Зеленский в Совбезе ООН: Где эта безопасность, которую должен гарантировать Совбез? Где мир, ради которого создавалась ООН?

Ключевая задача ООН – обеспечение и поддержание мира. Сейчас устав ООН нарушается из первой статьи.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский отметил во время выступления в Совбезе ООН, передает Цензор.НЕТ.

"Россия разрушает внутреннее единство государств, разрушает государственные границы, проводит последовательную политику уничтожения этнического и религиозного разнообразия", – добавил Зеленский.

Он подробно остановился на зверствах российских войск в Буче и других населенных пунктах Киевской области.

"Итак, где эта безопасность, которую должен гарантировать Совбез? Ее нет, хотя и есть Совбез, Где тот мир, ради которого создавался ООН? Очевидно, что это ключевой институт, который должен обеспечивать принуждение любых агрессоров к миру. Она просто не может эффективно работать. Мир увидел, что российские военные сделали в Буче", - сказал Зеленский.

"Миру еще предстоит увидеть, что они сделали в других оккупированных городах нашей страны. География может быть разной, но жестокость одинакова, преступления одинаковы и ответственность должна быть неизбежной", - добавил глава государства.

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