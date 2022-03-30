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ДСНС знову нагадує: не наближайтеся до мін та боєприпасів. ФОТО

Державна служба у справах надзвичайних ситуацій нагадує, що у жодному разі не можна наближатися д о мін та боєприписів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні ДСНС у Фейсбуку.

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"Відсьогодні, задля вашої безпеки, ми інформуватимемо вас про найбільш поширені вибухонебезпечні предмети, а також характеристики їхніх загроз.

Вкотре закликаємо: не наближайтеся до мін та боєприпасів! Повідомляйте про такі знахідки рятувальників або поліцію! Розкажіть про це дітям!", - нагадали у ДСНС.

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ДСНС знову нагадує: не наближайтеся до мін та боєприпасів 01
ДСНС знову нагадує: не наближайтеся до мін та боєприпасів 02
ДСНС знову нагадує: не наближайтеся до мін та боєприпасів 03
ДСНС знову нагадує: не наближайтеся до мін та боєприпасів 04
ДСНС знову нагадує: не наближайтеся до мін та боєприпасів 05
ДСНС знову нагадує: не наближайтеся до мін та боєприпасів 06

мінування (1218) ДСНС (5104) сапер (194)


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в Харьковской области кацапы разбрасывают ПОМ-3. Они с виду как ПОМ-2, только без растяжек. Срабатывание от сейсмодатчика. Время самоликвидации не известно.
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30.03.2022 17:09 Відповісти
Щось я сумніваюсь, про самоліквідацію взагалі.
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30.03.2022 18:08 Відповісти
Все ПОМки, и вторые и третьи, оборудованы механизмом самоликвидации. ПФМки - только с обозначением "С" на крыле. ОЗМка - только с разрывным датчиком, когда сядет элемент питания. Остальные противопехотные мины натяжного или нажимного действия механизма самоликвидации не имеют.
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30.03.2022 18:52 Відповісти
Всё верно, нельзя их не только трогать, но даже и близко к ним приближаться. Бережёного Бог бережёт!
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30.03.2022 18:58 Відповісти
 
 