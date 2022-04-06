Момент расстрела велосипедиста в Буче. ВИДЕО с беспилотника

В сети опубликованы кадры с беспилотника, на которых видно, как российские военные стреляют в велосипедиста в Буче. Анализ геолокации показал, что место съемки дрона совпадает с местом обнаружения тел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

На видео видно, как велосипедист едет по улице Бучи Вокзальной, возвращает за угол – на улицу Яблунскую, занятую российскими солдатами. Как только велосипедист выезжает за поворот, российская бронемашина делает несколько крупнокалиберных выстрелов по проезжей части. Вторая бронемашина делает два выстрела в сторону велосипедиста. Поднимается столб пыли и дыма.

На кадрах с воздуха российские бронемашины выглядят как БМД-4, обычно оснащены 100-миллиметровой пушкой и 30-миллиметровой пушкой.

Более 20 российских военных машин расположены рядом с двумя машинами, открывшими огонь, как на той же улице, так и в кварталах вдоль перекрестка.

Колонна бронетехники стояла на улице Водопроводной.

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