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Новости Война Резня в Буче
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Российским властям придется отвечать за совершенные военные преступления в Украине, - фон дер Ляйен

ляєн

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркивает, что российским властям придется отвечать за военные преступления, совершенные в Украине.

Об этом она заявила, выступая в среду на пленарном заседании Европейского парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Все мы видели неотвязные образы Бучи. Это то, что происходит, когда солдаты Путина оккупируют украинскую территорию. Они называют это освобождением. Я называю это военными преступлениями. Отвечать за них придется российским властям", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

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Еврокомиссия (1444) Европарламент (1795) Евросоюз (17076) Буча (458) Урсула фон дер Ляйен (511) военные преступления (1428)


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Топ комментарии
+9
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06.04.2022 12:35
+6
досить вже цього пафосного базікання. ніяким чином ви не зможете притягнути ***** до відповідальності. і він це чудово знає.
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06.04.2022 12:34
+5
Звонок в полицию - Приезжайте скорее! У нас в доме убийца, мародер и насильник. - Успокойтесь, пожалуйста, мы вам сейчас пришлем бронежилет. - Вы с ума сошли? Мы с детьми в подвале. - Хорошо, и гранатомет пришлем. - А приехать не можете? - Увы, мы покупаем у этого парня бензин.

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06.04.2022 12:34
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вот только как это сделать? как выковырять их из рашки...
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06.04.2022 12:32 Ответить
я думаю коли руSSкі кріпосні ДУЖЕ захочуть їсти.....вони путіних, мєдвєдєвих, шойгів та піськових... ... самі привезуть в Гаагу....

так як це було з мілошевічем...або зроблять як з кадафі або чаушеску...
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06.04.2022 12:39 Ответить
помиляєтесь..вони раби..на колінах будуть стояти і будуть восхваляти царя..проаналізуйте історію..там тільки -кремлівський переворот допоможе
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06.04.2022 12:43 Ответить
Ну, Романових у 1918 році самі ж замочили, німці лише грошенят підкинули й телепортували "настощих буйньіх" зі Швейцарії до Швеції.
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06.04.2022 12:59 Ответить
досить вже цього пафосного базікання. ніяким чином ви не зможете притягнути ***** до відповідальності. і він це чудово знає.
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06.04.2022 12:34 Ответить
Абсолютно з вами погоджуюсь..і не вірю в притягнення до відповідальності..а тих рашистів що знущались їх грохнуть на передовій самі ж свої...Якщо рашисти полковників і генералів своїх вбивають то шо їм положити роту чи полк
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06.04.2022 12:45 Ответить
Звонок в полицию - Приезжайте скорее! У нас в доме убийца, мародер и насильник. - Успокойтесь, пожалуйста, мы вам сейчас пришлем бронежилет. - Вы с ума сошли? Мы с детьми в подвале. - Хорошо, и гранатомет пришлем. - А приехать не можете? - Увы, мы покупаем у этого парня бензин.

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06.04.2022 12:34 Ответить
на жаль десь так й виглядає(((
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06.04.2022 12:57 Ответить
да чули це все , і не один раз
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06.04.2022 12:35 Ответить
РАШИЗМ = ПУТІНІЗМ =ФАШИЗМ...
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06.04.2022 12:35 Ответить
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06.04.2022 12:35 Ответить
А на якій підставі Ви порівнюєте ЄС чи НАТО з поліцією? В них немає обов'язків забезпечувати безпеку сусідів від слова "зовсім". За великим рахунком, навіть нічого надавати не повинні. А деякі "вдячні" українці ще й за допомогу поливають лайном - просто чудово! Явно якийсь неадекват і противник вступу до НАТО створив таку маячню (
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06.04.2022 12:53 Ответить
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06.04.2022 12:35 Ответить
Відповідати будуть усі кацапи, а не тільки їх влада.
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06.04.2022 12:37 Ответить
ви думаєте що до них дойде,? ті звірства вони одобрюють і восхваляють...як приклад подивіться відео, з міст де запитують, про війну проти України.
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06.04.2022 12:48 Ответить
А от і свіжий приклад і підтвердження моїх слів прямо на Цензорі
"Прошу тебя побыстрее убивай всех украинцев", - російська школярка у листі до брата-окупанта. АУДIО Джерело:
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06.04.2022 12:50 Ответить
https://t.me/bpz_ua/6947 У мережі дедалі частіше появляється інформація, що росія викрадає цивільних та видає їх за «полонених» військових ЗСУ . Зокрема ще один такий випадок пов'язаний з цивільним чоловіком Гостомельської громади.

Очікуємо офіційних підтверджень (скрін - за ссиллю).
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06.04.2022 12:51 Ответить
не понимаю как они могут ответить за смерти людей, которых их ****** солаты мучали и над которыми издевались? Еуропа знов обеспокоилась
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06.04.2022 13:18 Ответить
 
 