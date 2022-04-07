УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
32425 відвідувачів онлайн
Новини Технології
11 587 24
інформація (147) мобільний зв'язок (149) телефон (105) ДСНС (3677)

В Україні запускається система оповіщення, де повідомлення виводитимуться на екран телефона

Новини Цензор.НЕТ Технології

телефон,мобільний

ДСНС розгортає систему оповіщення, де повідомлення відразу буде виводитися на екран телефона, поверх усіх програм або заблокованого екрана з одночасним гучним попереджувальним звуковим сигналом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"ДСНС спільно з мобільними операторами розгортає систему оповіщення із використанням технології Cell broadcast

Повідомлення відразу виводиться на екран телефона, поверх усіх програм або заблокованого екрана, з одночасним гучним попереджувальним звуковим сигналом. Це робиться для оперативного інформування населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій або інших небезпечних подій та послідовність дій у цих ситуаціях. Абонентам Київстар найближчим часом почнуть надходити тестові повідомлення від DSNS", - сказано в повідомленні.

"Вчасно отримана інформація рятує життя!" - наголошують у ДСНС.

Читайте також: ДСНС знову нагадує: не наближайтеся до мін та боєприпасів. ФОТО

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
 Підтримати Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+5
Ха Ха : Всех участников автопробега в поддержку России в Германии депортируют из этой страны обратно домой, - заявление властей ФРГ
показати весь коментар
07.04.2022 16:19
+2
От гуголплея давно приходят оповещения о воздушной тревоге.
показати весь коментар
07.04.2022 16:24
+1
Воздушная тревога дается тогда, когда на территорию области входит авиация свинособак или летят ракеты. Люди должны об этом знать, а тем кому похер и кто до сих пор непонял что идет война и что у свинособак нет ничего святого и лупят по гражданским обьектам чаще чем по военным и критической инфраструктуре, то те могут просто игнорить сирены и сообшения на телефон. А береженного Бог бережет, даже если прийдется сто раз вхолостую в коридорах да подвалах попрятаться, жизнь одна.
показати весь коментар
07.04.2022 16:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лучше поздно чем никогда
показати весь коментар
07.04.2022 16:07 Відповісти
Андроід ОС відмітте всі дозволи для вспливаючого повідомлення
показати весь коментар
07.04.2022 16:09 Відповісти
Айос и андроид имеют встроенный инструментарий для оповещений, если система будет работать на нем то никаких ограничений не будет и оповещения будут работать у всех, как в той-же Америке
показати весь коментар
07.04.2022 16:20 Відповісти
коментар відмічено як спам
На екрани тих телефонів, які ЗенеЛох роздав бабусям та дідусям?
показати весь коментар
07.04.2022 16:10 Відповісти
мені не подобається така ініціатива. бо будуть сигналізувати всім без розбору і по неактуальним приводам.
От наприклад: навіщо вмикати в Одесі сирени коли на місто нічого не падає. за весь час війни , як на мене , сирену потрібно було вмикати лише три рази. а всі інші тривоги були зайвими і відволікали від життя.
показати весь коментар
07.04.2022 16:14 Відповісти
К сожалению, рашисткие ракеты могут менять траекторию поэтому и вынуждены включать сирены
показати весь коментар
07.04.2022 16:17 Відповісти
Воздушная тревога дается тогда, когда на территорию области входит авиация свинособак или летят ракеты. Люди должны об этом знать, а тем кому похер и кто до сих пор непонял что идет война и что у свинособак нет ничего святого и лупят по гражданским обьектам чаще чем по военным и критической инфраструктуре, то те могут просто игнорить сирены и сообшения на телефон. А береженного Бог бережет, даже если прийдется сто раз вхолостую в коридорах да подвалах попрятаться, жизнь одна.
показати весь коментар
07.04.2022 16:25 Відповісти
зимние шины (или напр. ремни безопасности) тоже кому то кажутся лишними.... Но в какой то момент они могут спасти жизнь.

Ракета летит в вашу сторону-- поэтому вас предупреждают. Одному богу известно, куда она летит и куда упадет....
показати весь коментар
07.04.2022 16:43 Відповісти
забавный ты парень! А если бы тебе на голову упали ракеты, а ты такой себе кофетос на Молдаванке, на балконе пил? Что бы ты тогда пел? Есть нормы, и эти нормы нужно выполнять!

Или ты, дебил мамкин, думаешь шо траекторию ракет просматриваю в режиме реального времени в точку прилета?

Я, *****, в центре Украины живу, и то прилетело, ты же курво на расстоянии по времени 5-10 мин.

Я не понимать
показати весь коментар
07.04.2022 16:43 Відповісти
дурню, видали свій дурний коментар
показати весь коментар
07.04.2022 18:44 Відповісти
В Харькове всем приходили смс о воздушной тревоге, мне больше не приходят
показати весь коментар
07.04.2022 16:16 Відповісти
в ДИЕ это можно было сделать за 1 день.. не понимаю почему до сих пор не сделали
показати весь коментар
07.04.2022 16:19 Відповісти
Телефон це така собі квартира, де власник вибирає що хоче в ній бачити, і не кожен хоче холодильник з вбудованим радіо.
показати весь коментар
07.04.2022 18:34 Відповісти
Ха Ха : Всех участников автопробега в поддержку России в Германии депортируют из этой страны обратно домой, - заявление властей ФРГ
показати весь коментар
07.04.2022 16:19 Відповісти
Давно на плеймаркеті є. Називається Повітряна тривога. Виробник Ajaks Sistems ink. Рекомендую. Спрацьовує завжди раніше ніж на вулиці і є можливість вибрати навіть свою ОТГ.
показати весь коментар
07.04.2022 16:23 Відповісти
Яку ОТГ б ти не вибрав, сирена буде звучати в кожному випадку, якщо є загроза повітряної атаки для любої точки області і в програмі, і населених пунктах.
показати весь коментар
07.04.2022 16:30 Відповісти
Може і так. Але були випадки коли дружина була в тещі- це по прямій від мене 40 км, але інша область, в неї тривога вмикалась, а в мене ні. І навпаки.
показати весь коментар
07.04.2022 16:39 Відповісти
Все вірно. Інша область, тому і не вмикалася.
показати весь коментар
08.04.2022 06:39 Відповісти
От гуголплея давно приходят оповещения о воздушной тревоге.
показати весь коментар
07.04.2022 16:24 Відповісти
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ukrainealarm
показати весь коментар
07.04.2022 16:25 Відповісти
У меня телефон с андроид 4.2 и программа "возд. тревога" просто не стновится.
показати весь коментар
07.04.2022 16:37 Відповісти
У меня телефон с андроид 4.2 и программа "возд. тревога" просто не стновится.
показати весь коментар
07.04.2022 16:38 Відповісти
якщо там знову адристович мурчатиме, то спасіба...
показати весь коментар
07.04.2022 18:24 Відповісти
Найшвидше повідомлення про тривогу приходять від Гугл, шкода що немає звукового сигналу.
Другий сигнал по швидкості приходить від додатку "Повітряна тривога" +30сек, але розробники під час війни почали піарити Арестовича, навіть статті замовили на ноунейм сайтах про те як всім подобається його голос. І після тисячі негативних відгуків і зниження оцінки, через неділю люди домоглися отримали функцію вибору оповіщення.
Третім по швидкості приходить сигнал від додатку "єТривога". +30-60сек пізніше за "повітряну тривогу.
Четверте повідомлення отримую в телеграмі від міської ради.

Тому якщо зроблять швидке оповіщення без політики буду вдячний.
показати весь коментар
07.04.2022 18:25 Відповісти
 
 