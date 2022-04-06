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Новини Санкції проти Росії Війна
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Канада запровадила санкції проти восьми російських бізнесменів та начальника Головного управління Генштабу ЗС РФ Костюкова

санкции

В оновлений санкційний список Канади потрапили вісім великих російських бізнесменів та начальник Головного управління Генштабу Збройних сил РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду Канади. 

Як зазначається, Канада ввела нові санкції проти дев'яти росіян. Обмежувальні заходи торкнулися главу "Норнікеля" Володимира Потаніна, главу НОВАТЕКа Леоніда Міхельсона, засновника групи "Ренова" Віктора Вексельберга, акціонера "Сибура" Кирила Шамалова, екс-главу ради директорів ТМК Дмитра Пумпянського і його дружину Галину Пумпянську, основного власника "Русагро" Вадима Мошковича і главу компанії "Марафон груп" Олександра Винокурова.

Крім того, під санкції Канади потрапив начальник Головного управління Генштабу російської армії Ігор Костюков. Олігархам, що потрапили під санкції, уряд Канади забороняє здійснювати операції з будь-якою власністю та отримувати позикове фінансування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада запровадила санкції проти соратників російського та білоруського режимів, - МЗС

Автор: 

армія рф (17250) Канада (2187) росія (64969) санкції (11777)


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Канадійцям-черговий респект.Не зупиняйтесь...
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06.04.2022 09:40 Відповісти
Санкції мають погіршувати життя ВСІХ довбаних орків.
Своїх олігархів вони теж ненавидять, так що арешти їхніх яхт рядовим оркам тільки в радість.
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06.04.2022 09:47 Відповісти
досить толково розписано :
Що означає https://ru.investing.com/analysis/article-200292052 відмова Мінфіну США видавати дозвіл Росії на проведення доларових платежів за держборгом
із рахунків російських держустанов в американських банках?
Відповідна заборона почала діяти з понеділка.

Образитись і не платити ? Але саме цього результату і хоче американський Мінфін. Навряд чи Росія на це піде.
Одна справа - вимушений дефолт через непереборні технічні перешкоди, інша справа - власне рішення.

Дуже схоже, що робиться це для того, щоб спровокувати не технічний, а саме повноцінний дефолт Росії. Чим це загрожує?

Закінчення терміну техдефолту призведе до крос-дефолту за всіма російськими боргами. За термінами це приблизно місяць.
Зовнішній борг державного сектора у розширеному визначенні (з урахуванням держкомпаній) на кінець 3 кварталу 2021 року становив $226 млрд (не плутати із корпоративним боргом).
Саме органи держуправління - $67,7 млрд.
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06.04.2022 09:48 Відповісти
йой біднятки, як мені вас шкода...

БРЕШУ
КАНАДІЙСЬКІ САНКЦІЇ ЦЕ ДЛЯ ВАС ЗАМАЛО)
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06.04.2022 10:00 Відповісти
Аж проти восьми?
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06.04.2022 10:01 Відповісти
До вісьми і НГШ. А... це багато? А у чому полягають ці санкції? Забороняється продавати їм туалетний папір зроблений у Кнаді? Та зрозумійте врешті-решт! Ці персональні санкції їм усім до санкції!!! Результат буде лише тоді, коли вони будуть заблоковані у ВСІХ СФЕРАХ своєї життєдіяльності. Це як у Другу Світову: ну давайте Гітлеру не дозволимо виходити на вулицю, введемо на це санкції.
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06.04.2022 10:03 Відповісти
Сцикливий трюдо навіть засцяло визнати, що воно сцикливе. Коли вже будуть санкціїї проти прибиральниць газпрому!?
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06.04.2022 11:42 Відповісти
 
 