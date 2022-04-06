Российским властям придется отвечать за совершенные военные преступления в Украине, - фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркивает, что российским властям придется отвечать за военные преступления, совершенные в Украине.

Об этом она заявила, выступая в среду на пленарном заседании Европейского парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Все мы видели неотвязные образы Бучи. Это то, что происходит, когда солдаты Путина оккупируют украинскую территорию. Они называют это освобождением. Я называю это военными преступлениями. Отвечать за них придется российским властям", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

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