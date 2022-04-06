Уничтоженная техника оккупантов в Ворзеле. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирована уничтоженная техника российских оккупантов в Ворзеле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно огромное количество сожженной вражеской бронетехники и автомобилей снабжения.

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