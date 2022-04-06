"Укрзалізниця" призначила на сьогодні додатковий поїзд Покровськ-Чернівці
"Укрзалізниця" призначила на сьогодні додатковий поїзд №236/235 Покровськ-Чернівці.
Як передає Цензор.НЕТ, про це "Укрзалізниця" повідомляє в Telegram.
"Укрзалізниця" призначає на 6 квітня додатковий поїзд №236/235 Покровськ-Чернівці. Відправлення з Покровська - о 13:00", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що назад, з Чернівців, поїзд виїде 7 квітня о 20:00 і прямуватиме до Кривого Рогу.
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Арнила
показати весь коментар06.04.2022 11:15 Відповісти Мені подобається 0
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