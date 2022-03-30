Оккупанты минируют Харьковщину запрещенными противопехотными минами "Медальон", - Денисова
Российские войска минируют Харьковскую область запрещенными противопехотными минами ПОМ-3 "Медальон", производимыми только в РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в телеграм-канале.
"Оккупанты минируют украинскую землю своими новейшими противопехотными минами ПОМ-3 "Медальон". Случаи использования мин с сейсмическим датчиком цели - зафиксированы в Харьковской области. Российские захватчики используют их при дистанционном минировании территории региона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мина оснащена электронным сейсмическим датчиком, который принимает сигнал вибрации грунта и обеспечивает подрыв, если амплитуда колебания отвечает человеческим шагам, после этого боевая часть мины вылетает на высоту около полутора метров и взрывается.
"Использование мин ПОМ-3 не допускается Оттавской конвенцией о запрете противопехотных мин, поскольку они являются орудием войны неизбирательного действия. Производятся такие мины только в РФ", - отмечается в сообщении Денисовой.
По словам украинского омбудсмена, такие действия оккупантов являются нарушением Протокола о запрете или ограничении применения мин, мин-ловушек и других до Женевской конвенции от 12 августа 1949 года по защите жертв международных вооруженных конфликтов.
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