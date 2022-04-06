УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10789 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
14 181 13

На Луганському напрямку українські воїни знищили ворожий танк, - Генштаб. ВIДЕО

У 42 день війни війьскові ЗСУ в черговий раз показали відмінний результат роботи та прицільно знищили російський танк на Луганському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

"Військовослужбовці одного з окремих мотопіхотних батальйонів 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка знищили ворожий танк", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Знищена техніка окупантів у Ворзелі. ВIДЕО

армія рф (17255) танк (2059) знищення (7166) ЗСУ (7513)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+22
.
показати весь коментар
06.04.2022 19:28
+19
КрасівоЄ.
показати весь коментар
06.04.2022 19:16
+15
Як в тирі Буряти нічого так і не зрозуміли, коли тітка з косою прийшла
показати весь коментар
06.04.2022 19:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
КрасівоЄ.
показати весь коментар
06.04.2022 19:16 Відповісти
Один не считается..
показати весь коментар
06.04.2022 19:17 Відповісти
😁
показати весь коментар
06.04.2022 19:21 Відповісти
Гарна робота...
показати весь коментар
06.04.2022 19:18 Відповісти
Як в тирі Буряти нічого так і не зрозуміли, коли тітка з косою прийшла
показати весь коментар
06.04.2022 19:19 Відповісти
вот чего они сюда лезут. знают же что зажарят.
показати весь коментар
06.04.2022 19:20 Відповісти
Бурятский загар сейчас популярен среди русни😁
показати весь коментар
06.04.2022 19:23 Відповісти
Походу не знают, ********** им из бункера сказал, что тут все с цветами и деревянными автоматами.
показати весь коментар
06.04.2022 19:33 Відповісти
На мінімалках!!!!
показати весь коментар
06.04.2022 19:25 Відповісти
.
показати весь коментар
06.04.2022 19:28 Відповісти
Як з пишталета в упор
показати весь коментар
06.04.2022 19:38 Відповісти
Голос сказал: "Вождь завода". Что это было?
показати весь коментар
06.04.2022 19:40 Відповісти
Пиу и к йосе на концерт.
показати весь коментар
06.04.2022 19:56 Відповісти
 
 