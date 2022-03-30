ДСНС знову нагадує: не наближайтеся до мін та боєприпасів. ФОТО

Державна служба у справах надзвичайних ситуацій нагадує, що у жодному разі не можна наближатися д о мін та боєприписів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні ДСНС у Фейсбуку.

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"Відсьогодні, задля вашої безпеки, ми інформуватимемо вас про найбільш поширені вибухонебезпечні предмети, а також характеристики їхніх загроз.

Вкотре закликаємо: не наближайтеся до мін та боєприпасів! Повідомляйте про такі знахідки рятувальників або поліцію! Розкажіть про це дітям!", - нагадали у ДСНС.

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