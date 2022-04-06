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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Під час визволення Бучі загинув ексмер Сміли Олексій Цибко

сміла,цибко

Під час визволення Бучі загинув колишній мер міста Сміла Черкаської області.

Як інформує Цензор.НЕТ про це написав у фейсбуці Сергій Рудик.

Він зазначив: "До останнього сподівався, що це помилка. Що пройде день - два, і з‘ясується що він живий. Таке вже не раз траплялося на війні. Але - ні. Дива не сталося. І сьогодні ми провели його в останній путь.

Батько, чоловік, видатний спортсмен, Смілянський міський голова … Наші стосунки з тобою не завжди були простими . Але в одному ми завжди були спільні - це готовність захищати Батьківщину зі зброєю в руках.

Спочивай з миром, Олексій Цибко! Ми зробимо все, що в наших силах, щоби всі російські потвори, які принесли кров і страждання на нашу рідну землю, були покарані!"

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Автор: 

смерть (6742) Сміла (59)


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06.04.2022 20:54 Відповісти
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06.04.2022 20:57 Відповісти
Тепер він вже ангел на небі і молиться за всіх нас.
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06.04.2022 21:02 Відповісти
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06.04.2022 21:03 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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06.04.2022 22:03 Відповісти
І плакати , чи шо ? Може забанити !!! Саме він , разом з "енергоівестом "зробив величезні борги в Смілі , виводячи кошти в офшори . Семе він обрехував майданівців , називаючи їх наркоманами , а окупантів друзями --є докази, є відео , повний інтернет .
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06.04.2022 22:51 Відповісти
Ви його не знали, це ми його знали, бо він був наш недомер .
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06.04.2022 22:53 Відповісти
А Рудик тоже зрадник. Спочатку був свободівцем. Його люди вибрали у депутати, як свободівця від об'єднаної опозиції (ще при Януковощі).
А він потім бігав по Верховній Раді, - де більше бабла можна отримати. Продажна скотина.

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06.04.2022 23:57 Відповісти
 
 