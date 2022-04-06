Уничтоженная техника оккупантов в Ворзеле. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирована уничтоженная техника российских оккупантов в Ворзеле.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно огромное количество сожженной вражеской бронетехники и автомобилей снабжения.
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Ты реально считаешь что более уместным было бы: "Смотрите сколько сожженной, непонятно чьей техники"?
Усі українці чудово знають , що Ворзель завжди був чудовий й унікальний курорт під Київом й там в місті ніколи не було а ні тракторів , а ні важких треків ...
Тільки капаня могла завесту у центр міста важку техніку ... Й тільки московити рухалися в тих районах колонами !
Ну-ну.
москалям_московитам 3чі https://youtu.be/DU4bC0NdaB8?t=105