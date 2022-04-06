"Росіяни, додому!": Стефанчук закликав анулювати візи російським чиновникам та їхнім сім'ям

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук закликає інші країни скасувати візи російським чиновникам.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Російським високопосадовцям, їх подружжям, дітям, батькам, іншим родичам, які навчаються, відпочивають, лікуються чи просто перебувають за кордоном, мають бути анульовані візи та всі вони, впродовж 24 годин, повинні бути депортовані з країн цивілізованого світу до Росії. Росіяни, додому!, - йдеться в повідомленні.

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