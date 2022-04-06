Знищена техніка окупантів у Ворзелі. ВIДЕО
В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксована знищена техніка російських окупантів у Ворзелі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису видно величезна кількість спаленої ворожої бронетехніки та автомобілів забезпечення.
Топ коментарі
+40 mrSmith
показати весь коментар06.04.2022 12:14
+21 Elvic Vic
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+16 Amber
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Ты реально считаешь что более уместным было бы: "Смотрите сколько сожженной, непонятно чьей техники"?
Усі українці чудово знають , що Ворзель завжди був чудовий й унікальний курорт під Київом й там в місті ніколи не було а ні тракторів , а ні важких треків ...
Тільки капаня могла завесту у центр міста важку техніку ... Й тільки московити рухалися в тих районах колонами !
Ну-ну.
москалям_московитам 3чі https://youtu.be/DU4bC0NdaB8?t=105