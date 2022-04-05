IТ-армия Украины за период войны атаковала более 600 российских онлайн-ресурсов, - Минцифры

С начала российской агрессии в Украине Минцифра создала IТ-армию, объединившую IТ-специалистов из Украины и мира, чтобы бороться с врагом на киберфронте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Как отмечается, IТ-армия ежедневно атакует все сферы жизнедеятельности России:

▪️ ресурсы государственных учреждений;

▪️ крупные корпорации;

▪️ операторов связи;

▪️ банки;

▪️ кредитные союзы;

▪️ сервисы электронной цифровой подписи;

▪️ ряд бытовых сервисов, которым пользуется население.

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"За весь период войны IТ-армии удалось атаковать 660 российских ресурсов. Заблокировали большинство государственных сайтов, российских СМИ и онлайн-сервисов бизнеса, который поддерживает врага. в Украине.

Если умеете атаковать вебсайты и класть на лопатки порталы и сервисы - вступайте в ряды IТ-армии Украины", - говорится в сообщении.

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