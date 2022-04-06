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Один український танк атакує колону бронетехніки окупантів. ВIДЕО безпілотника

Український танк атакував колону окупантів і знищив щонайменше дві ворожі бронемашини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки українського танкіста опублікована в соцмережах.

"Подвиг українських танкістів! Один танк, один екіпаж показав просто блискуче тактичне рішення, домігся раптовості, вміло маневрував, показав високий військовий інтелект. Це просто взірець дій танку в обороні та в складній та хаотичній обстановці реального бою. Допоможіть знайти командира танка, це видатний професіонал високого рівня, гідний найвищих відзнак та сприяння. Ім’я до перемоги світити не будемо, але для історії треба увічнити подію. Прошу відгукнутись героїв", - пише в коментарі до відео головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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Автор: 

армія рф (17359) знищення (7227)


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Топ коментарі
+33
Красавчик знатно потрепал путинских ублюдков. Несколько раз пересматривал одно удовольствие.
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06.04.2022 11:02
+29
Яке ж красівоЄ відео.
Героям слава !!!
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06.04.2022 11:08
+29
"Подвиг одних - результат преступной халатности других" (С)

На хвилинку уявімо, що Зєля не розвалював армію три роки і наших танків там було би не один, а штуки три... жоден кацап би звідти не втік на своїх ногах. Але тоді не було би подвигу.
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06.04.2022 11:17
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Красавчик знатно потрепал путинских ублюдков. Несколько раз пересматривал одно удовольствие.
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06.04.2022 11:02 Відповісти
Сподіваюся що екіпаж нашого танку у порядку і продовжує трощити російських фашистів
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06.04.2022 11:06 Відповісти
Яке ж красівоЄ відео.
Героям слава !!!
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06.04.2022 11:08 Відповісти
у тебя свиноцабаки мозга нет чтобы это понять...!
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06.04.2022 12:39 Відповісти
Москалі зникають, як у Бермудах, наші хлопці роблять все, щоб кокошники не нудьгували.
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06.04.2022 11:11 Відповісти
В конце видео дохлые парашники догорают.
И маладаяяя не узнает, какой у танкиста был конец.
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06.04.2022 11:13 Відповісти
Конец танкистов точно превратился в уголек.
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06.04.2022 11:54 Відповісти
Але чого він один там був?проти такої колони
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06.04.2022 11:15 Відповісти
"Подвиг одних - результат преступной халатности других" (С)

На хвилинку уявімо, що Зєля не розвалював армію три роки і наших танків там було би не один, а штуки три... жоден кацап би звідти не втік на своїх ногах. Але тоді не було би подвигу.
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06.04.2022 11:17 Відповісти
все, звісно, тільки Зєля розвалював. який би він не був поганий, як не дивно виявився кращим за інших, не голосувала за нього, але мушу визнати. достатньо вже вашу піню співать як тільки Зєля все розвалив - розвалювали до нього і дуже-дуже активно.
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06.04.2022 11:29 Відповісти
Скільки можна повторювати - не зализуте верховному головнокомандувачу дупу! Чим він виявився кращім? Тим, що не втік з самого захищеного міста України? Зі свого бункера біля м. Крещатик?
Ну, розкажіть мені. Може я чогось не знаю.
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06.04.2022 11:35 Відповісти
Ну тебе с Нидерландов виднее.
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06.04.2022 11:57 Відповісти
Повторюю: "Ну, розкажіть мені. Може я чогось не знаю. "
Нема аргументів? Тільки кукіш в кишені?
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06.04.2022 12:17 Відповісти
дивний у Вас, любителів преЗЕдента, курво, алгоритм - "ну, шо ж він там розвалив, - то всьо до нього розвалили!"
ПОЯСНЮЮ - якщо б не його діх, - ще мисяць тому ЗСУ в'їб*ли б по аеропортах в рашці та білорашці, з яких ******** нас ракетами. Потім роздовбали б Кримський міст, по якому йде забезпечення москалів для південної групи їхніх орків - і 50% іх сранорейху було б зупинено ! Цього мало?
далі не буду продовжувати, бо все й так очевидно!! Годі вже вилизувати свого ідола - він також винний у наших втратах через свою халатність, недбалість та зраду!
Слава ЗСУ та укрїнській нації!!!
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06.04.2022 11:52 Відповісти
Фігляра поставлено на завершальну стадію знищення країни, й він колотиться ,як відпрацювати завдання.
Крім фіглярства,й зрадництва,він нічого незробив. Мерзота,й пркидьок
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06.04.2022 12:18 Відповісти
по видео он не маневрировал и первый выстрел ушел куда то выше, что обидно, так как дистанция смешная для танка. Итого 1 бмд спалили, а 2 выстрела ушли в молоко
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06.04.2022 11:23 Відповісти
Там походу є ще наша піхота в будинках. Видно пару попадань з гранатометів кацапської піхоти по будинку яким прикрився наш танк. Кацапня пише що був наказ не вступати в бій а рухатись маршрутом, і шо на відео видно що їх піхота почала нас обходити.
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06.04.2022 11:25 Відповісти
постійно якісь нарізки з яких нічого не зрозуміло. для чого ці моментальні обрізки кадрів як у відеокліпі? безпілотник не веде безперервну зйомку? чи це для того, щоб видавати бажане за дійсне? не позорьтеся такими відео!
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06.04.2022 11:29 Відповісти
ЗСУ своєю роботою найменше, що заслужили це нашу довіру!

З якого переляку вони мають викладати свою тактику та типи зброї?
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06.04.2022 11:42 Відповісти
https://www.facebook.com/myroslavhai?__cft__[0]=AZVSLQNQPoO6KKHNy6SlBf8TcCCtQurW0tCAMzRZxuewDTUMH8Y6WYssUd76cY8o5KtZqCk-gVOYd5cBva3HBZokFjWtKkYBrqqjIkCssuDdBUIUyPv9U5nH15mCxJ4__hw4MMVD_32CECPFiQvdj7J3kqpiYyr-2rGEgdkBWYFyVA&__tn__=-UC%2CP-y-R Myroslav Hai
Проаналізував тактику дій російських підрозділів в окупованих населених пунктах відносно місцевих мешканців.Якщо супротиву і активних боїв немає, то розвідка ворога проходить по оселях, підвалах, будівлях та розмовляють з місцевими мешканцями приязно, дають сухпаї та настанови. Визначають гендерний склад, наявність майна, готовність співпрацювати з окупаційними військами, громадян з військовими спеціальностями тощо.А потім, від наявності часу, що залежить від активності бойових дій починається терор.

Якщо бойової активності немає, то він вибірковий: проукраїнський актив, чиновники, що не ідуть на співпрацю, власники цікавого майна, жінки які сподобались та військові з спецефічними спеціальностями, підозрілі для росіян особи, молоді чоловіки, тощо.

Якщо бойові дії активні і грабувати, убивати треба швидко, а бій ведеться за межами міста, то це всі хто потрапили під руку і визначені особи. Це лотерея.

Якщо в село не зайшли, бо ЗСУ закріпилось в районіі, то ідуть, часто хаотичні, танкові та артилериські обстріли цивільних об'єктів.

Найгірше тим населеним пунктам, які зайняли окупанти, або оточили та повністю блокували - там гине найбільше цивільних людей.

Це не просто звірства війни - це геноцид, який визначений державною політикою РФ.

Це фашизм, який у підручниках назвуть рашизмом.

P.S. Для цивільних: намагайтесь як найшвидше, усіма можливими способами, покинути зону бойових дій. Залишаючись, ви наражаєте на небезпеку себе, заважаєте ЗСУ, та наражаєте на ризик тих, кого потім, ваша родина або ви, просите допомогти в евакуції.
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06.04.2022 11:30 Відповісти
Героям слава!!!
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06.04.2022 11:51 Відповісти
Был бы там азов ..никто бы не уехал
Танк конечно хорошо...но куча противотанковых тубусов по периметру не помешало бы.
Но все равно молодцы !
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06.04.2022 12:14 Відповісти
Я горжуся нашими бійцями і переживаю за них,але з відео я зрозумів тільки те,що перший постріл на третій секунд в молоко(снаряд полетів вверх),другий постріл-вибравши хороше місце для стрільби екіпаж все таки перемудрував,вибачте мене за це слово,пощастило,що все таки якось попав і осколки будинку і сила заряду,що залишилась після попадання у будинок знешкодила танк підарів і овцейобів.А решта відео-це не зрозуміла купа кадрів в кінці де ми бачимо,довгу колону,яка їде на захід сонця.
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06.04.2022 13:53 Відповісти
Найкраще в "Танчики" грати на дивані. Навіть, якщо ви гордитеся і переживаєте за ЗСУ. На дивані зовсім просто, тільки в туалет не забувайте вчасно сходити... і таке буває. Всі правильні і неправильні дії видно, як на долоні. Ваші цитати: "...перший постріл на третій секунд в молоко(снаряд полетів вверх),другий постріл-вибравши хороше місце для стрільби екіпаж все таки перемудрував,вибачте мене за це слово,пощастило,що все таки якось попав..." ; "...не зрозуміла купа кадрів в кінці де ми бачимо,довгу колону,яка їде на захід сонця". Ваші коментарі - це коментарі диванного вояки "в памперсі". Не позортесь.
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07.04.2022 07:33 Відповісти
Так визнаю,що можливо написав дурню,яка Вам не сподобалась і я не знаю який це був за рахунком бойовий виїзд екіпажу,але його не погладили по голові і сказали:"Хороша робота".Потрібно бути реалістами і розуміти,що пишучи у відео "Один танк розбив цілу колону рашистів" ми сподіваємося побачити розбиту колону,а натомість побачили танк який мав хорошу позицію для атаки не використав її як на те розразовувв екіпаж і його керівництво.
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07.04.2022 08:27 Відповісти
Абсолютно погоджуюсь з зеленим Змієм. Подвиг потрібен там, щоб нівелювати ганебну зраду. Якби була реальна нормальна підготовка до війни, а не басні про шашлики, люди б захистилися і перемогли. Тварини розвалювали армію, а Герої захищають в неймовірних умовах
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30.05.2022 09:35 Відповісти
 
 