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Новости Операция Объединенных сил
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На Донбассе погиб украинский военный Руслан Панченко, - горсовет Смелы

На Донбассе погиб украинский военный Руслан Панченко, - горсовет Смелы

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе погиб уроженец Черкасской области, солдат контрактной службы Руслан Панченко.

Об этом сообщили на официальном сайте Смелянского городского совета, передает Цензор.НЕТ.

"При исполнении служебных обязанностей в зоне проведения ООС погиб наш земляк - солдат контрактной службы Панченко Руслан Витальевич", - сказано в сообщении.

В горсовете уточнили, что прощание с погибшим бойцом состоялось в районном центре в среду, 14 октября. Похоронен он был в соседнем Шполянском районе, в селе Матусив.

Об обстоятельствах гибели солдата Руслана Панченко в сообщении не говорится.

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Автор: 

Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766) Смела (47) Черниговская область (1119)


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Топ комментарии
+63
Ось такий він- ;мир; від найпопулярнішого коміка РФ В.А. Зеленського.
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15.10.2020 18:00
+45
Руслану Панченко було всього 21 рік . Світла пам'ять Герою !
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15.10.2020 18:07
+43
Вопросы к Зеленскому...
На Донбассе погиб украинский военный Руслан Панченко, - горсовет Смелы - Цензор.НЕТ 7498
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15.10.2020 18:19
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Ось такий він- ;мир; від найпопулярнішого коміка РФ В.А. Зеленського.
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15.10.2020 18:00 Ответить
Вчера зелен🤢🤡💩 нагло брехал ,что 80дней нет потерь !Маруся Звиробой сказала , чтобы этот иуда закрыл свою погану пику
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15.10.2020 19:11 Ответить
Потрібно скасувати припинення вогню! Вже більше 1600 порушень цього режиму, а влада Зеленського боїться воювати з путіним! Це вже другий президентмиру їбйгмть
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15.10.2020 18:00 Ответить
нiт,насолоджуйся своїм вибором до всрачки
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15.10.2020 18:09 Ответить
****** головою по асфальту,ти ж за нього певно голосував,раз прізвище осла пишеш з великої літери
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15.10.2020 21:58 Ответить
Але перемірря продовжується???
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15.10.2020 18:03 Ответить
Так. Горді жителі Донбасу та російські найманці не гинуть. Пан Зеленський може спати спокійно.
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15.10.2020 18:04 Ответить
Вопросы к Зеленскому...
На Донбассе погиб украинский военный Руслан Панченко, - горсовет Смелы - Цензор.НЕТ 7498
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15.10.2020 18:19 Ответить
Руслану Панченко було всього 21 рік . Світла пам'ять Герою !
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15.10.2020 18:07 Ответить
отцы НЕ ХОТЯТ воевать , БУДУТ воевать их СЫНЫ , вот так мы любим своих БЛИЗКИХ !!! или внуки (((( а оно только ВОЙНОЙ и закончится !!! КАРАБАХ это доказывает !!! 30 лет сопли ОТЦЫ мазали , а СЫНЫ сегодня воюют !!! мы ЭТОГО хотим ???!!!
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15.10.2020 18:10 Ответить
вільна економічна зона...
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15.10.2020 18:10 Ответить
Росіян треба відстрілювати як поганих скажених собак
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15.10.2020 18:15 Ответить
Спочатку своїх, добрих до кацапів і зазираючих їм в очі!
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15.10.2020 18:28 Ответить
Зважаючи на розумові здібності нашого найвеличнішого, то я впевнений, що то він просто переплутав слова "очі" та "очко" (з лексикону "фєня", а не "гра в карти")... Здається саме в останньому це недолуге побачило мир у путлєра...
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15.10.2020 21:06 Ответить
Ну а між смертями звичайно що нікого не вбивають..як говорила зелена падла..
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15.10.2020 18:25 Ответить
т.е. он погиб в воскресенье-понедельник-вторник
кто нибудь припомнит в сводках погибших за эти дни?
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15.10.2020 18:25 Ответить
Втрат не було, як заявляв Хомчак. Але його можна зрозуміти- його молода дружина вислужилася до голови Чернігівської ОДА.
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15.10.2020 18:29 Ответить
раз похоронили в среду 14, то 12-13...погиб
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15.10.2020 18:39 Ответить
Навіть про небойові втрати не повідомлялось.
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15.10.2020 19:27 Ответить
А хтось ще пам'ятає як на ;дебатах; Зеленський назвав російських бойовиків ; ополчєнцамі;?
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15.10.2020 18:26 Ответить
росіских військових, бурятів, кадировців, кізячків - опполчєнцами.
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15.10.2020 18:33 Ответить
Та сторона, перестать стрелять..долго еще зеленому предательству быть в Украине?
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15.10.2020 18:29 Ответить
Это не считается! Зеля заглянул в Глаз Путлеру и увидел там Мир.
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15.10.2020 18:31 Ответить
Чому це міськрада міста Сміли повідомляє, а не прес-центр антитерористичної операції ? Це вже мир, Зеля ? Зап/ятай, Зеля, миру від Путлера не дочекаєшься. Рашисти розуміють лише силу. та наглість.
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15.10.2020 18:36 Ответить
ну вот.. и хороним потихоньку... без объяснений как же неприцельные и вполне перемирные убивают....тут важнее чтоб главнокакбыкомандующий со счета не сбился..
вчера хоронили... значит погиб за день-два...("в списках не значится"(с)... )
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15.10.2020 18:44 Ответить
Ну так что зе, перемирие и тишина соблюдается, всё под контролем???
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15.10.2020 18:58 Ответить
Зепотерпілий , - це ворог Украіни і брехливе , обкурене чмо , якому начхати на загиблих наших хлопців , тому що він чітко виконує план кремля , а це повна капітуляція і замороження конфлікту !
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15.10.2020 19:09 Ответить
На Донбасі загинув український воїн Руслан Панченко, - міськрада Сміли - Цензор.НЕТ 6075
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15.10.2020 19:18 Ответить
Чи лох,чи брехун,чи ворог,але що велика падлюка то вже підтверджено.
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15.10.2020 19:23 Ответить
В момент когда по украинским позициям стреляли оккупанты погибший боец "неосторожно обращался с личным оружием". Правда, зебуины?
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15.10.2020 19:26 Ответить
На Донбасі загинув український воїн Руслан Панченко, - міськрада Сміли - Цензор.НЕТ 2728
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15.10.2020 22:24 Ответить
 
 