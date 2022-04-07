Канада викликає російського посла, щоб показати йому фотографії з Бучі та Ірпеня, - Жолі

Посла Росії викличуть до канадського МЗС, аби показати зображення зі зруйнованих Бучі та Ірпеня.

Про це написала у твітері міністрка закордонних справ Канади Мелані Жолі, інформує Цензор.НЕТ.

"Я сказала своєму заступнику викликати посла Росії й показати йому зображення та детальний опис нападів на Бучу й Ірпінь", - зазначила Жолі.

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