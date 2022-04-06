Під час визволення Бучі загинув ексмер Сміли Олексій Цибко
Під час визволення Бучі загинув колишній мер міста Сміла Черкаської області.
Як інформує Цензор.НЕТ про це написав у фейсбуці Сергій Рудик.
Він зазначив: "До останнього сподівався, що це помилка. Що пройде день - два, і з‘ясується що він живий. Таке вже не раз траплялося на війні. Але - ні. Дива не сталося. І сьогодні ми провели його в останній путь.
Батько, чоловік, видатний спортсмен, Смілянський міський голова … Наші стосунки з тобою не завжди були простими . Але в одному ми завжди були спільні - це готовність захищати Батьківщину зі зброєю в руках.
Спочивай з миром, Олексій Цибко! Ми зробимо все, що в наших силах, щоби всі російські потвори, які принесли кров і страждання на нашу рідну землю, були покарані!"
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Слава Україні!!!
Героям слава!!!
А він потім бігав по Верховній Раді, - де більше бабла можна отримати. Продажна скотина.