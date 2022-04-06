Один украинский танк атакует колонну бронетехники оккупантов. ВИДЕО беспилотника

Украинский танк атаковал колонну оккупантов и уничтожил по меньшей мере две вражеские бронемашины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки украинского танкиста опубликована в соцсетях.

"Подвиг украинских танкистов! Один танк, один экипаж показал просто блестящее тактическое решение, добился внезапности, умело маневрировал, показал высокий военный интеллект. Это просто образец действий танка в обороне и сложной и хаотической обстановке реального боя. Помогите найти командира танка, это выдающийся профессионал высокого уровня, достойный наивысших знаков отличия и содействия. Имя до победы светить не будем, но для истории надо увековечить событие. Прошу откликнуться героев", - пишет в комментарии к видео главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Смотрите также: "Смотрите, какая адская кухня была для российских орков": что Javelin и NLAW делают с оккупантами. ВИДЕО