Окупанти в Енергодарі почали створювати фейкові органи влади, - Енергоатом

Російські окупанти та їх поплічники почали створювати фейкові органи влади у місті Енергодар Запорізької області, повідомляє НАЕК "Енергоатом".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЕК "Енергоатом".

"Спочатку начебто зібралися 34 члени "громадської ради самоорганізації Енергодару" та обрали головою "адміністрації міста" головного колаборанта Шевчика (депутат міської ради Енергодара від ОПЗЖ Андрій Шевчик – ред.). Далі Шевчик власним "наказом" одноосібно "звільнив" законно обраного мера міста Дмитра Орлова, а заразом і всіх керівників, і членів виконавчих органів міської влади. Ну, як звільнив – підписав записку всіх звільнити", – зазначили в "Енергоатомі".

У компанії наголосили, що жодної юридичної сили та правового сенсу ці "рішення" не мають.

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"На них взагалі не варто і звертати увагу, а тим більше – сприймати серйозно та визнавати. Єдиний корисний сенс від "діянь" Шевчика – формалізація колаборантів та документування їхніх злочинів. Упевнені: українське правосуддя не зволікатиме", – додали в "Енергоатомі".