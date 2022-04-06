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Уничтоженная техника оккупантов в Ворзеле. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирована уничтоженная техника российских оккупантов в Ворзеле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно огромное количество сожженной вражеской бронетехники и автомобилей снабжения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Смотрите, какая адская кухня была для российских орков": что Javelin и NLAW делают с оккупантами. ВИДЕО

армия РФ (19210) уничтожение (6916) Ворзель (14)


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Топ комментарии
+40
Мабуть Берлін в 1945 році виглядав не так жаливо…
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06.04.2022 12:14
+21
Тільки психично хворий ******** , для якого Чорнобаївка знаходится десь між ГАстАмєлєй й Йєрпенєй може вірити , що в центрі Ворзеля могла зайти українська техніка на гусеничному ходу .
Усі українці чудово знають , що Ворзель завжди був чудовий й унікальний курорт під Київом й там в місті ніколи не було а ні тракторів , а ні важких треків ...

Тільки капаня могла завесту у центр міста важку техніку ... Й тільки московити рухалися в тих районах колонами !
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06.04.2022 12:34
+16
І тут орки загадили природу 😡
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06.04.2022 12:15
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Мабуть Берлін в 1945 році виглядав не так жаливо…
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06.04.2022 12:14 Ответить
Треба прізвище путлєра написати?
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06.04.2022 12:16 Ответить
там чітко видно букву "v". і хто в нас малює таки позначки? Гугл тобі в поміч.
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06.04.2022 12:26 Ответить
Если тебе больше 10 лет, то ты должен понимать что такое "Военная пропаганда". Украинцам не надо повышать боевой дух и уверенность в победе?
Ты реально считаешь что более уместным было бы: "Смотрите сколько сожженной, непонятно чьей техники"?
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06.04.2022 13:03 Ответить
а по моєму ти диванний гондон, типа намагаєся видати себе за розумного і посіяти сумнів, але ти занадто тупий для цього.
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07.04.2022 15:03 Ответить
Тільки психично хворий ******** , для якого Чорнобаївка знаходится десь між ГАстАмєлєй й Йєрпенєй може вірити , що в центрі Ворзеля могла зайти українська техніка на гусеничному ходу .
Усі українці чудово знають , що Ворзель завжди був чудовий й унікальний курорт під Київом й там в місті ніколи не було а ні тракторів , а ні важких треків ...

Тільки капаня могла завесту у центр міста важку техніку ... Й тільки московити рухалися в тих районах колонами !
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06.04.2022 12:34 Ответить
Красивое.
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06.04.2022 12:15 Ответить
Nice Post-Punk!
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06.04.2022 14:27 Ответить
І тут орки загадили природу 😡
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06.04.2022 12:15 Ответить
Вторая мира.
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06.04.2022 12:19 Ответить
с конца
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06.04.2022 12:21 Ответить
Я так и сказал.
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06.04.2022 12:27 Ответить
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06.04.2022 12:34 Ответить
Интересно, где все это будут утилизировать и переплавлять
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06.04.2022 12:19 Ответить
из-за орков цена не мет. лом упала. Цуки
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06.04.2022 13:37 Ответить
"Плановое отступление, им дали уйти, это договрняк!"
Ну-ну.
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06.04.2022 12:23 Ответить
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06.04.2022 12:23 Ответить
от ваньки остался ванька исчез только плита
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06.04.2022 12:24 Ответить
ще й арматура з його "м,язів"....
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06.04.2022 12:29 Ответить
загинув за коханку Фуйла
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06.04.2022 12:46 Ответить
Хорошо но ЭТо все должно быть уничтожено на границе
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06.04.2022 12:25 Ответить
Не до того було, готувалися на майские шашлики.
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06.04.2022 12:34 Ответить
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06.04.2022 12:25 Ответить
проэкт Хермании <> мясокомбінат імені *****
москалям_московитам 3чі https://youtu.be/DU4bC0NdaB8?t=105
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06.04.2022 12:28 Ответить
курва, видалять свою поїбану рекламу, хоча на час війни
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06.04.2022 12:35 Ответить
 
 