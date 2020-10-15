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На Донбасі загинув український воїн Руслан Панченко, - міськрада Сміли
У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув уродженець Черкаської області, солдат контрактної служби Руслан Панченко.
Про це повідомили на офіційному сайті Смілянської міської ради, передає Цензор.НЕТ.
"Під час виконання службових обов'язків у зоні проведення ООС загинув наш земляк - солдат контрактної служби Панченко Руслан Віталійович", - сказано в повідомленні.
У міськраді уточнили, що прощання з загиблим бійцем відбулося в районному центрі в середу, 14 жовтня. Похований він був у сусідньому Шполянському районі, в селі Матусів.
Про обставини загибелі солдата Руслана Панченка в повідомленні не сказано.
Топ коментарі
+63 Порохобандерівець
показати весь коментар15.10.2020 18:00
+45 Tata Parasolka
показати весь коментар15.10.2020 18:07
+43 Sergii Ustim
показати весь коментар15.10.2020 18:19
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кто нибудь припомнит в сводках погибших за эти дни?
вчера хоронили... значит погиб за день-два...("в списках не значится"(с)... )