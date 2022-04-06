Централізована евакуація з Харкова не здійснюється, населенню Барвінкового та Лозової рекомендується виїхати, - Синєгубов

Харківська обласна військова адміністрація рекомендує евакуювати населення з Барвінкового та Лозової.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Обласна військова адміністрація за погодженням ЗСУ справді рекомендує евакуювати населення в Барвінковому та Лозовій. Через населені пункти курсують потяги, стежте за розкладом, який оголошують органи місцевого самоврядування", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Говорячи про Харків, він зазначив, що наразі централізована евакуація з міста не здійснюється.

"Ми всі розуміємо: ворог плани щодо Харкова не змінював. Але ми впевнені в наших Збройних силах України, у фортеці нашої оборони. При цьому загроза обстрілів житлових районів Харкова залишається. Більшість жителів ще в перші тижні активних бойових дій виїхали за межі міста та області. На сьогодні централізованих евакуаційних заходів саме в Харкові ми не проводимо", - пояснив Синєгубов.

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"Ми щодня інформуємо про ситуацію. Про зміни ми обов'язково повідомлятимемо!" - додав очільник ОВА.