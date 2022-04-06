Момент расстрела велосипедиста в Буче. ВИДЕО с беспилотника
В сети опубликованы кадры с беспилотника, на которых видно, как российские военные стреляют в велосипедиста в Буче. Анализ геолокации показал, что место съемки дрона совпадает с местом обнаружения тел.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
На видео видно, как велосипедист едет по улице Бучи Вокзальной, возвращает за угол – на улицу Яблунскую, занятую российскими солдатами. Как только велосипедист выезжает за поворот, российская бронемашина делает несколько крупнокалиберных выстрелов по проезжей части. Вторая бронемашина делает два выстрела в сторону велосипедиста. Поднимается столб пыли и дыма.
На кадрах с воздуха российские бронемашины выглядят как БМД-4, обычно оснащены 100-миллиметровой пушкой и 30-миллиметровой пушкой.
Более 20 российских военных машин расположены рядом с двумя машинами, открывшими огонь, как на той же улице, так и в кварталах вдоль перекрестка.
Колонна бронетехники стояла на улице Водопроводной.
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Это те твари, которые говорят, что они не причем
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О жуткой истории, которая произошла во время оккупации Киевской области, рассказала в Facebook Людмила Ткачук, передает https://glavred.info/ukraine/v-irpene-11-okkupantov-iznasilovali-9-letnyuyu-devochku-vyrezali-na-grudi-z-i-vsporoli-zhivot-10360766.html glavred.info .
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Але чому він туди поїхав знаючи , що там стоїть армія недоумків...чого поліз їм на роги...яка була така необхідність ?????
https://www.youtube.com/watch?v=HqF6S1IIW4s