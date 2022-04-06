14 181 13
На Луганському напрямку українські воїни знищили ворожий танк, - Генштаб. ВIДЕО
У 42 день війни війьскові ЗСУ в черговий раз показали відмінний результат роботи та прицільно знищили російський танк на Луганському напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
"Військовослужбовці одного з окремих мотопіхотних батальйонів 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка знищили ворожий танк", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+22 ПравдаЛюбка
показати весь коментар06.04.2022 19:28
+19 Чайка Київ
показати весь коментар06.04.2022 19:16
+15 Funt Gor
показати весь коментар06.04.2022 19:19
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чайка Київ
показати весь коментар06.04.2022 19:16 Відповісти Мені подобається 19
Поднипровский УКРАИНЕЦ
показати весь коментар06.04.2022 19:17 Відповісти Мені подобається 6
Сергей Воробей #492359
показати весь коментар06.04.2022 19:21 Відповісти Мені подобається 2
Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар06.04.2022 19:18 Відповісти Мені подобається 10
Funt Gor
показати весь коментар06.04.2022 19:19 Відповісти Мені подобається 15
оззи
показати весь коментар06.04.2022 19:20 Відповісти Мені подобається 5
Сергей Воробей #492359
показати весь коментар06.04.2022 19:23 Відповісти Мені подобається 9
Petrov Viktor
показати весь коментар06.04.2022 19:33 Відповісти Мені подобається 6
lincon lion
показати весь коментар06.04.2022 19:25 Відповісти Мені подобається 1
ПравдаЛюбка
показати весь коментар06.04.2022 19:28 Відповісти Мені подобається 22
Евгений me
показати весь коментар06.04.2022 19:38 Відповісти Мені подобається 2
Станислав Таций
показати весь коментар06.04.2022 19:40 Відповісти Мені подобається 1
4xish
показати весь коментар06.04.2022 19:56 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль