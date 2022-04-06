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Новини Війна Різня в Бучі
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За звірства у Бучі мають відповісти всі - від солдатів до генералів, - США в ОБСЄ

буча

США засуджують звірства російських військ на Київщині та наголошують на необхідності притягнути до відповідальності усіх винних - від солдата до генерала.

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер під час спеціального засідання Постійної ради цієї організації у Відні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Звіти та фото, які ми побачили, включно з нещодавніми жахливими кадрами з Бучі, свідчать про те, що це не дії якогось одного солдата чи двох. Вони є частиною ширшої тривожної мережі повідомлень про звірства. Усі російські сили - від солдатів на місцях до генералів, які віддають накази, - повинні понести відповідальність за свої дії", - зазначив він.

Карпентер нагадав, що США вже давно попереджали, що "путінські війська, цілком можливо, будуть чинити звірства у рамках їхньої загарбницької війни".

"Ми вже побачили катастрофічні картини руйнувань з Маріуполя, повідомлення про десятки тисяч людей, викрадених або депортованих російськими військами, а також шокуючі описи зґвалтувань та атаки у містах, які кремль цинічно назвав "звільненими" російськими військами", - додав він.

Карпентер наголосив, що усі особи, причетні до будь-яких воєнних злочинів та інші звірств, скоєних в Україні, - включаючи політичне та військове керівництво, - мають бути притягнуті до відповідальності.

"Тому разом з іншими державами-учасницями цієї Ради ми закликаємо до розслідування того, що сталося в Бучі, що діялося в Ірпені та Гостомелі, і що коїться на території України, яка контролюється росією. Особи, які відповідальні за дії такого характеру, не повинні сумніватися у тому, що кожний вчинений ним злочин буде викрито, і міжнародне співтовариство притягне їх до відповідальності. Ці дії мають припинитися, і вони мають припинитися зараз", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Різанина в Бучі демонструє справжнє обличчя жорстокої російської війни, - ЄС в ООН

Автор: 

ОБСЄ (3501) США (22568) Карпентер Майкл (86) Буча (539)


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Топ коментарі
+21
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06.04.2022 01:41
+12
США сказали не в Бучі , а в Україні . Применшення злочину геноциду - неприпустиме . Цитуйте правильно .
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06.04.2022 01:36
+10
Весь кацапський народ-підарас має відповідати.
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06.04.2022 01:38
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США сказали не в Бучі , а в Україні . Применшення злочину геноциду - неприпустиме . Цитуйте правильно .
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06.04.2022 01:36 Відповісти
Буча це результат заговору ОФ з фашистами для основи («збереження життя») , вести перемови з нелюдами
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06.04.2022 01:55 Відповісти
Весь кацапський народ-підарас має відповідати.
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06.04.2022 01:38 Відповісти
і путлеровська шльонда - Меркель - теж!
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06.04.2022 01:39 Відповісти
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06.04.2022 01:41 Відповісти
ще повинен світитись від радіації і його виродки
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06.04.2022 02:21 Відповісти
хроніки війни 41-день
https://www.youtube.com/watch?v=V-pG8m-nDxY
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06.04.2022 01:47 Відповісти
Посмотрите какая боль в мужике, как и во всей Украине

https://www.youtube.com/watch?v=3JldrN-GAag
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06.04.2022 01:57 Відповісти
ну і як вони їх притягнуть до відповідальності
нє, ну говорити різні слова - це правильно, звичайно
а от 100 млн дол дати українцям - це курям на сміх
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06.04.2022 08:23 Відповісти
РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ..
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06.04.2022 09:22 Відповісти
 
 