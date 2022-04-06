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Новини Санкції проти Росії
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Польща наполягає на розширенні енергетичних санкцій проти Росії, - МЗС

польща

Поширення заборони на імпорт лише російського вугілля у Польщі вважають половинчастими заходами.

Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Onet.pl, таку заяву зробив заступник глави Міністерства закордонних справ Марцин Пшидач.

"Добре, що прийнято рішення щодо нового пакету санкцій проти Росії, в тому числі – про заборону імпорту вугілля, але ми повинні піти набагато далі",- заявив він.

Він нагадуєв, що польська сторона закликала до більш далекосяжних санкцій, в першу чергу – до заборони нафти та газу з РФ.

"Сьогодні нафту дійсно можуть замінити танкерамиз абсолютно різних напрямків. Потрібне сміливе політичне рішення, щоб припинити грати в такі напівзаходи . Якщо ми хочемо, щоб російська економіка відчула ці санкції, ми повинні піти набагато далі",- резюмує Пшидач.

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Автор: 

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Полякам респект, бьются с немчурой и *********
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06.04.2022 02:10 Відповісти
Совершенно верно. Нефть очень легко заменяется, было бы желание. А х*йлостан зарабатывает на нефти в разы больше, чем на газе. Это был бы серьезный удар
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06.04.2022 02:27 Відповісти
Mu chcemy ale zrozumcie że jesteśmy za słabi blokują zawsze Niemcy i Francja oni chcą tylko kasy od Putina i nałożenia sankcji na Polskę Bonim się nie podoba nasz rząd. Uważajcie na Niemca i Francuza to kłamcy.
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06.04.2022 08:01 Відповісти
 
 