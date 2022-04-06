Один український танк атакує колону бронетехніки окупантів. ВIДЕО безпілотника

Український танк атакував колону окупантів і знищив щонайменше дві ворожі бронемашини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки українського танкіста опублікована в соцмережах.

"Подвиг українських танкістів! Один танк, один екіпаж показав просто блискуче тактичне рішення, домігся раптовості, вміло маневрував, показав високий військовий інтелект. Це просто взірець дій танку в обороні та в складній та хаотичній обстановці реального бою. Допоможіть знайти командира танка, це видатний професіонал високого рівня, гідний найвищих відзнак та сприяння. Ім’я до перемоги світити не будемо, але для історії треба увічнити подію. Прошу відгукнутись героїв", - пише в коментарі до відео головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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