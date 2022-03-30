ГСЧС еще раз напоминает: не приближайтесь к минам и боеприпасам. ФОТО

Государственная служба по делам чрезвычайных ситуаций напоминает, что ни в коем случае нельзя приближаться к минам и боеприпасам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ГСЧС в Фейсбуке.

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"С сегодняшнего дня, ради вашей безопасности, мы будем информировать вас о наиболее распространенных взрывоопасных предметах, а также характеристиках их угроз.

Еще раз призываем: не приближайтесь к минам и боеприпасам! Сообщайте о таких находках спасателям или полиции! Расскажите об этом детям!", – напомнили в ГСЧС.

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