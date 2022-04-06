УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12827 відвідувачів онлайн
Новини Війна Різня в Бучі
3 397 19

Російській владі доведеться відповідати за скоєні воєнні злочини в Україні, - фон дер Ляєн

ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголошує, що російській владі доведеться відповідати за воєнні злочини, скоєні в Україні.

Про це вона заявила, виступаючи у середу на пленарному засіданні Європейського парламенту, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Усі ми бачили невідчіпні образи Бучі. Це те, що відбувається, коли солдати Путіна окупують українську територію. Вони називають це звільненням. Я називаю це воєнними злочинами. Відповідати за них доведеться російській владі", - наголосила глава Єврокомісії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Різня в Бучі: машину прошило кулями, ніби вона паперова, жінці відірвало голову. ФОТО 21+

Автор: 

Єврокомісія (2145) Європарламент (1042) Євросоюз (13341) Буча (539) фон дер Ляєн Урсула (763) воєнні злочини (1853)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
показати весь коментар
06.04.2022 12:35
+6
досить вже цього пафосного базікання. ніяким чином ви не зможете притягнути ***** до відповідальності. і він це чудово знає.
показати весь коментар
06.04.2022 12:34
+5
Звонок в полицию - Приезжайте скорее! У нас в доме убийца, мародер и насильник. - Успокойтесь, пожалуйста, мы вам сейчас пришлем бронежилет. - Вы с ума сошли? Мы с детьми в подвале. - Хорошо, и гранатомет пришлем. - А приехать не можете? - Увы, мы покупаем у этого парня бензин.

показати весь коментар
06.04.2022 12:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вот только как это сделать? как выковырять их из рашки...
показати весь коментар
06.04.2022 12:32 Відповісти
я думаю коли руSSкі кріпосні ДУЖЕ захочуть їсти.....вони путіних, мєдвєдєвих, шойгів та піськових... ... самі привезуть в Гаагу....

так як це було з мілошевічем...або зроблять як з кадафі або чаушеску...
показати весь коментар
06.04.2022 12:39 Відповісти
помиляєтесь..вони раби..на колінах будуть стояти і будуть восхваляти царя..проаналізуйте історію..там тільки -кремлівський переворот допоможе
показати весь коментар
06.04.2022 12:43 Відповісти
Ну, Романових у 1918 році самі ж замочили, німці лише грошенят підкинули й телепортували "настощих буйньіх" зі Швейцарії до Швеції.
показати весь коментар
06.04.2022 12:59 Відповісти
досить вже цього пафосного базікання. ніяким чином ви не зможете притягнути ***** до відповідальності. і він це чудово знає.
показати весь коментар
06.04.2022 12:34 Відповісти
Абсолютно з вами погоджуюсь..і не вірю в притягнення до відповідальності..а тих рашистів що знущались їх грохнуть на передовій самі ж свої...Якщо рашисти полковників і генералів своїх вбивають то шо їм положити роту чи полк
показати весь коментар
06.04.2022 12:45 Відповісти
Звонок в полицию - Приезжайте скорее! У нас в доме убийца, мародер и насильник. - Успокойтесь, пожалуйста, мы вам сейчас пришлем бронежилет. - Вы с ума сошли? Мы с детьми в подвале. - Хорошо, и гранатомет пришлем. - А приехать не можете? - Увы, мы покупаем у этого парня бензин.

показати весь коментар
06.04.2022 12:34 Відповісти
на жаль десь так й виглядає(((
показати весь коментар
06.04.2022 12:57 Відповісти
да чули це все , і не один раз
показати весь коментар
06.04.2022 12:35 Відповісти
РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ...
показати весь коментар
06.04.2022 12:35 Відповісти
показати весь коментар
06.04.2022 12:35 Відповісти
А на якій підставі Ви порівнюєте ЄС чи НАТО з поліцією? В них немає обов'язків забезпечувати безпеку сусідів від слова "зовсім". За великим рахунком, навіть нічого надавати не повинні. А деякі "вдячні" українці ще й за допомогу поливають лайном - просто чудово! Явно якийсь неадекват і противник вступу до НАТО створив таку маячню (
показати весь коментар
06.04.2022 12:53 Відповісти
показати весь коментар
06.04.2022 12:35 Відповісти
Відповідати будуть усі кацапи, а не тільки їх влада.
показати весь коментар
06.04.2022 12:37 Відповісти
ви думаєте що до них дойде,? ті звірства вони одобрюють і восхваляють...як приклад подивіться відео, з міст де запитують, про війну проти України.
показати весь коментар
06.04.2022 12:48 Відповісти
А от і свіжий приклад і підтвердження моїх слів прямо на Цензорі
"Прошу тебя побыстрее убивай всех украинцев", - російська школярка у листі до брата-окупанта. АУДIО Джерело:
показати весь коментар
06.04.2022 12:50 Відповісти
https://t.me/bpz_ua/6947 У мережі дедалі частіше появляється інформація, що росія викрадає цивільних та видає їх за «полонених» військових ЗСУ . Зокрема ще один такий випадок пов'язаний з цивільним чоловіком Гостомельської громади.

Очікуємо офіційних підтверджень (скрін - за ссиллю).
показати весь коментар
06.04.2022 12:51 Відповісти
не понимаю как они могут ответить за смерти людей, которых их ****** солаты мучали и над которыми издевались? Еуропа знов обеспокоилась
показати весь коментар
06.04.2022 13:18 Відповісти
 
 