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Новини Операція Об'єднаних сил
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На Донбасі загинув український воїн Руслан Панченко, - міськрада Сміли

На Донбасі загинув український воїн Руслан Панченко, - міськрада Сміли

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув уродженець Черкаської області, солдат контрактної служби Руслан Панченко.

Про це повідомили на офіційному сайті Смілянської міської ради, передає Цензор.НЕТ.

"Під час виконання службових обов'язків у зоні проведення ООС загинув наш земляк - солдат контрактної служби Панченко Руслан Віталійович", - сказано в повідомленні.

У міськраді уточнили, що прощання з загиблим бійцем відбулося в районному центрі в середу, 14 жовтня. Похований він був у сусідньому Шполянському районі, в селі Матусів.

Про обставини загибелі солдата Руслана Панченка в повідомленні не сказано.

Читайте також: Окупанти з початку доби 6 разів порушили режим припинення вогню, - штаб ОС

Автор: 

Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725) Сміла (58) Чернігівська область (893)


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Топ коментарі
+63
Ось такий він- ;мир; від найпопулярнішого коміка РФ В.А. Зеленського.
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15.10.2020 18:00
+45
Руслану Панченко було всього 21 рік . Світла пам'ять Герою !
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15.10.2020 18:07
+43
Вопросы к Зеленскому...
На Донбассе погиб украинский военный Руслан Панченко, - горсовет Смелы - Цензор.НЕТ 7498
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15.10.2020 18:19
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Ось такий він- ;мир; від найпопулярнішого коміка РФ В.А. Зеленського.
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15.10.2020 18:00 Відповісти
Вчера зелен🤢🤡💩 нагло брехал ,что 80дней нет потерь !Маруся Звиробой сказала , чтобы этот иуда закрыл свою погану пику
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15.10.2020 19:11 Відповісти
Потрібно скасувати припинення вогню! Вже більше 1600 порушень цього режиму, а влада Зеленського боїться воювати з путіним! Це вже другий президентмиру їбйгмть
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15.10.2020 18:00 Відповісти
нiт,насолоджуйся своїм вибором до всрачки
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15.10.2020 18:09 Відповісти
****** головою по асфальту,ти ж за нього певно голосував,раз прізвище осла пишеш з великої літери
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15.10.2020 21:58 Відповісти
Але перемірря продовжується???
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15.10.2020 18:03 Відповісти
Так. Горді жителі Донбасу та російські найманці не гинуть. Пан Зеленський може спати спокійно.
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15.10.2020 18:04 Відповісти
Вопросы к Зеленскому...
На Донбассе погиб украинский военный Руслан Панченко, - горсовет Смелы - Цензор.НЕТ 7498
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15.10.2020 18:19 Відповісти
Руслану Панченко було всього 21 рік . Світла пам'ять Герою !
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15.10.2020 18:07 Відповісти
отцы НЕ ХОТЯТ воевать , БУДУТ воевать их СЫНЫ , вот так мы любим своих БЛИЗКИХ !!! или внуки (((( а оно только ВОЙНОЙ и закончится !!! КАРАБАХ это доказывает !!! 30 лет сопли ОТЦЫ мазали , а СЫНЫ сегодня воюют !!! мы ЭТОГО хотим ???!!!
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15.10.2020 18:10 Відповісти
вільна економічна зона...
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15.10.2020 18:10 Відповісти
Росіян треба відстрілювати як поганих скажених собак
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15.10.2020 18:15 Відповісти
Спочатку своїх, добрих до кацапів і зазираючих їм в очі!
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15.10.2020 18:28 Відповісти
Зважаючи на розумові здібності нашого найвеличнішого, то я впевнений, що то він просто переплутав слова "очі" та "очко" (з лексикону "фєня", а не "гра в карти")... Здається саме в останньому це недолуге побачило мир у путлєра...
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15.10.2020 21:06 Відповісти
Ну а між смертями звичайно що нікого не вбивають..як говорила зелена падла..
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15.10.2020 18:25 Відповісти
т.е. он погиб в воскресенье-понедельник-вторник
кто нибудь припомнит в сводках погибших за эти дни?
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15.10.2020 18:25 Відповісти
Втрат не було, як заявляв Хомчак. Але його можна зрозуміти- його молода дружина вислужилася до голови Чернігівської ОДА.
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15.10.2020 18:29 Відповісти
раз похоронили в среду 14, то 12-13...погиб
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15.10.2020 18:39 Відповісти
Навіть про небойові втрати не повідомлялось.
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15.10.2020 19:27 Відповісти
А хтось ще пам'ятає як на ;дебатах; Зеленський назвав російських бойовиків ; ополчєнцамі;?
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15.10.2020 18:26 Відповісти
росіских військових, бурятів, кадировців, кізячків - опполчєнцами.
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15.10.2020 18:33 Відповісти
Та сторона, перестать стрелять..долго еще зеленому предательству быть в Украине?
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15.10.2020 18:29 Відповісти
Это не считается! Зеля заглянул в Глаз Путлеру и увидел там Мир.
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15.10.2020 18:31 Відповісти
Чому це міськрада міста Сміли повідомляє, а не прес-центр антитерористичної операції ? Це вже мир, Зеля ? Зап/ятай, Зеля, миру від Путлера не дочекаєшься. Рашисти розуміють лише силу. та наглість.
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15.10.2020 18:36 Відповісти
ну вот.. и хороним потихоньку... без объяснений как же неприцельные и вполне перемирные убивают....тут важнее чтоб главнокакбыкомандующий со счета не сбился..
вчера хоронили... значит погиб за день-два...("в списках не значится"(с)... )
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15.10.2020 18:44 Відповісти
Ну так что зе, перемирие и тишина соблюдается, всё под контролем???
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15.10.2020 18:58 Відповісти
Зепотерпілий , - це ворог Украіни і брехливе , обкурене чмо , якому начхати на загиблих наших хлопців , тому що він чітко виконує план кремля , а це повна капітуляція і замороження конфлікту !
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15.10.2020 19:09 Відповісти
На Донбасі загинув український воїн Руслан Панченко, - міськрада Сміли - Цензор.НЕТ 6075
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15.10.2020 19:18 Відповісти
Чи лох,чи брехун,чи ворог,але що велика падлюка то вже підтверджено.
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15.10.2020 19:23 Відповісти
В момент когда по украинским позициям стреляли оккупанты погибший боец "неосторожно обращался с личным оружием". Правда, зебуины?
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15.10.2020 19:26 Відповісти
На Донбасі загинув український воїн Руслан Панченко, - міськрада Сміли - Цензор.НЕТ 2728
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15.10.2020 22:24 Відповісти
 
 