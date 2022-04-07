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ФБР знищило комп'ютерну інфраструктуру російських хакерів

фбр

Федеральне бюро розслідувань США отримало доступ до більшості маршрутизаторів і брандмауерів російських військових хакерів. Раніше цю інфраструктуру російські шпигуни використовували для отримання доступу до персональних даних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Операція по взяттю під свій контроль Російської цифрової інфраструктури була попереджувальним кроком, спрямованим на те, щоб російські хакери не змогли мобілізувати зламані пристрої в "ботнеті" — мережі зламаних комп'ютерів, які можуть бомбардувати інші сервери шахрайським трафіком.

"Ботнет" контролювався за допомогою шкідливого ПЗ під назвою Cyclops Blink, яке агентства кіберзахисту США і Великобританії публічно приписали одній з хакерських груп російської військової розвідки, яку неодноразово звинувачували в проведенні кібератак.

Директор ФБР Кріс Рей повідомив журналістам, що співробітники бюро зі схвалення суду таємно проникли в тисячі маршрутизаторів і брандмауерів, щоб видалити шкідливе ПЗ і переналаштувати пристрої.

"Ми видалили шкідливе програмне забезпечення з пристроїв, що використовуються тисячами компаній для мережевої безпеки по всьому світу. Ми закрили двері, через які росіяни проникли в них", - сказав Рей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдеп США оголосив винагороду $10 мільйонів за інформацію про хакерів, пов'язаних з РФ

Автор: 

росія (65002) ФБР (175) хакер (1346)


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частіше б так допомагали
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07.04.2022 02:18 Відповісти
Це не допомога, це їхня повсякденна робота - боротьба з кіберзлочинністю, в даному випадку з рашкиними військовими хакерами. Шкідливе ПЗ видалено зі зламаних пристроїв зі всього світу. Молодці ФБРці!
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07.04.2022 02:58 Відповісти
щось не помітно що цю роботу роблять повсякденно
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07.04.2022 11:15 Відповісти
Третья мировая идет полным ходом.
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07.04.2022 02:46 Відповісти
оказывается кацапы тоже смертные... и еще как смертные и смердные...
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07.04.2022 05:10 Відповісти
Пресс релиз:
https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-court-authorized-disruption-botnet-controlled-russian-federation

Речь идет о двух производителях: WatchGuard Technologies Inc. and ASUSTek Computer Inc. (ASUS), роутеры которых были хакнуты.
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07.04.2022 05:34 Відповісти
Вітаю! Дякуємо! Круто!!!! Thanks FBI!!!!💛💙💛💙💛💙💙💙💪💪💪💪💪💪💪👋👋👋👋👋✌️✌️✌️✌️✌️✌️👏👏👏👏👏👏👏
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07.04.2022 06:17 Відповісти
Фсєсільниє руцкіє хакєри виявилися лише черговим ганебним підрозділом путінської армії
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07.04.2022 08:57 Відповісти
Ой, да?
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07.04.2022 10:03 Відповісти
 
 