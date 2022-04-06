Один украинский танк атакует колонну бронетехники оккупантов. ВИДЕО беспилотника
Украинский танк атаковал колонну оккупантов и уничтожил по меньшей мере две вражеские бронемашины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки украинского танкиста опубликована в соцсетях.
"Подвиг украинских танкистов! Один танк, один экипаж показал просто блестящее тактическое решение, добился внезапности, умело маневрировал, показал высокий военный интеллект. Это просто образец действий танка в обороне и сложной и хаотической обстановке реального боя. Помогите найти командира танка, это выдающийся профессионал высокого уровня, достойный наивысших знаков отличия и содействия. Имя до победы светить не будем, но для истории надо увековечить событие. Прошу откликнуться героев", - пишет в комментарии к видео главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
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Героям слава !!!
И маладаяяя не узнает, какой у танкиста был конец.
На хвилинку уявімо, що Зєля не розвалював армію три роки і наших танків там було би не один, а штуки три... жоден кацап би звідти не втік на своїх ногах. Але тоді не було би подвигу.
Ну, розкажіть мені. Може я чогось не знаю.
Нема аргументів? Тільки кукіш в кишені?
ПОЯСНЮЮ - якщо б не його діх, - ще мисяць тому ЗСУ в'їб*ли б по аеропортах в рашці та білорашці, з яких ******** нас ракетами. Потім роздовбали б Кримський міст, по якому йде забезпечення москалів для південної групи їхніх орків - і 50% іх сранорейху було б зупинено ! Цього мало?
далі не буду продовжувати, бо все й так очевидно!! Годі вже вилизувати свого ідола - він також винний у наших втратах через свою халатність, недбалість та зраду!
Слава ЗСУ та укрїнській нації!!!
Крім фіглярства,й зрадництва,він нічого незробив. Мерзота,й пркидьок
З якого переляку вони мають викладати свою тактику та типи зброї?
Проаналізував тактику дій російських підрозділів в окупованих населених пунктах відносно місцевих мешканців.Якщо супротиву і активних боїв немає, то розвідка ворога проходить по оселях, підвалах, будівлях та розмовляють з місцевими мешканцями приязно, дають сухпаї та настанови. Визначають гендерний склад, наявність майна, готовність співпрацювати з окупаційними військами, громадян з військовими спеціальностями тощо.А потім, від наявності часу, що залежить від активності бойових дій починається терор.
Якщо бойової активності немає, то він вибірковий: проукраїнський актив, чиновники, що не ідуть на співпрацю, власники цікавого майна, жінки які сподобались та військові з спецефічними спеціальностями, підозрілі для росіян особи, молоді чоловіки, тощо.
Якщо бойові дії активні і грабувати, убивати треба швидко, а бій ведеться за межами міста, то це всі хто потрапили під руку і визначені особи. Це лотерея.
Якщо в село не зайшли, бо ЗСУ закріпилось в районіі, то ідуть, часто хаотичні, танкові та артилериські обстріли цивільних об'єктів.
Найгірше тим населеним пунктам, які зайняли окупанти, або оточили та повністю блокували - там гине найбільше цивільних людей.
Це не просто звірства війни - це геноцид, який визначений державною політикою РФ.
Це фашизм, який у підручниках назвуть рашизмом.
P.S. Для цивільних: намагайтесь як найшвидше, усіма можливими способами, покинути зону бойових дій. Залишаючись, ви наражаєте на небезпеку себе, заважаєте ЗСУ, та наражаєте на ризик тих, кого потім, ваша родина або ви, просите допомогти в евакуції.
Танк конечно хорошо...но куча противотанковых тубусов по периметру не помешало бы.
Но все равно молодцы !