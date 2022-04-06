На Луганському напрямку українські воїни знищили ворожий танк, - Генштаб. ВIДЕО

У 42 день війни війьскові ЗСУ в черговий раз показали відмінний результат роботи та прицільно знищили російський танк на Луганському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

"Військовослужбовці одного з окремих мотопіхотних батальйонів 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка знищили ворожий танк", - йдеться у повідомленні.

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