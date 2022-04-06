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Новости Видео Агрессия России против Украины Война Резня в Буче
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Момент расстрела велосипедиста в Буче. ВИДЕО с беспилотника

В сети опубликованы кадры с беспилотника, на которых видно, как российские военные стреляют в велосипедиста в Буче. Анализ геолокации показал, что место съемки дрона совпадает с местом обнаружения тел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

На видео видно, как велосипедист едет по улице Бучи Вокзальной, возвращает за угол – на улицу Яблунскую, занятую российскими солдатами. Как только велосипедист выезжает за поворот, российская бронемашина делает несколько крупнокалиберных выстрелов по проезжей части. Вторая бронемашина делает два выстрела в сторону велосипедиста. Поднимается столб пыли и дыма.

На кадрах с воздуха российские бронемашины выглядят как БМД-4, обычно оснащены 100-миллиметровой пушкой и 30-миллиметровой пушкой.

Более 20 российских военных машин расположены рядом с двумя машинами, открывшими огонь, как на той же улице, так и в кварталах вдоль перекрестка.

Колонна бронетехники стояла на улице Водопроводной.

Смотрите: Зеленский в Совбезе ООН: Где эта безопасность, которую должен гарантировать Совбез? Где мир, ради которого создавалась ООН?

армия РФ (19210) Буча (460)


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Топ комментарии
+20
Мразотня кацапська.
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06.04.2022 07:25
+13
Так звані руССкіє, це вбивці, мародери і гвалтівники,вбий москаля першим.
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06.04.2022 07:45
+9
Куйло и его куйлостанцы!
Это те твари, которые говорят, что они не причем
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06.04.2022 07:56
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Мразотня кацапська.
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06.04.2022 07:25 Ответить
Так звані руССкіє, це вбивці, мародери і гвалтівники,вбий москаля першим.
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06.04.2022 07:45 Ответить
Куйло и его куйлостанцы!
Это те твари, которые говорят, что они не причем
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06.04.2022 07:56 Ответить
В Ирпене 11 оккупантов изнасиловали 9-летнюю девочку, вырезали на груди Z

В Ирпене российские оккупанты убили родителей 9-летней девочки, а потом зверски изнасиловали ребенка. На груди малышки вырезали букву "Z".

О жуткой истории, которая произошла во время оккупации Киевской области, рассказала в Facebook Людмила Ткачук, передает https://glavred.info/ukraine/v-irpene-11-okkupantov-iznasilovali-9-letnyuyu-devochku-vyrezali-na-grudi-z-i-vsporoli-zhivot-10360766.html glavred.info .
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06.04.2022 08:07 Ответить
Цю мразоту треба підвішувати за ноги, відрізати причандали, знімати живцем шкіру, а потім повільно відпилювати голови пилкою. Скільки діток наших загубили, виродки їбані...
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06.04.2022 11:41 Ответить
Паскуди творили неймовірні звірства.
Лікарі масово пишуть про дітей, згвалтованих групою садистів. Не всі навіть вижили. Декого катували, розрізали животи.
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06.04.2022 08:09 Ответить
Смерть кацапам! Звісно дуже шкода нашого громадянина.....

Але чому він туди поїхав знаючи , що там стоїть армія недоумків...чого поліз їм на роги...яка була така необхідність ?????
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06.04.2022 09:20 Ответить
та може не знав, що саме там вони стоять, може він дом там мав, що ж йому тепер в полі спати?
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06.04.2022 11:38 Ответить
*****, занимался бы своим любимым делом, мочил бы в сортире, кончики мужиков! Да и с фашистами, мог бы и сам, на выгребной яме-404, расстрелять, а не посылать в Украину на утилизацию! А 9 мая, в день рождения продовольственной диктатуры и сам бы повесился! Стал бы героем! И 9 мая, стал бы победой над кацапогитлеровским нацизмом, фашизмом.., как угодно!
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06.04.2022 10:24 Ответить
Як проти нас воює ворог.
https://www.youtube.com/watch?v=HqF6S1IIW4s
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06.04.2022 11:39 Ответить
 
 