УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8590 відвідувачів онлайн
Новини Війна
10 322 23

"Росіяни, додому!": Стефанчук закликав анулювати візи російським чиновникам та їхнім сім'ям

паспорт,рф

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук закликає інші країни скасувати візи російським чиновникам.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Російським високопосадовцям, їх подружжям, дітям, батькам, іншим родичам, які навчаються, відпочивають, лікуються чи просто перебувають за кордоном, мають бути анульовані візи та всі вони, впродовж 24 годин, повинні бути депортовані з країн цивілізованого світу до Росії. Росіяни, додому!, - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Латвія зупиняє видачу віз громадянам РФ, - Рінкевич

Автор: 

віза (732) росія (64958)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+32
Всех этих тварей вернуть назад в резервацию под названием паРаша и пускай там пузыри пускают и воняют про свой "русский мир"
показати весь коментар
06.04.2022 02:58
+21
Насамперед вислати студентів які є дітьми кацапських чиновників з провідних технологічних вузів світу та всіх без винятку науковців які працюють в західних компаніях, університетах та наукових проектах.
показати весь коментар
06.04.2022 03:32
+21
А в Україні , всі , хто має російське громадянство , особливо в органах влади на всіх рівнях ? Чи збираєтесь наводити у цих питаннях лад . Впевнена , що там кого трясти . Не забудьте ЦВК ,Суди , прокуратура і т.д.
показати весь коментар
06.04.2022 04:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всех этих тварей вернуть назад в резервацию под названием паРаша и пускай там пузыри пускают и воняют про свой "русский мир"
показати весь коментар
06.04.2022 02:58 Відповісти
Нажаль це тільки ЗАКЛИК ((....
показати весь коментар
06.04.2022 03:06 Відповісти
Насамперед вислати студентів які є дітьми кацапських чиновників з провідних технологічних вузів світу та всіх без винятку науковців які працюють в західних компаніях, університетах та наукових проектах.
показати весь коментар
06.04.2022 03:32 Відповісти
А в Україні , всі , хто має російське громадянство , особливо в органах влади на всіх рівнях ? Чи збираєтесь наводити у цих питаннях лад . Впевнена , що там кого трясти . Не забудьте ЦВК ,Суди , прокуратура і т.д.
показати весь коментар
06.04.2022 04:10 Відповісти
Знаю кілька сімей кацапів в Одесі з расєйськими паспортами та дозволами на проживання в Україні. Приперлись сюди років 20 назад, вже розлодили нове покоління кацапських *********, але і їх зареєстрували в кацапському консульстві. Думаєте, що сидять тут тихесенько? Як би не так! Ненавидять все українське і не приховують цього.
Хто повірить, що баканівське СБУ нічого не знає про них? Звичайно ж знає і нігуя не робить.
показати весь коментар
06.04.2022 09:27 Відповісти
У недоробленого лейтенанта дружина з кацапським паспортом, підери зелені своїх не здадуть.
показати весь коментар
06.04.2022 11:01 Відповісти
Ой... чия би мичала, а https://gordonua.com/news/politics/tatarov-po-prezhnemu-rukovodit-pravoohranitelnoy-sistemoy-ukrainy-i-pomog-sbezhat-medvedchuku-cpk-1603369.html зелена б мовчала.. .
показати весь коментар
06.04.2022 04:14 Відповісти
Серйозно????на 40 день війни???в той той час, як твій шеф зе волає до світу про більше санкцій???а як же тепер агенти ФСБ зможуть тут працювати???
показати весь коментар
06.04.2022 05:01 Відповісти
А всю феесбешну шоблу,окружение вісочайшого, теж вигонять ?
показати весь коментар
06.04.2022 06:39 Відповісти
А як буде з власниками подвійного громадянства?!
показати весь коментар
06.04.2022 06:27 Відповісти
Хороша ідея, а можна ще повернути в країну сина портнова,суркіса та інших патріотів, яким ВИ дали можливість втікти!
показати весь коментар
06.04.2022 07:44 Відповісти
Через интерпол реально.
показати весь коментар
06.04.2022 08:21 Відповісти
та ви шо. на 40-й день спало на думку? чи це так, язиком поляпать? бо як же ви будете без фсб-шної агентури в СБУ, розвідці, ОП? чи ви їм усім, з Єрмаком включно, громадянство поробили?
показати весь коментар
06.04.2022 08:00 Відповісти
Пусть свой оркостан любят в оркостане.
показати весь коментар
06.04.2022 08:52 Відповісти
Всім анулювати!!!! Вибирати не треба, там всі зіпсовани !!!!
показати весь коментар
06.04.2022 08:56 Відповісти
А в Україні безвіз вже скасований з Кацапляндом, не підкаже?
показати весь коментар
06.04.2022 09:01 Відповісти
А що до сих пір це не зробили. Виходить нас звинувачуючи, самі і надалі не вислали кацапів з відпочинку, лікування, навчання. Ах, поортновим і медведчукам таки допомогли
показати весь коментар
06.04.2022 09:07 Відповісти
Було б чудово, якби депортували кожного дибіла в рашу назад, бо в цивілізованому світі "гірше живеться" і рашистам не потрібно буде витрачатись на захист своїх дибілів
показати весь коментар
06.04.2022 10:05 Відповісти
Я би на місці Стефанчука тримав би ці рекомендації в блокноті.Верховній Раді,і йому,вже тисячі разів,а до нього також,говорили-вводбте візовий режим з нашим ворогом-Московією.І бюджет би поповнювався,і облік"туристів"-а це зараз ДРГ, був би. Так він роздає побажання нормальним країнам.Все по Писанню-"...бревно в собственном глазу не видит..."
показати весь коментар
06.04.2022 10:15 Відповісти
Повністю підтримую. Усіх кацапів на свій смітник. Не подобається--ідіть штурмуйте кремль. А якщо неспроможні--водіть ,,хараводы,, по гулагах.
показати весь коментар
06.04.2022 10:18 Відповісти
Это идее уже 30 дней. Стефанчук ее просто стырил. Зеленые слишком тупы, что бы самим что то придумать. А вот чужое присвоить - мастера спорта.
показати весь коментар
06.04.2022 10:21 Відповісти
гнати всiх кацапiв у кацапстан на пошуки цукру https://youtu.be/VESnGAb6vdw кацапи та цукор <<<
показати весь коментар
06.04.2022 10:26 Відповісти
Але в самій Україні почувають себе прекрасно, як громадяни окупанта, так і кацапня з українськими паспортами
показати весь коментар
06.04.2022 11:18 Відповісти
 
 