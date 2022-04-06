"Укрзалізниця" 7 квітня відправить евакуаційний рейс із Дніпра до Львова
"Укрзалізниця" на 7 квітня призначила евакуаційний рейс "Дніпро-Львів".
Як передає Цензор.НЕТ, про це зазначається у телеграм-каналі "Укрзалізниці".
Евакуаційний рейс із Дніпра до Львова обслуговуватиме поїзд категорії "Інтерсіті+", відправлення рейсу призначено на 17:00.
Раніше в "Укрзалізниці" заявили, що евакуаційні рейси залишаються безплатними.
Топ коментарі
+2 Ksenia VB
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+1 оззи
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+1 Ksenia VB
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Багато людей навіть з цензору десь позникали.
Певно з окопу строчиш.