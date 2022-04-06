Російській владі доведеться відповідати за скоєні воєнні злочини в Україні, - фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголошує, що російській владі доведеться відповідати за воєнні злочини, скоєні в Україні.

Про це вона заявила, виступаючи у середу на пленарному засіданні Європейського парламенту, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Усі ми бачили невідчіпні образи Бучі. Це те, що відбувається, коли солдати Путіна окупують українську територію. Вони називають це звільненням. Я називаю це воєнними злочинами. Відповідати за них доведеться російській владі", - наголосила глава Єврокомісії.

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