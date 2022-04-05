Зеленский в Совбезе ООН: Где эта безопасность, которую должен гарантировать Совбез? Где мир, ради которого создавалась ООН?
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Ключевая задача ООН – обеспечение и поддержание мира. Сейчас устав ООН нарушается из первой статьи.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский отметил во время выступления в Совбезе ООН, передает Цензор.НЕТ.
"Россия разрушает внутреннее единство государств, разрушает государственные границы, проводит последовательную политику уничтожения этнического и религиозного разнообразия", – добавил Зеленский.
Он подробно остановился на зверствах российских войск в Буче и других населенных пунктах Киевской области.
"Итак, где эта безопасность, которую должен гарантировать Совбез? Ее нет, хотя и есть Совбез, Где тот мир, ради которого создавался ООН? Очевидно, что это ключевой институт, который должен обеспечивать принуждение любых агрессоров к миру. Она просто не может эффективно работать. Мир увидел, что российские военные сделали в Буче", - сказал Зеленский.
"Миру еще предстоит увидеть, что они сделали в других оккупированных городах нашей страны. География может быть разной, но жестокость одинакова, преступления одинаковы и ответственность должна быть неизбежной", - добавил глава государства.
Пожалуйста, подождите...
Тарас Чорновіл:
Учора єрмак активно так коломойській медіахвойді нахвалявся, що зараз присвоюються нові генеральські звання нашим героям та видатним командувачам. Відкриваю президентський сайт і отримую прямо в лоб перший же указ про такого видатного генерала. Це той Буданов, якого поставили на розвідку, щоб вичистити з ГУР усіх учасників антирашистських операцій, щоб затерти сліди вагнергейту. Це той видатний стратег, який не побачив підготовки москви до вторгнення або ж приховав цей факт (бо керівництво країни твердить, що нічого не знало).
Мабуть шашлички з Гогілашвілі та співжиття з ним і його особливо наближеною до Зеленського дружиною в одній хаті - це і є та заслуга, за яку замість у відставки дають генеральські погони.
І не кажіть мені, що у владі хоч щось помінялося. Й не треба жалісливо постити фотки Зеленського з мішками під очима. По ділах їх судитимете. Найстрашніше, що зараз ті самі 73% знову кип'яточком пісяють.
Тож, віримо лише у наші ЗСУ. Й постараємося не дати цій продажній зграї вкрасти їхню перемогу.
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ОПОЗИЦІЇ ЗАТКНУЛИ РОТА
Вітаю всіх з гучним актом примирення і єднання в ім'я перемоги. Вкотре команда президента "боневтік" продемонструвала, що означає єдність і злагода в їхньому розумінні.
Зранку сьогоднішнього дня державний Концерн радіомовлення, радіозв'язку і телебачення виключив з ефіру мовлення телеканалів "Прямий", "5-й" та "Еспрессо".
Телеканалам, які з першого дня війни закликали громадян до захисту своєї держави і завжди демонрстрували свою патріотичну спрямованість, просто користуючись війною, закрили рота. Бо якщо хтось незрозумів, на патріотизм тепер монополія. Патріотизм буває: або такий який промовляє ротом Мосейчук, або ніякий.
За дивним збігом обставин Концерном РРТ нині керує такий собі Кирило Данілов, у минулому керівник кампанії "Приват ТВ Дніпро" олігарха Ігоря Коломойського.
А у той самий час "Квартал-95" на гастроляв в Польщі почав фонтанувати гидотними жартами про Петра Порошенка. Єднання у всій красі - ви ж розумієте?
"Прямий" припинив віщання в ефірі як жест доброї волі, після підписання президентом указу про єдиний інформаційний простір на час війни. "Прямий" готовий був долучитися до спільного телемарафону, але опозиційним телеканалам не були виділені часові слоти. "5-й" і "Еспрессо" продовжили роботу в ефірі, позіяк транслювали контент іноземних телекомпаній, згідно укладених контрактів. Наразі вони мають всі підстави виставити державі рахунок за завданий матеріальний збиток - і обов'язкоко подадуть. Та хіба державу воно хвилює?
В той час коли Офіс президента (вчора) і Зеленський (сьогодні) на всю душу щиру піаряться на тлі Бучі, знищеної через те що хтось за місяць до війни закликав думати про травневі шашлики а не будувати РОПи та артилерійські позиції на напрямках ударів ворога, в країні остаточно встановлено цензуру.
Простіше. Опозиції заткнули рота. Команда Зеленського зробила те, що до неї робив тільки Янукрович під час обох Майданів - вирубила з ефіру "5-й канал". А це поганий знак для влади - перевірено.
І так. Звісно, обурюватися через це не на часі! Війна в країні! Я лише нагадаю, що коли в Росії закривали канали НТВ та ОРТ, теж казали що протестувати не на часі, бо треба Росію витягувати з кризи. З цього починався путінізм. Я знаю, чимало осіб які прибігали до мене в коменти з криками "як ви можете критикувати владу - треба замирюватися" зараз палець о палець не вдарять аби встати на захист опозиційних каналів. Навпаки вони задоволено потиратимуть руки. Ще б пак: "Канали бариги вирубили!"
Вітаю цих дивовижних осіб. Вони вже готові путіністи. Путіну їх навіть перемагати не треба - путінізм вони побудувати готові прямо зараз і з натхненням. Різниця між ними - лише в кольорі прапора. А це тимчасове, коли сутність єдина.
Що нам робити? Відповідаю чесно, я не знаю що робити. Я не буду закликати до непокори і протестів у той час коли країна у війні і насуваються дуже важкі випробування. Не буду - і край. Можете засуджувати.
Я скажу так. Народ який на зміг зламати Путін, не зломає і збіговисько комиків. Зламалка поламається. Війна закінчиться. І ми ще поговоримо в повний голос. Вони можуть виключити наші телеканали - вони не заткнуть рота всім нам. Не вдалося Януковичу, не вдалося ваті - їм не вдасться й поготів. Нам рота затикати - як небо фарбувати.
А наразі - всіх з цензурою. Вітаю в новій реальності.
Напоминает европарламент.. одни озабоченности.
И распил бюджета..
Пора распускать..
Для вызовов 21ого века ООН абсолютно бесполезная организация. Хуже чем лига наций в 20 ом
Мобуть ***** заважали вони…
Зеля, це не з асфальту заробляти три роки, замість Нептунів та Вільх будівництво!!
За блокування Українських ЗМІ ТА каналів ПІД ЧАС АГРЕСІЇ московіі це, як злиття вагнерівців самозванцю та *****!!
Херню пороти Украінці не дадуть!!!
Смерть московітам та їх посібникам в Україні !
ООН, ОБСЕ и пр. - Вы ПРОДАЖНЫЕ ПОДЛЕЦЫ. ИЗ ЗА ВАШЕЙ ВШИВОЙ ПОДЛОСТИ УМИРАЕТ НИ В ЧЕМ НЕ ВИННЫЕ ДЕТИ И СТАРИКИ. ДОРОГИЕ УКРАИНЦЫ ОТСТАИВАЙТЕ ПРАВА НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СВОБОДЫ И СУВЕРЕНИТЕТА УКРАИНЫ. СВОЛОЧИ СТВОРИЛИ БОЙНЬЮ УКРАИНЕ, А ТЕПЕРЬ ТИПА ДУМАЮТ. ДА ПОШЛИ ВЫ НА ХРЕН ГЕЙРОПЕЙЦЫ. ДА ХРЕН ВАМ ПОЛУЧИТ ЗАПАДНУЮ УКРАИНУ ЧЕРНОЗЕМЬЯМИ. УКРАИНЕ НУЖНО РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ А НЕ ПИ... ДАБОЛЬСТВО. ДОРОГИЕ УКРАИНЦЫ АЗЕРБАЙДЖАН С ВАМИ. НИЗКИЙ ПОКЛОН РЕБЯТАМ- ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ.
БУДУШЕЕ УКРАИНЫ ЭТО - ВОЕННЫЙ БЛОК УКРАИНЫ, ТУРЦИИ, ГРУЗИИ, АЗЕРБАЙДЖАН И МОЛДОВЫ. СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ГЕРОЯМ!