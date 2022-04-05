IТ-армия Украины за период войны атаковала более 600 российских онлайн-ресурсов, - Минцифры
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С начала российской агрессии в Украине Минцифра создала IТ-армию, объединившую IТ-специалистов из Украины и мира, чтобы бороться с врагом на киберфронте.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минцифры.
Как отмечается, IТ-армия ежедневно атакует все сферы жизнедеятельности России:
▪️ ресурсы государственных учреждений;
▪️ крупные корпорации;
▪️ операторов связи;
▪️ банки;
▪️ кредитные союзы;
▪️ сервисы электронной цифровой подписи;
▪️ ряд бытовых сервисов, которым пользуется население.
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"За весь период войны IТ-армии удалось атаковать 660 российских ресурсов. Заблокировали большинство государственных сайтов, российских СМИ и онлайн-сервисов бизнеса, который поддерживает врага. в Украине.
Если умеете атаковать вебсайты и класть на лопатки порталы и сервисы - вступайте в ряды IТ-армии Украины", - говорится в сообщении.
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И какие мы деньги тратим, те что заработали в виде долларов с зарубежных контрактов и ввели в экономику Украины обменяв на гривны и помогая волонтерам и армии донатами?
Покажите своим примером как нужно защищать на фронте, как делать теракты, как правильно уничтожать их инфраструктуру, мы обязательно возьмем с Вас пример.