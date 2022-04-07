В Україні запускається система оповіщення, де повідомлення виводитимуться на екран телефона

ДСНС розгортає систему оповіщення, де повідомлення відразу буде виводитися на екран телефона, поверх усіх програм або заблокованого екрана з одночасним гучним попереджувальним звуковим сигналом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"ДСНС спільно з мобільними операторами розгортає систему оповіщення із використанням технології Cell broadcast

Повідомлення відразу виводиться на екран телефона, поверх усіх програм або заблокованого екрана, з одночасним гучним попереджувальним звуковим сигналом. Це робиться для оперативного інформування населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій або інших небезпечних подій та послідовність дій у цих ситуаціях. Абонентам Київстар найближчим часом почнуть надходити тестові повідомлення від DSNS", - сказано в повідомленні.

"Вчасно отримана інформація рятує життя!" - наголошують у ДСНС.

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