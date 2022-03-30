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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты минируют Харьковщину запрещенными противопехотными минами "Медальон", - Денисова

міна

Российские войска минируют Харьковскую область запрещенными противопехотными минами ПОМ-3 "Медальон", производимыми только в РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в телеграм-канале.

"Оккупанты минируют украинскую землю своими новейшими противопехотными минами ПОМ-3 "Медальон". Случаи использования мин с сейсмическим датчиком цели - зафиксированы в Харьковской области. Российские захватчики используют их при дистанционном минировании территории региона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мина оснащена электронным сейсмическим датчиком, который принимает сигнал вибрации грунта и обеспечивает подрыв, если амплитуда колебания отвечает человеческим шагам, после этого боевая часть мины вылетает на высоту около полутора метров и взрывается.

"Использование мин ПОМ-3 не допускается Оттавской конвенцией о запрете противопехотных мин, поскольку они являются орудием войны неизбирательного действия. Производятся такие мины только в РФ", - отмечается в сообщении Денисовой.

По словам украинского омбудсмена, такие действия оккупантов являются нарушением Протокола о запрете или ограничении применения мин, мин-ловушек и других до Женевской конвенции от 12 августа 1949 года по защите жертв международных вооруженных конфликтов.

Читайте: Войска РФ оставили в Ирпене много мин и растяжек, заминированы даже трупы. Местные жители прячутся в подвалах, - МВД

армия РФ (19011) Денисова (996) минирование (1445) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+14
Захід давайте більше зброї, мотивованих воїнів хватає, фашисти повинні захлинутися власною кров'ю.
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30.03.2022 17:40
+9
Пленных рашистов на разминирование.
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30.03.2022 17:52
+8
Вражаючі елементи.
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30.03.2022 17:57
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На місцях розривів у Харкові бачив багато маленьких залізячок у формі ромба. Що воно таке?
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30.03.2022 17:40 Ответить
Вражаючі елементи.
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30.03.2022 17:57 Ответить
Захід давайте більше зброї, мотивованих воїнів хватає, фашисти повинні захлинутися власною кров'ю.
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30.03.2022 17:40 Ответить
Мабуть і самоліквідації немає
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30.03.2022 17:42 Ответить
Специ кажуть, що розмінування буде тривати щонайменше 10 років.
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30.03.2022 17:44 Ответить
Враховуючи що завтра війна не закінчиться подаруночки будуть знаходити й через 50 років.
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30.03.2022 17:53 Ответить
Більше. з ВВВ років 60 бахало в полях та лісополосах. Просто виїхали люди на пікнік, розпалили вогнище, стали смажити сальце чи м'ясце і.....
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30.03.2022 17:54 Ответить
Спочатку треба щоб війна закінчилася
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30.03.2022 18:01 Ответить
В Боснії міни досі знаходять. А активні бойові дії закінчились в 1996 році
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30.03.2022 19:07 Ответить
все модификации ПОМок имеют механизм самоликвидации.
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30.03.2022 19:07 Ответить
На мою жіночу та людяну думку, вся зброя заборонена, бо що вона несе бачимо на власні очі сьогодні, зараз. Нас народжували і ми народжуємо для життя, продовження роду.
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30.03.2022 17:45 Ответить
Всі ці "заборони" із серіі якихось там "законів війни". Ніяких законів війни не існує, сама війна - це і так порушення усіх існуючих законів.
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30.03.2022 17:51 Ответить
Людина без зброї була лише одни з підвидів тварин, зараз все таки полегше, але важко уявити як 20 людей відганяють диких кабанів від поля без зброї.
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30.03.2022 17:53 Ответить
а шо так завуальовано?напиши просто - москаль також людина...
********,помалу.
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30.03.2022 17:59 Ответить
Дурню, вибачте, пишете. Словосполучення - заборонені міни, а які міни є корисними - так для вас краще.
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30.03.2022 18:19 Ответить
лади,проїхали...
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30.03.2022 18:25 Ответить
Трохи "оффтоп": задвухсотили командування військового підрозділу параші, (331-ий полк) який у 2014-му влаштував "іловайську бійню" - того самого орківського"компалка" сєргєя сухарєва, який особисто віддавав злочинні накази КАРМА- то така штука, від якої НІКУДИ НЕ ПОДІНЕШСЯ!!
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30.03.2022 17:45 Ответить
Це зробили наші хлопці-напівбоги.
А карма нехай спрацює на ********* і родичах цієї потвори...
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30.03.2022 18:47 Ответить
Та похеру їм на конвенції,якщо вони погрожують ядерною зброєю то за ці міни їм нічого навіть не скажуть
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30.03.2022 17:46 Ответить
будэ дэ пленных выгулюваты...
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30.03.2022 17:46 Ответить
Крах России изнутри: Карабах, Курилы, Калининград - Россия и ее сателлиты, сыпящиеся изнутри.
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=7AfFM_oQPQQ https://www.youtube.com/watch?v=7AfFM_oQPQQ

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30.03.2022 17:50 Ответить
Пленных рашистов на разминирование.
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30.03.2022 17:52 Ответить
Дуже правильно. Мінімальні курси і на розмінування, не бачу ніяких проблем, навіть морально-етичних. І релігійних, до речі, також.
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30.03.2022 22:03 Ответить
Дідько - ці міни практично неможливо знешкодити.
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30.03.2022 18:21 Ответить
Методом подрыва разве что или минным тралом, где возможно.
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30.03.2022 18:28 Ответить
чисто теоретично, якщо зробити генератор коливань з частотою людських кроків?
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30.03.2022 19:11 Ответить
ПОМ-3 "живут" максимум 100 часов. Если где-то видите, и нет возможности вызвать саперов, то можно расстрелять метров с тридцати из АК или дробовика.
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30.03.2022 19:12 Ответить
*********
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30.03.2022 18:35 Ответить
 
 