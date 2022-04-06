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Знищена техніка окупантів у Ворзелі. ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксована знищена техніка російських окупантів у Ворзелі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису видно величезна кількість спаленої ворожої бронетехніки та автомобілів забезпечення. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Один український танк атакує колону бронетехніки окупантів. ВIДЕО безпілотника

Автор: 

армія рф (17359) знищення (7227) Ворзель (18)


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Топ коментарі
+40
Мабуть Берлін в 1945 році виглядав не так жаливо…
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06.04.2022 12:14
+21
Тільки психично хворий ******** , для якого Чорнобаївка знаходится десь між ГАстАмєлєй й Йєрпенєй може вірити , що в центрі Ворзеля могла зайти українська техніка на гусеничному ходу .
Усі українці чудово знають , що Ворзель завжди був чудовий й унікальний курорт під Київом й там в місті ніколи не було а ні тракторів , а ні важких треків ...

Тільки капаня могла завесту у центр міста важку техніку ... Й тільки московити рухалися в тих районах колонами !
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06.04.2022 12:34
+16
І тут орки загадили природу 😡
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06.04.2022 12:15
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Мабуть Берлін в 1945 році виглядав не так жаливо…
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06.04.2022 12:14 Відповісти
Треба прізвище путлєра написати?
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06.04.2022 12:16 Відповісти
там чітко видно букву "v". і хто в нас малює таки позначки? Гугл тобі в поміч.
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06.04.2022 12:26 Відповісти
Если тебе больше 10 лет, то ты должен понимать что такое "Военная пропаганда". Украинцам не надо повышать боевой дух и уверенность в победе?
Ты реально считаешь что более уместным было бы: "Смотрите сколько сожженной, непонятно чьей техники"?
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06.04.2022 13:03 Відповісти
а по моєму ти диванний гондон, типа намагаєся видати себе за розумного і посіяти сумнів, але ти занадто тупий для цього.
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07.04.2022 15:03 Відповісти
Тільки психично хворий ******** , для якого Чорнобаївка знаходится десь між ГАстАмєлєй й Йєрпенєй може вірити , що в центрі Ворзеля могла зайти українська техніка на гусеничному ходу .
Усі українці чудово знають , що Ворзель завжди був чудовий й унікальний курорт під Київом й там в місті ніколи не було а ні тракторів , а ні важких треків ...

Тільки капаня могла завесту у центр міста важку техніку ... Й тільки московити рухалися в тих районах колонами !
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06.04.2022 12:34 Відповісти
Красивое.
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06.04.2022 12:15 Відповісти
Nice Post-Punk!
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06.04.2022 14:27 Відповісти
І тут орки загадили природу 😡
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06.04.2022 12:15 Відповісти
Вторая мира.
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06.04.2022 12:19 Відповісти
с конца
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06.04.2022 12:21 Відповісти
Я так и сказал.
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06.04.2022 12:27 Відповісти
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06.04.2022 12:34 Відповісти
Интересно, где все это будут утилизировать и переплавлять
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06.04.2022 12:19 Відповісти
из-за орков цена не мет. лом упала. Цуки
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06.04.2022 13:37 Відповісти
"Плановое отступление, им дали уйти, это договрняк!"
Ну-ну.
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06.04.2022 12:23 Відповісти
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06.04.2022 12:23 Відповісти
от ваньки остался ванька исчез только плита
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06.04.2022 12:24 Відповісти
ще й арматура з його "м,язів"....
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06.04.2022 12:29 Відповісти
загинув за коханку Фуйла
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06.04.2022 12:46 Відповісти
Хорошо но ЭТо все должно быть уничтожено на границе
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06.04.2022 12:25 Відповісти
Не до того було, готувалися на майские шашлики.
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06.04.2022 12:34 Відповісти
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06.04.2022 12:25 Відповісти
проэкт Хермании <> мясокомбінат імені *****
москалям_московитам 3чі https://youtu.be/DU4bC0NdaB8?t=105
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06.04.2022 12:28 Відповісти
курва, видалять свою поїбану рекламу, хоча на час війни
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06.04.2022 12:35 Відповісти
 
 