РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6737 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война Резня в Буче
13 721 43
армия РФ (15471) война (47303) Зеленский (16627) ООН (3936) россия (91364) Буча (419)

Зеленский в Совбезе ООН: Где эта безопасность, которую должен гарантировать Совбез? Где мир, ради которого создавалась ООН?

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Ключевая задача ООН – обеспечение и поддержание мира. Сейчас устав ООН нарушается из первой статьи.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский отметил во время выступления в Совбезе ООН, передает Цензор.НЕТ.

"Россия разрушает внутреннее единство государств, разрушает государственные границы, проводит последовательную политику уничтожения этнического и религиозного разнообразия", – добавил Зеленский.

Он подробно остановился на зверствах российских войск в Буче и других населенных пунктах Киевской области.

"Итак, где эта безопасность, которую должен гарантировать Совбез? Ее нет, хотя и есть Совбез, Где тот мир, ради которого создавался ООН? Очевидно, что это ключевой институт, который должен обеспечивать принуждение любых агрессоров к миру. Она просто не может эффективно работать. Мир увидел, что российские военные сделали в Буче", - сказал Зеленский.

"Миру еще предстоит увидеть, что они сделали в других оккупированных городах нашей страны. География может быть разной, но жестокость одинакова, преступления одинаковы и ответственность должна быть неизбежной", - добавил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 20-летний оккупант из Владивостока Ткач, убивавший людей в Буче, обещает продолжить "резать головы" украинцев. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+36
Звання замість розстрілу - все по-квартальські…

Тарас Чорновіл:
Учора єрмак активно так коломойській медіахвойді нахвалявся, що зараз присвоюються нові генеральські звання нашим героям та видатним командувачам. Відкриваю президентський сайт і отримую прямо в лоб перший же указ про такого видатного генерала. Це той Буданов, якого поставили на розвідку, щоб вичистити з ГУР усіх учасників антирашистських операцій, щоб затерти сліди вагнергейту. Це той видатний стратег, який не побачив підготовки москви до вторгнення або ж приховав цей факт (бо керівництво країни твердить, що нічого не знало).

Мабуть шашлички з Гогілашвілі та співжиття з ним і його особливо наближеною до Зеленського дружиною в одній хаті - це і є та заслуга, за яку замість у відставки дають генеральські погони.

І не кажіть мені, що у владі хоч щось помінялося. Й не треба жалісливо постити фотки Зеленського з мішками під очима. По ділах їх судитимете. Найстрашніше, що зараз ті самі 73% знову кип'яточком пісяють.
Тож, віримо лише у наші ЗСУ. Й постараємося не дати цій продажній зграї вкрасти їхню перемогу.

.














показать весь комментарий
05.04.2022 18:18
+29
Дмитро Вовнянко: ​​
ОПОЗИЦІЇ ЗАТКНУЛИ РОТА
Вітаю всіх з гучним актом примирення і єднання в ім'я перемоги. Вкотре команда президента "боневтік" продемонструвала, що означає єдність і злагода в їхньому розумінні.
Зранку сьогоднішнього дня державний Концерн радіомовлення, радіозв'язку і телебачення виключив з ефіру мовлення телеканалів "Прямий", "5-й" та "Еспрессо".
Телеканалам, які з першого дня війни закликали громадян до захисту своєї держави і завжди демонрстрували свою патріотичну спрямованість, просто користуючись війною, закрили рота. Бо якщо хтось незрозумів, на патріотизм тепер монополія. Патріотизм буває: або такий який промовляє ротом Мосейчук, або ніякий.
За дивним збігом обставин Концерном РРТ нині керує такий собі Кирило Данілов, у минулому керівник кампанії "Приват ТВ Дніпро" олігарха Ігоря Коломойського.
А у той самий час "Квартал-95" на гастроляв в Польщі почав фонтанувати гидотними жартами про Петра Порошенка. Єднання у всій красі - ви ж розумієте?
"Прямий" припинив віщання в ефірі як жест доброї волі, після підписання президентом указу про єдиний інформаційний простір на час війни. "Прямий" готовий був долучитися до спільного телемарафону, але опозиційним телеканалам не були виділені часові слоти. "5-й" і "Еспрессо" продовжили роботу в ефірі, позіяк транслювали контент іноземних телекомпаній, згідно укладених контрактів. Наразі вони мають всі підстави виставити державі рахунок за завданий матеріальний збиток - і обов'язкоко подадуть. Та хіба державу воно хвилює?
В той час коли Офіс президента (вчора) і Зеленський (сьогодні) на всю душу щиру піаряться на тлі Бучі, знищеної через те що хтось за місяць до війни закликав думати про травневі шашлики а не будувати РОПи та артилерійські позиції на напрямках ударів ворога, в країні остаточно встановлено цензуру.
Простіше. Опозиції заткнули рота. Команда Зеленського зробила те, що до неї робив тільки Янукрович під час обох Майданів - вирубила з ефіру "5-й канал". А це поганий знак для влади - перевірено.
І так. Звісно, обурюватися через це не на часі! Війна в країні! Я лише нагадаю, що коли в Росії закривали канали НТВ та ОРТ, теж казали що протестувати не на часі, бо треба Росію витягувати з кризи. З цього починався путінізм. Я знаю, чимало осіб які прибігали до мене в коменти з криками "як ви можете критикувати владу - треба замирюватися" зараз палець о палець не вдарять аби встати на захист опозиційних каналів. Навпаки вони задоволено потиратимуть руки. Ще б пак: "Канали бариги вирубили!"
Вітаю цих дивовижних осіб. Вони вже готові путіністи. Путіну їх навіть перемагати не треба - путінізм вони побудувати готові прямо зараз і з натхненням. Різниця між ними - лише в кольорі прапора. А це тимчасове, коли сутність єдина.
Що нам робити? Відповідаю чесно, я не знаю що робити. Я не буду закликати до непокори і протестів у той час коли країна у війні і насуваються дуже важкі випробування. Не буду - і край. Можете засуджувати.
Я скажу так. Народ який на зміг зламати Путін, не зломає і збіговисько комиків. Зламалка поламається. Війна закінчиться. І ми ще поговоримо в повний голос. Вони можуть виключити наші телеканали - вони не заткнуть рота всім нам. Не вдалося Януковичу, не вдалося ваті - їм не вдасться й поготів. Нам рота затикати - як небо фарбувати.
А наразі - всіх з цензурою. Вітаю в новій реальності.
показать весь комментарий
05.04.2022 18:19
+23
Та да. Франция уволила главу разведки за то, что недооценил опасность рашки, а наши новое звание присваивают...
показать весь комментарий
05.04.2022 18:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
пусть слушают и глотают хутинские пуесосы.
показать весь комментарий
05.04.2022 18:17 Ответить
Вони сплять спокійно,сама організація зажралась і може вводити миротворців хіба,що в африку,і їм на нас пох...
показать весь комментарий
05.04.2022 18:18 Ответить
Звання замість розстрілу - все по-квартальські…

Тарас Чорновіл:
Учора єрмак активно так коломойській медіахвойді нахвалявся, що зараз присвоюються нові генеральські звання нашим героям та видатним командувачам. Відкриваю президентський сайт і отримую прямо в лоб перший же указ про такого видатного генерала. Це той Буданов, якого поставили на розвідку, щоб вичистити з ГУР усіх учасників антирашистських операцій, щоб затерти сліди вагнергейту. Це той видатний стратег, який не побачив підготовки москви до вторгнення або ж приховав цей факт (бо керівництво країни твердить, що нічого не знало).

Мабуть шашлички з Гогілашвілі та співжиття з ним і його особливо наближеною до Зеленського дружиною в одній хаті - це і є та заслуга, за яку замість у відставки дають генеральські погони.

І не кажіть мені, що у владі хоч щось помінялося. Й не треба жалісливо постити фотки Зеленського з мішками під очима. По ділах їх судитимете. Найстрашніше, що зараз ті самі 73% знову кип'яточком пісяють.
Тож, віримо лише у наші ЗСУ. Й постараємося не дати цій продажній зграї вкрасти їхню перемогу.

.














показать весь комментарий
05.04.2022 18:18 Ответить
.
показать весь комментарий
05.04.2022 18:20 Ответить
а Генриховича наградят?
показать весь комментарий
05.04.2022 18:35 Ответить
Це за вагнерівців для самозванця…
показать весь комментарий
05.04.2022 18:58 Ответить
Це за вагнерівців злитих самозванцю та *****…
показать весь комментарий
05.04.2022 19:00 Ответить
Та да. Франция уволила главу разведки за то, что недооценил опасность рашки, а наши новое звание присваивают...
показать весь комментарий
05.04.2022 18:30 Ответить
Тарасик про Гелетея не забьіл ?
показать весь комментарий
05.04.2022 18:30 Ответить
Ну и? Был такой дебил. Три месяца возглавлял МО. Как поставили, так и убрали. Тогда еще ни у кого понятия не было, как воевать. Что сказать-то хотел?
показать весь комментарий
05.04.2022 18:50 Ответить
Детальніше про зраду, будьте ласкаві.
показать весь комментарий
05.04.2022 18:50 Ответить
Гарне запитання, пане президент.
показать весь комментарий
05.04.2022 18:18 Ответить
Все правильно сказал. Зеленский сегодня является мировым Лидером и разносит мировой бардак в клочья
показать весь комментарий
05.04.2022 18:18 Ответить
зеленский делает сейчас всё, как и в 19 году - пустые слова для лохов - у него нет и не будет ни каких дельных и содержательных предложений по " мироустроёству" - все хреновые, одни они с опой гении. Скажите, почему он тогда слил почти весь юг и юго-восток Украины фашистам и те парадным маршем дошли до Николаева и Мариуполя. Могу привести много примеров его " лидерства".
показать весь комментарий
05.04.2022 19:22 Ответить
шайка лєйка ООН..збіговисько з перевиртання паперів і вираження озабоченностей..Жаль нема видатних осіб,вони повмирали які пройшли Другу світову війну.вони б точно не виражали озабоченності
показать весь комментарий
05.04.2022 18:18 Ответить
Дмитро Вовнянко: ​​
ОПОЗИЦІЇ ЗАТКНУЛИ РОТА
Вітаю всіх з гучним актом примирення і єднання в ім'я перемоги. Вкотре команда президента "боневтік" продемонструвала, що означає єдність і злагода в їхньому розумінні.
Зранку сьогоднішнього дня державний Концерн радіомовлення, радіозв'язку і телебачення виключив з ефіру мовлення телеканалів "Прямий", "5-й" та "Еспрессо".
Телеканалам, які з першого дня війни закликали громадян до захисту своєї держави і завжди демонрстрували свою патріотичну спрямованість, просто користуючись війною, закрили рота. Бо якщо хтось незрозумів, на патріотизм тепер монополія. Патріотизм буває: або такий який промовляє ротом Мосейчук, або ніякий.
За дивним збігом обставин Концерном РРТ нині керує такий собі Кирило Данілов, у минулому керівник кампанії "Приват ТВ Дніпро" олігарха Ігоря Коломойського.
А у той самий час "Квартал-95" на гастроляв в Польщі почав фонтанувати гидотними жартами про Петра Порошенка. Єднання у всій красі - ви ж розумієте?
"Прямий" припинив віщання в ефірі як жест доброї волі, після підписання президентом указу про єдиний інформаційний простір на час війни. "Прямий" готовий був долучитися до спільного телемарафону, але опозиційним телеканалам не були виділені часові слоти. "5-й" і "Еспрессо" продовжили роботу в ефірі, позіяк транслювали контент іноземних телекомпаній, згідно укладених контрактів. Наразі вони мають всі підстави виставити державі рахунок за завданий матеріальний збиток - і обов'язкоко подадуть. Та хіба державу воно хвилює?
В той час коли Офіс президента (вчора) і Зеленський (сьогодні) на всю душу щиру піаряться на тлі Бучі, знищеної через те що хтось за місяць до війни закликав думати про травневі шашлики а не будувати РОПи та артилерійські позиції на напрямках ударів ворога, в країні остаточно встановлено цензуру.
Простіше. Опозиції заткнули рота. Команда Зеленського зробила те, що до неї робив тільки Янукрович під час обох Майданів - вирубила з ефіру "5-й канал". А це поганий знак для влади - перевірено.
І так. Звісно, обурюватися через це не на часі! Війна в країні! Я лише нагадаю, що коли в Росії закривали канали НТВ та ОРТ, теж казали що протестувати не на часі, бо треба Росію витягувати з кризи. З цього починався путінізм. Я знаю, чимало осіб які прибігали до мене в коменти з криками "як ви можете критикувати владу - треба замирюватися" зараз палець о палець не вдарять аби встати на захист опозиційних каналів. Навпаки вони задоволено потиратимуть руки. Ще б пак: "Канали бариги вирубили!"
Вітаю цих дивовижних осіб. Вони вже готові путіністи. Путіну їх навіть перемагати не треба - путінізм вони побудувати готові прямо зараз і з натхненням. Різниця між ними - лише в кольорі прапора. А це тимчасове, коли сутність єдина.
Що нам робити? Відповідаю чесно, я не знаю що робити. Я не буду закликати до непокори і протестів у той час коли країна у війні і насуваються дуже важкі випробування. Не буду - і край. Можете засуджувати.
Я скажу так. Народ який на зміг зламати Путін, не зломає і збіговисько комиків. Зламалка поламається. Війна закінчиться. І ми ще поговоримо в повний голос. Вони можуть виключити наші телеканали - вони не заткнуть рота всім нам. Не вдалося Януковичу, не вдалося ваті - їм не вдасться й поготів. Нам рота затикати - як небо фарбувати.
А наразі - всіх з цензурою. Вітаю в новій реальності.
показать весь комментарий
05.04.2022 18:19 Ответить
Дякую за статтю. Знайшла у свого провайдера Прямий HD і дивимось, а їх фальшивий марафон можна вже і не дивитись
показать весь комментарий
05.04.2022 18:34 Ответить
свои косяки на чужие плечи...
показать весь комментарий
05.04.2022 18:20 Ответить
тобто ти вважаєш, що Рада безпеки ООН це просто про "поговорити"?
показать весь комментарий
05.04.2022 18:35 Ответить
я вважаю,що буба <******* нічого не зробив корисного для захисту держави...
показать весь комментарий
05.04.2022 18:41 Ответить
поки кацапня в в радбезі ніякого миру не буде
показать весь комментарий
05.04.2022 18:20 Ответить
Не помню никогда, чтоб кто то выполнил хоть одно ,,решение,, оон.
Напоминает европарламент.. одни озабоченности.
И распил бюджета..
Пора распускать..
показать весь комментарий
05.04.2022 18:22 Ответить
В последний раз ООН были эффективны во время бури в пустыне в Кувейте. После этого ноль.
Для вызовов 21ого века ООН абсолютно бесполезная организация. Хуже чем лига наций в 20 ом
показать весь комментарий
05.04.2022 18:56 Ответить
скоко ракет квартал за три года настругал?
показать весь комментарий
05.04.2022 18:22 Ответить
Там же, где и "посредине". Тебе пытались пояснить на всех возможных и невозможных языках что такое путин. В ответ: риск полномасштабного вторжения не больше чем раньше, 200тыс. войск - это х...рня, а пока будем искать "посредине". Теперь дети расплачиваются за твою, гаденыш, упоротость. Да еще и травлю оппозиционного ТВ на этом фоне устроил. При этом виноваты Красный Крест, Меркель, Запад, НАТО, а теперь ООН. Нет, з@ср@нец, отвечать тебе. Позже, конечно(какая ирония - сейчас тебя спасает путин).
показать весь комментарий
05.04.2022 18:24 Ответить
МИР уже не будет таким, каким он был до Бучи , есть видео доказательства того, что эти русские животные творили , теперь ни один пропагандон российский не сможет отмазатся , весь мир увидел в прямом эфире убийства и изнасилования, эти паРашники даже не могли себе представить , что в квартирах, домах, на улицах , есть скрытые камеры наблюдения, и то что нам показали , это лишь малая толика того , что там происходило , НО !!!!! Эти кадры в скором , облетят весь мир , и множество видеодокументов уже передано и задокументировано . Это перевернет весь мир !!!!!! Эти ужасы превзойдут лагеря освенцима .
показать весь комментарий
05.04.2022 18:27 Ответить
Ошибаетесь. Весь мир.. потрясен.. шокирован... Все это уже было и не раз. Сирия последний раз кажется. Дети убитые химическим оружием.. оторваные руки-ноги и стертый с лица земли вместе с жителями Алеппо. И что? Да ничего! Повозмущались, слезу пустили и все забыли через 2 недели. То же самое будет и с Бучей и другими городами.
показать весь комментарий
05.04.2022 18:42 Ответить
Саме так кацапи і вважають. "Бабло побєждает зло" це їх лексикону. Але тут масштаб інший і "різкість" вже наведена. Все ретельно фіксується. Україна це не Сирія. Тут все відбувається "онлайн" і поряд з ЄС - кінцевим споживачем будь яких кацапських фейків.
показать весь комментарий
05.04.2022 18:57 Ответить
Україна повинна ДЕМОНСТРАТИВНО покинути цю шарашку і годівницю для імпотентів...
показать весь комментарий
05.04.2022 18:32 Ответить
Якщо їх не виключать з оон, тоді я вже не знаю що треба зробити їм для цього.
показать весь комментарий
05.04.2022 18:33 Ответить
ООН абсолютно бездействующая организация в которой люди получают зарплату и хорошо проводят время. В таком виде как сейчас она НЕ НУЖНА.
показать весь комментарий
05.04.2022 18:44 Ответить
Читайте Паркинсона. ООН мертва с рождения
показать весь комментарий
05.04.2022 21:14 Ответить
Щось беня нагну зелю під час агресії московіі щодо блокування Українських Патріотичних телеканалів - Прямий, 5-й, Експрессо…
Мобуть ***** заважали вони…
Зеля, це не з асфальту заробляти три роки, замість Нептунів та Вільх будівництво!!
За блокування Українських ЗМІ ТА каналів ПІД ЧАС АГРЕСІЇ московіі це, як злиття вагнерівців самозванцю та *****!!
Херню пороти Украінці не дадуть!!!
Смерть московітам та їх посібникам в Україні !
показать весь комментарий
05.04.2022 18:57 Ответить
Це ж не х**лу сказати що він х**ло та терорист. Так що "ліцо с обложкі" грізний.
показать весь комментарий
05.04.2022 19:10 Ответить
"ПОДОБНОЙ" МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ ЕВРОПЫ МЫ ДАВНО ПОЧУСТВОВАЛИ НА СВОЕМ ШКУРЕ, ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ МИРОВЫЕ СТРУКТУРЫ ПОКАЗАЛИ СВОЕ ДВУЛИЧИЕ К ОТКРЫТОМУ АГРЕССИЮ кремля.
ООН, ОБСЕ и пр. - Вы ПРОДАЖНЫЕ ПОДЛЕЦЫ. ИЗ ЗА ВАШЕЙ ВШИВОЙ ПОДЛОСТИ УМИРАЕТ НИ В ЧЕМ НЕ ВИННЫЕ ДЕТИ И СТАРИКИ. ДОРОГИЕ УКРАИНЦЫ ОТСТАИВАЙТЕ ПРАВА НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СВОБОДЫ И СУВЕРЕНИТЕТА УКРАИНЫ. СВОЛОЧИ СТВОРИЛИ БОЙНЬЮ УКРАИНЕ, А ТЕПЕРЬ ТИПА ДУМАЮТ. ДА ПОШЛИ ВЫ НА ХРЕН ГЕЙРОПЕЙЦЫ. ДА ХРЕН ВАМ ПОЛУЧИТ ЗАПАДНУЮ УКРАИНУ ЧЕРНОЗЕМЬЯМИ. УКРАИНЕ НУЖНО РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ А НЕ ПИ... ДАБОЛЬСТВО. ДОРОГИЕ УКРАИНЦЫ АЗЕРБАЙДЖАН С ВАМИ. НИЗКИЙ ПОКЛОН РЕБЯТАМ- ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ.
БУДУШЕЕ УКРАИНЫ ЭТО - ВОЕННЫЙ БЛОК УКРАИНЫ, ТУРЦИИ, ГРУЗИИ, АЗЕРБАЙДЖАН И МОЛДОВЫ. СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ГЕРОЯМ!
показать весь комментарий
05.04.2022 20:33 Ответить
 
 