022 14:22 Відповісти
Стаття про ІТ-армію. І я ще раз повторюю, потрібні масові вбивства, теракти і зробити це можна тільки на транспортних або енергетичних установах, i зробити це може ІТ-армія, а не брати за цiль: великі корпорації, опереторів зв'язку, банки, кредитні спілки. А з приводу "показати", кожен нехай займається своєю справою: президент України - керує державою на користь українцiв, професійні військові - захищают країну, акушер - приймає пологи, а пекар - пече хліб, навіть у такий час.
показати весь коментар
05.04.2022 14:39 Відповісти
Не дай боже такого командира або 'управлэнца' як ти.
показати весь коментар
05.04.2022 17:48 Відповісти
 
 