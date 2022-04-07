В Україні запускається система оповіщення, де повідомлення виводитимуться на екран телефона
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ДСНС розгортає систему оповіщення, де повідомлення відразу буде виводитися на екран телефона, поверх усіх програм або заблокованого екрана з одночасним гучним попереджувальним звуковим сигналом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
"ДСНС спільно з мобільними операторами розгортає систему оповіщення із використанням технології Cell broadcast
Повідомлення відразу виводиться на екран телефона, поверх усіх програм або заблокованого екрана, з одночасним гучним попереджувальним звуковим сигналом. Це робиться для оперативного інформування населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій або інших небезпечних подій та послідовність дій у цих ситуаціях. Абонентам Київстар найближчим часом почнуть надходити тестові повідомлення від DSNS", - сказано в повідомленні.
"Вчасно отримана інформація рятує життя!" - наголошують у ДСНС.
Будь ласка, зачекайте...
От наприклад: навіщо вмикати в Одесі сирени коли на місто нічого не падає. за весь час війни , як на мене , сирену потрібно було вмикати лише три рази. а всі інші тривоги були зайвими і відволікали від життя.
Ракета летит в вашу сторону-- поэтому вас предупреждают. Одному богу известно, куда она летит и куда упадет....
Или ты, дебил мамкин, думаешь шо траекторию ракет просматриваю в режиме реального времени в точку прилета?
Я, *****, в центре Украины живу, и то прилетело, ты же курво на расстоянии по времени 5-10 мин.
Я не понимать
Другий сигнал по швидкості приходить від додатку "Повітряна тривога" +30сек, але розробники під час війни почали піарити Арестовича, навіть статті замовили на ноунейм сайтах про те як всім подобається його голос. І після тисячі негативних відгуків і зниження оцінки, через неділю люди домоглися отримали функцію вибору оповіщення.
Третім по швидкості приходить сигнал від додатку "єТривога". +30-60сек пізніше за "повітряну тривогу.
Четверте повідомлення отримую в телеграмі від міської ради.
Тому якщо зроблять швидке оповіщення без політики буду вдячний.