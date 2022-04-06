Знищена техніка окупантів у Ворзелі. ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксована знищена техніка російських окупантів у Ворзелі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису видно величезна кількість спаленої ворожої бронетехніки та автомобілів забезпечення.

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