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ГСЧС еще раз напоминает: не приближайтесь к минам и боеприпасам. ФОТО

Государственная служба по делам чрезвычайных ситуаций напоминает, что ни в коем случае нельзя приближаться к минам и боеприпасам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГСЧС в Фейсбуке.

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"С сегодняшнего дня, ради вашей безопасности, мы будем информировать вас о наиболее распространенных взрывоопасных предметах, а также характеристиках их угроз.

Еще раз призываем: не приближайтесь к минам и боеприпасам! Сообщайте о таких находках спасателям или полиции! Расскажите об этом детям!", – напомнили в ГСЧС.

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ГСЧС еще раз напоминает: не приближайтесь к минам и боеприпасам 01
ГСЧС еще раз напоминает: не приближайтесь к минам и боеприпасам 02
ГСЧС еще раз напоминает: не приближайтесь к минам и боеприпасам 03
ГСЧС еще раз напоминает: не приближайтесь к минам и боеприпасам 04
ГСЧС еще раз напоминает: не приближайтесь к минам и боеприпасам 05
ГСЧС еще раз напоминает: не приближайтесь к минам и боеприпасам 06

минирование (1446) ГСЧС (4965) сапер (135)


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в Харьковской области кацапы разбрасывают ПОМ-3. Они с виду как ПОМ-2, только без растяжек. Срабатывание от сейсмодатчика. Время самоликвидации не известно.
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30.03.2022 17:09 Ответить
Щось я сумніваюсь, про самоліквідацію взагалі.
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30.03.2022 18:08 Ответить
Все ПОМки, и вторые и третьи, оборудованы механизмом самоликвидации. ПФМки - только с обозначением "С" на крыле. ОЗМка - только с разрывным датчиком, когда сядет элемент питания. Остальные противопехотные мины натяжного или нажимного действия механизма самоликвидации не имеют.
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30.03.2022 18:52 Ответить
Всё верно, нельзя их не только трогать, но даже и близко к ним приближаться. Бережёного Бог бережёт!
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30.03.2022 18:58 Ответить
 
 