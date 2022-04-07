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Новини
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Уряд США допомагає доставити в Україну 5 тисяч станцій Starlink

starlink

5 тисяч комплектів обладнання для супутникового інтернету Starlink компанії SpaceX Ілона Маска допомагає фінансувати і доставити в Україну урядове агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє CNN.

"Супутникові термінали Starlink забезпечать необмежену безперебійну передачу даних із будь-якої точки України.

Термінали дозволять державним службовцям і критично важливим постачальникам послуг для громадян продовжувати спілкуватися в Україні та із зовнішнім світом, навіть якщо жорстока агресія Путіна перерве український кабельні або мобільні зв’язки".

Starlink – це супутниковий інтернет-сервіс SpaceX, який дозволяє користувачам у віддалених або зруйнованих війною регіонах світу отримувати доступ до Інтернету на швидкості широкосмугового доступу за допомогою терміналів або антен, схожих на невеликі телевізійні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні планують побудувати наземну станцію Starlink, - Мінцифри

Автор: 

CNN (119) USAID (208) Starlink (264)


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Топ коментарі
+13
Ми не один народ, Україна - справжня Русь, а РФ - Московія.
Ми adidas, а вони abibas - монгольська підробка.
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07.04.2022 03:41
+9
Русские говорят, что мы один народ
**********
Ну, значить, вони правильно кажуть. Ми, українці, - один народ.
А вони, кацапи, - якийсь зовсім інший.
Хоча, у останньому я не зовсім впевнений.
Вони не народ, - а сброд.
От це і є беззаперечною істиною!
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07.04.2022 03:44
+7
Русские говорят, что мы один народ.
Северная и южная корея это тоже один народ, и что?

Из-за этого южная корея должна вступить в состав северной?

(хотя то, что мы один народ - неправда)
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07.04.2022 02:42
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Русские говорят, что мы один народ.
Северная и южная корея это тоже один народ, и что?

Из-за этого южная корея должна вступить в состав северной?

(хотя то, что мы один народ - неправда)
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07.04.2022 02:42 Відповісти
Ми не один народ, Україна - справжня Русь, а РФ - Московія.
Ми adidas, а вони abibas - монгольська підробка.
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07.04.2022 03:41 Відповісти
хватит этот бред писать про один-народ , или про "русь" это все история наша страна называется Украина мы украинцы и никогда уже не будет никакой русью или рашкой
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07.04.2022 04:22 Відповісти
Ну так никто и не спорит, в летописях упоминается Украина, с большой буквьі; говорили на Руси на мове, не на язьіке.
То представление о Руси нарисовали имперские "историки" и художники в 19-м веке.

А так мьі Украинцьі, те кто живут у Країні.
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07.04.2022 08:14 Відповісти
Наприклад. Батько Володимира (чий герб Тризуб), Святослав - носив чуб ("оселедець"), мав бриту бороду, і довгі вуса, а в вусі була золота сережка.
Геть не такий образ, як малювали в 19-му столітті московські художники. Довгі кацапські бороди, і пафосні, як утіпутін.
Звали його саме Володимир, не Владімір.

Та і взагалі, нам кОзаки передали слово москаль. Щоб ми не забували, хто вони такі - москалі, жителі Московії. Тому маємо хоча б заради наших пращурів, кОзаків, цього не забувати.

Тобто ми українці, а от вони московити (москалі), тобто у них навіть назви нема, вкрадена назва, країна якої нема, є РФ, російська федерація, а такої країни як росія - нема на мапі, чи ще десь. Країна 404.
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07.04.2022 08:35 Відповісти
Русские говорят, что мы один народ
**********
Ну, значить, вони правильно кажуть. Ми, українці, - один народ.
А вони, кацапи, - якийсь зовсім інший.
Хоча, у останньому я не зовсім впевнений.
Вони не народ, - а сброд.
От це і є беззаперечною істиною!
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07.04.2022 03:44 Відповісти
Даже южные и северные корейцы - не один народ. Они друг от друга отлучаются не только ментально, но уже и анатомически - после десятилетий недоедания и прочих прелестей коммунизма, в красной корее людишки стали мелкие, по сравнению с ними южные корейцы - настоящие гиганты.
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07.04.2022 05:24 Відповісти
Мне уже достаточно много лет, я родился в СССР но с детства я и все в Украине знали свою национальность - украинцы. А риторика про один народ появилась в 2005 году.
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07.04.2022 06:25 Відповісти
Это даже не народ, а сброд идиотов, возомнивших себя империей.
Ну да ладно. В любой империи есть свои идиоты, но чтобы у идиотов была своя империя - это впервые!
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07.04.2022 08:32 Відповісти
ДАКУЮ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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07.04.2022 03:40 Відповісти
дякую тобі Ілон Маск, ти справжній друг
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07.04.2022 08:01 Відповісти
Супер! Дякуємо, Маск.
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07.04.2022 12:07 Відповісти
 
 