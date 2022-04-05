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IТ-армия Украины за период войны атаковала более 600 российских онлайн-ресурсов, - Минцифры

Новости Цензор.НЕТ Технологии Война в Украине

С начала российской агрессии в Украине Минцифра создала IТ-армию, объединившую IТ-специалистов из Украины и мира, чтобы бороться с врагом на киберфронте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Как отмечается, IТ-армия ежедневно атакует все сферы жизнедеятельности России:

▪️ ресурсы государственных учреждений;
▪️ крупные корпорации;
▪️ операторов связи;
▪️ банки;
▪️ кредитные союзы;
▪️ сервисы электронной цифровой подписи;
▪️ ряд бытовых сервисов, которым пользуется население.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ночь полномасштабного вторжения РФ враг хотел уничтожить всю киберзащиту Украины, - СБУ. ВИДЕО

"За весь период войны IТ-армии удалось атаковать 660 российских ресурсов. Заблокировали большинство государственных сайтов, российских СМИ и онлайн-сервисов бизнеса, который поддерживает врага. в Украине.

Если умеете атаковать вебсайты и класть на лопатки порталы и сервисы - вступайте в ряды IТ-армии Украины", - говорится в сообщении.

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Це фігня пустопорожня! Чому ви не займаєтеся блокуванням/ заміною ефіру рашаТВ на окупованих територіях?! І чому ви нам тут тижнями втіралі про 'неможливість відключення інтернету' , а на півдні він таки легко відключений і новий тягнуть з Криму??????
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05.04.2022 13:38 Ответить
Лучше как Вольнов: звонить, писать в лички родным знакомым вояк и чмырить кишками ихних солдафонов. Это куда результативнее будет
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05.04.2022 13:43 Ответить
Єто пять, пишаюся нашими хлопцями. Ми непереможні!
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05.04.2022 13:47 Ответить
Це все фiгня. А потрiбнi масовi вбивства, теракти i зробити це можно тiльки на транспортных або енергетичних установах: аерофлот, ржд, атомна енергетика, вйсковi ядернi стратегичнi установи, морський транспорт та iнше. Вони тратять грошi та время не нащо.
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05.04.2022 13:51 Ответить
То ли дело Вы, пока мы(IT) блокируем работу их сервисов и работаем на экономику, вы так успешно помогаете полезным комментарием на цензоре, браво, спасибо Вам.
И какие мы деньги тратим, те что заработали в виде долларов с зарубежных контрактов и ввели в экономику Украины обменяв на гривны и помогая волонтерам и армии донатами?
Покажите своим примером как нужно защищать на фронте, как делать теракты, как правильно уничтожать их инфраструктуру, мы обязательно возьмем с Вас пример.
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05.04.2022 14:22 Ответить
Стаття про ІТ-армію. І я ще раз повторюю, потрібні масові вбивства, теракти і зробити це можна тільки на транспортних або енергетичних установах, i зробити це може ІТ-армія, а не брати за цiль: великі корпорації, опереторів зв'язку, банки, кредитні спілки. А з приводу "показати", кожен нехай займається своєю справою: президент України - керує державою на користь українцiв, професійні військові - захищают країну, акушер - приймає пологи, а пекар - пече хліб, навіть у такий час.
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05.04.2022 14:39 Ответить
Не дай боже такого командира або 'управлэнца' як ти.
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05.04.2022 17:48 Ответить
 
 