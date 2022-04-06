Момент розстрілу велосипедиста в Бучі. ВIДЕО з безпілотника

У мережі опубліковано кадри з безпілотника, на яких видно, як російські військові стріляють по велосипедисту в Бучі. Аналіз геолокації показав, що місце зйомки дрона збігається з місцем виявлення тіл.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

На відео видно, як велосипедист їде вулицею Бучі Вокзальною, повертає за ріг - на вулицю Яблунську, зайняту російськими солдатами. Щойно велосипедист виїжджає за поворот, російська бронемашина робить кілька великокаліберних пострілів по проїжджій частині. Друга бронемашина робить два постріли у бік велосипедиста. Піднімається стовп пилу та диму.

На кадрах з повітря російські бронемашини мпють вигляд як БМД-4, зазвичай оснащені 100-міліметровою гарматою та 30-міліметровою гарматою.

Понад 20 російських військових машин розташовані поруч із двома машинами, які відкрили вогонь, як на тій же вулиці, так і у кварталах вздовж перехрестя.

Колона бронетехніки стояла на вулиці Водопровідній.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За звірства у Бучі мають відповісти всі - від солдатів до генералів, - США в ОБСЄ