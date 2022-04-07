ФБР знищило комп'ютерну інфраструктуру російських хакерів

Федеральне бюро розслідувань США отримало доступ до більшості маршрутизаторів і брандмауерів російських військових хакерів. Раніше цю інфраструктуру російські шпигуни використовували для отримання доступу до персональних даних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Операція по взяттю під свій контроль Російської цифрової інфраструктури була попереджувальним кроком, спрямованим на те, щоб російські хакери не змогли мобілізувати зламані пристрої в "ботнеті" — мережі зламаних комп'ютерів, які можуть бомбардувати інші сервери шахрайським трафіком.

"Ботнет" контролювався за допомогою шкідливого ПЗ під назвою Cyclops Blink, яке агентства кіберзахисту США і Великобританії публічно приписали одній з хакерських груп російської військової розвідки, яку неодноразово звинувачували в проведенні кібератак.

Директор ФБР Кріс Рей повідомив журналістам, що співробітники бюро зі схвалення суду таємно проникли в тисячі маршрутизаторів і брандмауерів, щоб видалити шкідливе ПЗ і переналаштувати пристрої.

"Ми видалили шкідливе програмне забезпечення з пристроїв, що використовуються тисячами компаній для мережевої безпеки по всьому світу. Ми закрили двері, через які росіяни проникли в них", - сказав Рей.

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