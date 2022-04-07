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Новини Війна
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Окупанти в Енергодарі почали створювати фейкові органи влади, - Енергоатом

енергодар

Російські окупанти та їх поплічники почали створювати фейкові органи влади у місті Енергодар Запорізької області, повідомляє НАЕК "Енергоатом".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЕК "Енергоатом".

"Спочатку начебто зібралися 34 члени "громадської ради самоорганізації Енергодару" та обрали головою "адміністрації міста" головного колаборанта Шевчика (депутат міської ради Енергодара від ОПЗЖ Андрій Шевчик – ред.). Далі Шевчик власним "наказом" одноосібно "звільнив" законно обраного мера міста Дмитра Орлова, а заразом і всіх керівників, і членів виконавчих органів міської влади. Ну, як звільнив – підписав записку всіх звільнити", – зазначили в "Енергоатомі".

У компанії наголосили, що жодної юридичної сили та правового сенсу ці "рішення" не мають.

Також дивіться: Мешканці Енергодара вийшли на мітинг проти окупації та заспівали гімн України. ВIДЕО

"На них взагалі не варто і звертати увагу, а тим більше – сприймати серйозно та визнавати. Єдиний корисний сенс від "діянь" Шевчика – формалізація колаборантів та документування їхніх злочинів. Упевнені: українське правосуддя не зволікатиме", – додали в "Енергоатомі".

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Бл@дь - как уже надоели эти фашисты
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07.04.2022 02:01 Відповісти
Символом V обозначались вооружённые силы Вермахта в нацистской Германии
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07.04.2022 02:22 Відповісти
V - володя путлер
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07.04.2022 06:18 Відповісти
І шо? Вермахт на "V", як тото до купи порівнювати, якшо "Z" - zelenskiy?
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07.04.2022 08:28 Відповісти
Каку жеж надоїв СМОРІД урюцькава ізіка... 30 років Незалежності України, а на Мову си всрало поголів'я, яке на зауваження дре горло й вякає...
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07.04.2022 08:33 Відповісти
Ось же тварюки, і в основному всі колаборанти від цієї мерзенної партії, яка так пафосно називається "за життя". Тварі, шкода що немає в Україні смертної кари.
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07.04.2022 06:45 Відповісти
"Z"а Життя? "Z"еїбленський?
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07.04.2022 08:30 Відповісти
потрібно писати "народне правосуддя не зволікатиме"
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07.04.2022 08:14 Відповісти
 
 