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Новини Війна
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Відновлення пошкоджених окупантами об'єктів: Регіони за кошти держбюджету зможуть закуповувати будматеріали

війна

Регіони за рахунок коштів Державного бюджету зможуть закуповувати будівельні матеріали і невідкладно проводити першочергові аварійно-ремонтні роботи на об’єктах, які пошкоджені внаслідок збройної агресії РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

"Це рішення дозволить в умовах воєнного стану оперативно придбати найнеобхідніші будівельні матеріали для проведення відновлювальних робіт у лікарнях, адміністративних приміщеннях, житлових будівлях та комунальних підприємствах, що зазнали пошкоджень внаслідок бойових дій", – зазначив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Проєкт постанови передбачає можливості придбання будівельних матеріалів для першочергових аварійно-ремонтних робіт на об’єктах, які пошкоджені внаслідок бойових дій, замовником яких є військові адміністрації в населених пунктах, які постраждали внаслідок бойових дій.

Зокрема, йдеться про придбання таких матеріалів:

  • скло для відновлення віконних і дверних блоків;
  • OSB-плити (ДСП та ДВП плити), гіпсокартонні плити, бруси, дошки та рейки;
  • металевий дріт, цвяхи, саморізи;
  • плівка, тенти;
  • листи металеві (профнастил) та шиферні плити.

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Автор: 

будівництво (3016) Міністерство розвитку громад і територій (138)


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А за кошти кацапні коли буде?
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06.04.2022 08:09 Відповісти
Ніколи, зараз підпишуть "мир" і Україну будуть відновлювати, правда за кредити.
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06.04.2022 08:33 Відповісти
 
 