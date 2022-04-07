Аналіз супутникових знімків підтверджує, що тіла жертв в Бучі були там під час окупації росіянами, - речник уряду Німеччини

Німецькі фахівці вивчили зроблені у середині березня супутникові знімки Бучі і не мають сумнівів, що тіла вбитих людей тривалий час перебували там, де вони були виявлені після відходу російських військ.

Про це сказав журналістам речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Є оцінки супутникових знімків, які були зроблені між 10 і 18 березня 2022 року, і вони дозволяють зробити висновок, що жертви на вулиці Яблунській у Бучі, зображення з якими ми всі побачили, були там щонайменше з 10 березня. Достовірні дані засвідчують, що російські військові та силовики були розгорнуті в цьому районі з 7 по 30 березня включно. Вони також брали участь у допиті бранців, яких згодом стратили", - заявив речник.

За його словами, цілеспрямовані вбивства людей підрозділами російських збройних сил і сил безпеки є доказом того, що "президент Росії та головнокомандувач Путін щонайменше потурав порушенням прав людини та воєнним злочинам для досягнення своїх цілей".

У Німеччині назвали безпідставними заяви російської сторони про те, що знімки з Бучі були "інсценуванням", і про свою непричетність до вбивств українців.

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Водночас Гебештрайт не уточнив, дані з яких супутників аналізувалися, адже уряд не коментує дії своїх спецслужб і розвідок.