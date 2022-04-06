Канада запровадила санкції проти восьми російських бізнесменів та начальника Головного управління Генштабу ЗС РФ Костюкова

В оновлений санкційний список Канади потрапили вісім великих російських бізнесменів та начальник Головного управління Генштабу Збройних сил РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду Канади.

Як зазначається, Канада ввела нові санкції проти дев'яти росіян. Обмежувальні заходи торкнулися главу "Норнікеля" Володимира Потаніна, главу НОВАТЕКа Леоніда Міхельсона, засновника групи "Ренова" Віктора Вексельберга, акціонера "Сибура" Кирила Шамалова, екс-главу ради директорів ТМК Дмитра Пумпянського і його дружину Галину Пумпянську, основного власника "Русагро" Вадима Мошковича і главу компанії "Марафон груп" Олександра Винокурова.

Крім того, під санкції Канади потрапив начальник Головного управління Генштабу російської армії Ігор Костюков. Олігархам, що потрапили під санкції, уряд Канади забороняє здійснювати операції з будь-якою власністю та отримувати позикове фінансування.

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