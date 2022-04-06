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Новини Війна
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Централізована евакуація з Харкова не здійснюється, населенню Барвінкового та Лозової рекомендується виїхати, - Синєгубов

лозова

Харківська обласна військова адміністрація рекомендує евакуювати населення з Барвінкового та Лозової.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Обласна військова адміністрація за погодженням ЗСУ справді рекомендує евакуювати населення в Барвінковому та Лозовій. Через населені пункти курсують потяги, стежте за розкладом, який оголошують органи місцевого самоврядування", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Говорячи про Харків, він зазначив, що наразі централізована евакуація з міста не здійснюється.

"Ми всі розуміємо: ворог плани щодо Харкова не змінював. Але ми впевнені в наших Збройних силах України, у фортеці нашої оборони. При цьому загроза обстрілів житлових районів Харкова залишається. Більшість жителів ще в перші тижні активних бойових дій виїхали за межі міста та області. На сьогодні централізованих евакуаційних заходів саме в Харкові ми не проводимо", - пояснив Синєгубов.

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"Ми щодня інформуємо про ситуацію. Про зміни ми обов'язково повідомлятимемо!" - додав очільник ОВА.

Автор: 

Харків (5573) Харківщина (6054) евакуація (2307) Синєгубов Олег (858)


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Треба тебе було здати, коли ти був маленький . Хочеш щоб людей вбивали та гвалтували. Що можна здати якщо там не буде людей. Можна буде бити по будівлях і не думати, є там наші люди чи немає.
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06.04.2022 19:08 Відповісти
Отак живеш собі, город саджаєш, сад ростиш, курочок та поросяток вигодовуєш, а тут раз і на тебе суне орда орків зазомбованих "асвабаждать"...
Щоб ви кацапи повиздихали до бісової мами!
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06.04.2022 20:12 Відповісти
 
 