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На Донбассе погиб украинский военный Руслан Панченко, - горсовет Смелы
В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе погиб уроженец Черкасской области, солдат контрактной службы Руслан Панченко.
Об этом сообщили на официальном сайте Смелянского городского совета, передает Цензор.НЕТ.
"При исполнении служебных обязанностей в зоне проведения ООС погиб наш земляк - солдат контрактной службы Панченко Руслан Витальевич", - сказано в сообщении.
В горсовете уточнили, что прощание с погибшим бойцом состоялось в районном центре в среду, 14 октября. Похоронен он был в соседнем Шполянском районе, в селе Матусив.
Об обстоятельствах гибели солдата Руслана Панченко в сообщении не говорится.
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+63 Порохобандерівець
показать весь комментарий15.10.2020 18:00
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кто нибудь припомнит в сводках погибших за эти дни?
вчера хоронили... значит погиб за день-два...("в списках не значится"(с)... )