Один український танк атакує колону бронетехніки окупантів. ВIДЕО безпілотника
Український танк атакував колону окупантів і знищив щонайменше дві ворожі бронемашини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки українського танкіста опублікована в соцмережах.
"Подвиг українських танкістів! Один танк, один екіпаж показав просто блискуче тактичне рішення, домігся раптовості, вміло маневрував, показав високий військовий інтелект. Це просто взірець дій танку в обороні та в складній та хаотичній обстановці реального бою. Допоможіть знайти командира танка, це видатний професіонал високого рівня, гідний найвищих відзнак та сприяння. Ім’я до перемоги світити не будемо, але для історії треба увічнити подію. Прошу відгукнутись героїв", - пише в коментарі до відео головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
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Героям слава !!!
И маладаяяя не узнает, какой у танкиста был конец.
На хвилинку уявімо, що Зєля не розвалював армію три роки і наших танків там було би не один, а штуки три... жоден кацап би звідти не втік на своїх ногах. Але тоді не було би подвигу.
Ну, розкажіть мені. Може я чогось не знаю.
Нема аргументів? Тільки кукіш в кишені?
ПОЯСНЮЮ - якщо б не його діх, - ще мисяць тому ЗСУ в'їб*ли б по аеропортах в рашці та білорашці, з яких ******** нас ракетами. Потім роздовбали б Кримський міст, по якому йде забезпечення москалів для південної групи їхніх орків - і 50% іх сранорейху було б зупинено ! Цього мало?
далі не буду продовжувати, бо все й так очевидно!! Годі вже вилизувати свого ідола - він також винний у наших втратах через свою халатність, недбалість та зраду!
Слава ЗСУ та укрїнській нації!!!
Крім фіглярства,й зрадництва,він нічого незробив. Мерзота,й пркидьок
З якого переляку вони мають викладати свою тактику та типи зброї?
Проаналізував тактику дій російських підрозділів в окупованих населених пунктах відносно місцевих мешканців.Якщо супротиву і активних боїв немає, то розвідка ворога проходить по оселях, підвалах, будівлях та розмовляють з місцевими мешканцями приязно, дають сухпаї та настанови. Визначають гендерний склад, наявність майна, готовність співпрацювати з окупаційними військами, громадян з військовими спеціальностями тощо.А потім, від наявності часу, що залежить від активності бойових дій починається терор.
Якщо бойової активності немає, то він вибірковий: проукраїнський актив, чиновники, що не ідуть на співпрацю, власники цікавого майна, жінки які сподобались та військові з спецефічними спеціальностями, підозрілі для росіян особи, молоді чоловіки, тощо.
Якщо бойові дії активні і грабувати, убивати треба швидко, а бій ведеться за межами міста, то це всі хто потрапили під руку і визначені особи. Це лотерея.
Якщо в село не зайшли, бо ЗСУ закріпилось в районіі, то ідуть, часто хаотичні, танкові та артилериські обстріли цивільних об'єктів.
Найгірше тим населеним пунктам, які зайняли окупанти, або оточили та повністю блокували - там гине найбільше цивільних людей.
Це не просто звірства війни - це геноцид, який визначений державною політикою РФ.
Це фашизм, який у підручниках назвуть рашизмом.
P.S. Для цивільних: намагайтесь як найшвидше, усіма можливими способами, покинути зону бойових дій. Залишаючись, ви наражаєте на небезпеку себе, заважаєте ЗСУ, та наражаєте на ризик тих, кого потім, ваша родина або ви, просите допомогти в евакуції.
Танк конечно хорошо...но куча противотанковых тубусов по периметру не помешало бы.
Но все равно молодцы !