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Новини Війна Різня в Бучі
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Канада викликає російського посла, щоб показати йому фотографії з Бучі та Ірпеня, - Жолі

буча,ірпінь

Посла Росії викличуть до канадського МЗС, аби показати зображення зі зруйнованих Бучі та Ірпеня.

Про це написала у твітері міністрка закордонних справ Канади Мелані Жолі, інформує Цензор.НЕТ.

"Я сказала своєму заступнику викликати посла Росії й показати йому зображення та детальний опис нападів на Бучу й Ірпінь", - зазначила Жолі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аналіз супутникових знімків підтверджує, що тіла жертв в Бучі були там під час окупації росіянами, - речник уряду Німеччини

Автор: 

Канада (2189) посол (1097) росія (65002) Буча (539) Жолі Мелані (80)


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Топ коментарі
+13
А він скаже як завжди "Доведіть, що це були росіяни" і буде твердити свою мантру, що це українські війська вбили всіх жителів Бучі. Цим тваринам довести нічого неможливо.
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07.04.2022 06:48
+12
тактика навчання шкідливого кота. ткнути мордою в факт, як би не відвертався
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07.04.2022 06:42
+12
Це той випадок, коли кота не тикати мордою треба, а мішок, цеглина, річка.
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07.04.2022 07:10
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тактика навчання шкідливого кота. ткнути мордою в факт, як би не відвертався
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07.04.2022 06:42 Відповісти
Це той випадок, коли кота не тикати мордою треба, а мішок, цеглина, річка.
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07.04.2022 07:10 Відповісти
А він скаже як завжди "Доведіть, що це були росіяни" і буде твердити свою мантру, що це українські війська вбили всіх жителів Бучі. Цим тваринам довести нічого неможливо.
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07.04.2022 06:48 Відповісти
Ну це ж все-таки майбутній гарант безпеки , може просто заглянути в очі і знайти компроміси? Кажуть що тепер так війни виграють.
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07.04.2022 06:48 Відповісти
Він скаже, що то все постановка і фейк.
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07.04.2022 07:24 Відповісти
В Торонто магазин одягу, який афішував рашистську свастику z, =вандалізували=: побили скло і фарбою обілляли.
https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/toronto-police-dmila-accessories-letter-z-russian-war-vandalism-1.6409741

Toronto clothing store vandalized after displaying letter Z, a symbol seen as pro-Russian

Але є випадки, коли 2 українцям пошкодили авта через українські прапори
https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/ukraine-police-investigating-1.6367654

2 police forces in GTA probe possible hate crimes involving Ukrainian flags, damaged vehicles

І на українській пекарні падлюки понаписували свою москальську гидоту.

https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/hateful-messages-scrawled-on-ukrainian-canadian-bakery-in-etobicoke-as-tensions-with-russia-rise-1.6344332

Hateful messages scrawled on Ukrainian-Canadian bakery in Etobicoke as tensions with Russia rise

Борис Вжесневський - вдасник пекарні і колишній депутат парламенту.
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07.04.2022 07:28 Відповісти
кацапів потрібно шугати по всьому світу, і добрих і поганих. Добрих- поки не будуть кричати "досить", а поганих - до оніміння
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07.04.2022 08:12 Відповісти
Я хочу, щоб вони навіть боялися сказати, що вони - москалі.
У мене на роботі є одна москалька: я з нею не перетинаюся зовсім.

Але на одній з останніх нарад їхній відділ був з нашим (онлайн).
І вона надумалася в кінці щось там провякати.

Вона говорить з жахливим акцентом, але то начхати: просто мене реально трусило, поки вона балакала.

Вже перейшло всі межі і переллялося через вінця.
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07.04.2022 08:31 Відповісти
При наступній онлайннараді спитайте: чи є серед нас кацапи-живодери?
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07.04.2022 21:19 Відповісти
Тююю, как всегда скажет фейк и насрет на стол
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07.04.2022 07:37 Відповісти
Марна справа щось показувати оркам , так як вони вірять тільки своєму кремлівському фюреру 😡
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07.04.2022 07:41 Відповісти
Після перегляду фото ********** посла роSSії і оголосити персоною нон грата
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07.04.2022 07:42 Відповісти
Пустые хлопоты.
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07.04.2022 07:55 Відповісти
а кацапский посёл такой: ой, *****, как стыдно
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07.04.2022 09:28 Відповісти
Вони, всі ті посли, сліпоглухі робляться коли їх писком токмачиш в їх же лайно
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07.04.2022 10:51 Відповісти
 
 