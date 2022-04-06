Момент розстрілу велосипедиста в Бучі. ВIДЕО з безпілотника
У мережі опубліковано кадри з безпілотника, на яких видно, як російські військові стріляють по велосипедисту в Бучі. Аналіз геолокації показав, що місце зйомки дрона збігається з місцем виявлення тіл.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
На відео видно, як велосипедист їде вулицею Бучі Вокзальною, повертає за ріг - на вулицю Яблунську, зайняту російськими солдатами. Щойно велосипедист виїжджає за поворот, російська бронемашина робить кілька великокаліберних пострілів по проїжджій частині. Друга бронемашина робить два постріли у бік велосипедиста. Піднімається стовп пилу та диму.
На кадрах з повітря російські бронемашини мпють вигляд як БМД-4, зазвичай оснащені 100-міліметровою гарматою та 30-міліметровою гарматою.
Понад 20 російських військових машин розташовані поруч із двома машинами, які відкрили вогонь, як на тій же вулиці, так і у кварталах вздовж перехрестя.
Колона бронетехніки стояла на вулиці Водопровідній.
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Это те твари, которые говорят, что они не причем
В Ирпене российские оккупанты убили родителей 9-летней девочки, а потом зверски изнасиловали ребенка. На груди малышки вырезали букву "Z".
О жуткой истории, которая произошла во время оккупации Киевской области, рассказала в Facebook Людмила Ткачук, передает https://glavred.info/ukraine/v-irpene-11-okkupantov-iznasilovali-9-letnyuyu-devochku-vyrezali-na-grudi-z-i-vsporoli-zhivot-10360766.html glavred.info .
Лікарі масово пишуть про дітей, згвалтованих групою садистів. Не всі навіть вижили. Декого катували, розрізали животи.
Але чому він туди поїхав знаючи , що там стоїть армія недоумків...чого поліз їм на роги...яка була така необхідність ?????
https://www.youtube.com/watch?v=HqF6S1IIW4s