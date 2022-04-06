УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12901 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
764 1

"Укрзалізниця" призначила на сьогодні додатковий поїзд Покровськ-Чернівці

евакуація

"Укрзалізниця" призначила на сьогодні додатковий поїзд №236/235 Покровськ-Чернівці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Укрзалізниця" повідомляє в Telegram.

"Укрзалізниця" призначає на 6 квітня додатковий поїзд №236/235 Покровськ-Чернівці. Відправлення з Покровська - о 13:00", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що назад, з Чернівців, поїзд виїде 7 квітня о 20:00 і прямуватиме до Кривого Рогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" за добу евакуювала понад 8 тисяч людей із Краматорська і Слов'янська

Автор: 

Укрзалізниця (6832) евакуація (2305)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Как страшный сон, который не заканчивается. Мои родные будут эвакуироваться из Покровска. Маму война застала когда ей было 5 лет и вот ей 85 и снова война. Мой родной красивый городок, где так много роз, зелени... Страшно подумать что сделают с ним орки когда доберутся туда.
показати весь коментар
06.04.2022 11:15 Відповісти
 
 