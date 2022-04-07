Уряд США допомагає доставити в Україну 5 тисяч станцій Starlink
5 тисяч комплектів обладнання для супутникового інтернету Starlink компанії SpaceX Ілона Маска допомагає фінансувати і доставити в Україну урядове агентство США з міжнародного розвитку (USAID).
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє CNN.
"Супутникові термінали Starlink забезпечать необмежену безперебійну передачу даних із будь-якої точки України.
Термінали дозволять державним службовцям і критично важливим постачальникам послуг для громадян продовжувати спілкуватися в Україні та із зовнішнім світом, навіть якщо жорстока агресія Путіна перерве український кабельні або мобільні зв’язки".
Starlink – це супутниковий інтернет-сервіс SpaceX, який дозволяє користувачам у віддалених або зруйнованих війною регіонах світу отримувати доступ до Інтернету на швидкості широкосмугового доступу за допомогою терміналів або антен, схожих на невеликі телевізійні.
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Северная и южная корея это тоже один народ, и что?
Из-за этого южная корея должна вступить в состав северной?
(хотя то, что мы один народ - неправда)
Ми adidas, а вони abibas - монгольська підробка.
То представление о Руси нарисовали имперские "историки" и художники в 19-м веке.
А так мьі Украинцьі, те кто живут у Країні.
Геть не такий образ, як малювали в 19-му столітті московські художники. Довгі кацапські бороди, і пафосні, як утіпутін.
Звали його саме Володимир, не Владімір.
Та і взагалі, нам кОзаки передали слово москаль. Щоб ми не забували, хто вони такі - москалі, жителі Московії. Тому маємо хоча б заради наших пращурів, кОзаків, цього не забувати.
Тобто ми українці, а от вони московити (москалі), тобто у них навіть назви нема, вкрадена назва, країна якої нема, є РФ, російська федерація, а такої країни як росія - нема на мапі, чи ще десь. Країна 404.
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Ну, значить, вони правильно кажуть. Ми, українці, - один народ.
А вони, кацапи, - якийсь зовсім інший.
Хоча, у останньому я не зовсім впевнений.
Вони не народ, - а сброд.
От це і є беззаперечною істиною!
Ну да ладно. В любой империи есть свои идиоты, но чтобы у идиотов была своя империя - это впервые!