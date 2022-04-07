5 412 15
Канада викликає російського посла, щоб показати йому фотографії з Бучі та Ірпеня, - Жолі
Посла Росії викличуть до канадського МЗС, аби показати зображення зі зруйнованих Бучі та Ірпеня.
Про це написала у твітері міністрка закордонних справ Канади Мелані Жолі, інформує Цензор.НЕТ.
"Я сказала своєму заступнику викликати посла Росії й показати йому зображення та детальний опис нападів на Бучу й Ірпінь", - зазначила Жолі.
Топ коментарі
+13 Olena Storozhenko #514213
показати весь коментар07.04.2022 06:48
+12 драгач фурчак
показати весь коментар07.04.2022 06:42
+12 Микола Папізже
показати весь коментар07.04.2022 07:10
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/toronto-police-dmila-accessories-letter-z-russian-war-vandalism-1.6409741
Toronto clothing store vandalized after displaying letter Z, a symbol seen as pro-Russian
Але є випадки, коли 2 українцям пошкодили авта через українські прапори
https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/ukraine-police-investigating-1.6367654
2 police forces in GTA probe possible hate crimes involving Ukrainian flags, damaged vehicles
І на українській пекарні падлюки понаписували свою москальську гидоту.
https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/hateful-messages-scrawled-on-ukrainian-canadian-bakery-in-etobicoke-as-tensions-with-russia-rise-1.6344332
Hateful messages scrawled on Ukrainian-Canadian bakery in Etobicoke as tensions with Russia rise
Борис Вжесневський - вдасник пекарні і колишній депутат парламенту.
У мене на роботі є одна москалька: я з нею не перетинаюся зовсім.
Але на одній з останніх нарад їхній відділ був з нашим (онлайн).
І вона надумалася в кінці щось там провякати.
Вона говорить з жахливим акцентом, але то начхати: просто мене реально трусило, поки вона балакала.
Вже перейшло всі межі і переллялося через вінця.