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Російській владі доведеться відповідати за скоєні воєнні злочини в Україні, - фон дер Ляєн
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголошує, що російській владі доведеться відповідати за воєнні злочини, скоєні в Україні.
Про це вона заявила, виступаючи у середу на пленарному засіданні Європейського парламенту, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Усі ми бачили невідчіпні образи Бучі. Це те, що відбувається, коли солдати Путіна окупують українську територію. Вони називають це звільненням. Я називаю це воєнними злочинами. Відповідати за них доведеться російській владі", - наголосила глава Єврокомісії.
Топ коментарі
+9 Шимус
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так як це було з мілошевічем...або зроблять як з кадафі або чаушеску...
"Прошу тебя побыстрее убивай всех украинцев", - російська школярка у листі до брата-окупанта. АУДIО Джерело:
Очікуємо офіційних підтверджень (скрін - за ссиллю).