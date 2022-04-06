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"Укрзалізниця" 7 квітня відправить евакуаційний рейс із Дніпра до Львова

поезд,уз

"Укрзалізниця" на 7 квітня призначила евакуаційний рейс "Дніпро-Львів".

Як передає Цензор.НЕТ, про це зазначається у телеграм-каналі "Укрзалізниці".

Евакуаційний рейс із Дніпра до Львова обслуговуватиме поїзд категорії "Інтерсіті+", відправлення рейсу призначено на 17:00.

Раніше в "Укрзалізниці" заявили, що евакуаційні рейси залишаються безплатними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" призначила на сьогодні додатковий поїзд Покровськ-Чернівці

Автор: 

Укрзалізниця (6834) евакуація (2307)


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Топ коментарі
+2
А ти служиш ?
Певно з окопу строчиш.
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06.04.2022 21:34
+1
цена за койку в хостеле выросла вдвое. зато волонтеры привозят еду, воду, лекарства бесплатно. одежда и обувь. сегодня приехал парикмахер. прикиньте.
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06.04.2022 21:07
+1
Ясно. Значить небезпека наростає.
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06.04.2022 21:20
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Вже Дніпро евакуйовують ?
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06.04.2022 21:05 Відповісти
под никополем в алексеевку уже два раза прилетело.
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06.04.2022 21:12 Відповісти
Ясно. Значить небезпека наростає.
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06.04.2022 21:20 Відповісти
ага. орков отбросили от границ области на 60км. в Днепре много беженцев из Донецкой области.
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06.04.2022 21:23 Відповісти
цена за койку в хостеле выросла вдвое. зато волонтеры привозят еду, воду, лекарства бесплатно. одежда и обувь. сегодня приехал парикмахер. прикиньте.
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06.04.2022 21:07 Відповісти
А ви евакуювались ?
Багато людей навіть з цензору десь позникали.
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06.04.2022 21:21 Відповісти
а ты почему не служишь сестрой милосердия?
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06.04.2022 21:24 Відповісти
А ти служиш ?
Певно з окопу строчиш.
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06.04.2022 21:34 Відповісти
ты с себя начни ботяра
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07.04.2022 08:58 Відповісти
я живу у Львови. мени нукуда эвакуюватися. та й не збираюсь. хоч пив життя прожив у Никополи. там и родичи. мають приихати до мене.
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06.04.2022 21:33 Відповісти
Я ж думаю, що ви ніби на заході жили.
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06.04.2022 21:35 Відповісти
 
 