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Новини Відео Агресія Росії проти України Війна Різня в Бучі
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Момент розстрілу велосипедиста в Бучі. ВIДЕО з безпілотника

У мережі опубліковано кадри з безпілотника, на яких видно, як російські військові стріляють по велосипедисту в Бучі. Аналіз геолокації показав, що місце зйомки дрона збігається з місцем виявлення тіл.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

На відео видно, як велосипедист їде вулицею Бучі Вокзальною, повертає за ріг - на вулицю Яблунську, зайняту російськими солдатами. Щойно велосипедист виїжджає за поворот, російська бронемашина робить кілька великокаліберних пострілів по проїжджій частині. Друга бронемашина робить два постріли у бік велосипедиста. Піднімається стовп пилу та диму.

На кадрах з повітря російські бронемашини мпють вигляд як БМД-4, зазвичай оснащені 100-міліметровою гарматою та 30-міліметровою гарматою.

Понад 20 російських військових машин розташовані поруч із двома машинами, які відкрили вогонь, як на тій же вулиці, так і у кварталах вздовж перехрестя.

Колона бронетехніки стояла на вулиці Водопровідній.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За звірства у Бучі мають відповісти всі - від солдатів до генералів, - США в ОБСЄ

Автор: 

армія рф (17359) Буча (541)


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Топ коментарі
+20
Мразотня кацапська.
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06.04.2022 07:25
+13
Так звані руССкіє, це вбивці, мародери і гвалтівники,вбий москаля першим.
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06.04.2022 07:45
+9
Куйло и его куйлостанцы!
Это те твари, которые говорят, что они не причем
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06.04.2022 07:56
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Мразотня кацапська.
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06.04.2022 07:25 Відповісти
Так звані руССкіє, це вбивці, мародери і гвалтівники,вбий москаля першим.
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06.04.2022 07:45 Відповісти
Куйло и его куйлостанцы!
Это те твари, которые говорят, что они не причем
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06.04.2022 07:56 Відповісти
В Ирпене 11 оккупантов изнасиловали 9-летнюю девочку, вырезали на груди Z

В Ирпене российские оккупанты убили родителей 9-летней девочки, а потом зверски изнасиловали ребенка. На груди малышки вырезали букву "Z".

О жуткой истории, которая произошла во время оккупации Киевской области, рассказала в Facebook Людмила Ткачук, передает https://glavred.info/ukraine/v-irpene-11-okkupantov-iznasilovali-9-letnyuyu-devochku-vyrezali-na-grudi-z-i-vsporoli-zhivot-10360766.html glavred.info .
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06.04.2022 08:07 Відповісти
Цю мразоту треба підвішувати за ноги, відрізати причандали, знімати живцем шкіру, а потім повільно відпилювати голови пилкою. Скільки діток наших загубили, виродки їбані...
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06.04.2022 11:41 Відповісти
Паскуди творили неймовірні звірства.
Лікарі масово пишуть про дітей, згвалтованих групою садистів. Не всі навіть вижили. Декого катували, розрізали животи.
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06.04.2022 08:09 Відповісти
Смерть кацапам! Звісно дуже шкода нашого громадянина.....

Але чому він туди поїхав знаючи , що там стоїть армія недоумків...чого поліз їм на роги...яка була така необхідність ?????
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06.04.2022 09:20 Відповісти
та може не знав, що саме там вони стоять, може він дом там мав, що ж йому тепер в полі спати?
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06.04.2022 11:38 Відповісти
*****, занимался бы своим любимым делом, мочил бы в сортире, кончики мужиков! Да и с фашистами, мог бы и сам, на выгребной яме-404, расстрелять, а не посылать в Украину на утилизацию! А 9 мая, в день рождения продовольственной диктатуры и сам бы повесился! Стал бы героем! И 9 мая, стал бы победой над кацапогитлеровским нацизмом, фашизмом.., как угодно!
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06.04.2022 10:24 Відповісти
Як проти нас воює ворог.
https://www.youtube.com/watch?v=HqF6S1IIW4s
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06.04.2022 11:39 Відповісти
 
 