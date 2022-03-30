ДСНС знову нагадує: не наближайтеся до мін та боєприпасів. ФОТО
Державна служба у справах надзвичайних ситуацій нагадує, що у жодному разі не можна наближатися д о мін та боєприписів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні ДСНС у Фейсбуку.
"Відсьогодні, задля вашої безпеки, ми інформуватимемо вас про найбільш поширені вибухонебезпечні предмети, а також характеристики їхніх загроз.
Вкотре закликаємо: не наближайтеся до мін та боєприпасів! Повідомляйте про такі знахідки рятувальників або поліцію! Розкажіть про це дітям!", - нагадали у ДСНС.
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Urs
показати весь коментар30.03.2022 17:09 Відповісти Мені подобається 0
Kislyi Lol
показати весь коментар30.03.2022 18:08 Відповісти Мені подобається 0
Urs
показати весь коментар30.03.2022 18:52 Відповісти Мені подобається 0
Павел Добрыня
показати весь коментар30.03.2022 18:58 Відповісти Мені подобається 0
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