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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Окупанти мінують Харківщину забороненими протипіхотними мінами "Медальйон", - Денісова

міна

Російські війська мінують Харківську область забороненими протипіхотними мінами ПОМ-3 "Медальйон", які виробляють лише в РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Телеграмі.

"Окупанти мінують українську землю своїми новітніми протипіхотними мінами ПОМ-3 "Медальйон". Випадки використання мін із сейсмічним датчиком цілі зафіксовано у Харківській області. Російські загарбники застосовують їх при дистанційному мінуванні території регіону", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що міна оснащена електронним сейсмічним датчиком, який приймає сигнал вібрації ґрунту та забезпечує підрив, якщо амплітуда коливання відповідає людським крокам, після цього бойова частина міни вилітає на висоту майже півтора метра і вибухає.

"Використання мін ПОМ-3 не допускається Оттавською конвенцією про заборону протипіхотних мін, оскільки вони є знаряддям війни невибіркової дії. Виробляються такі міни лише в РФ", - наголошується в повідомленні Денісової.

За словами українського омбудсмена, такі дії окупантів є порушенням Протоколу про заборону або обмеження застосування мін, мін-пасток та інших до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року щодо захисту жертв міжнародних збройних конфліктів.

Також дивіться: ДСНС знову нагадує: не наближайтеся до мін та боєприпасів. ФОТО

Автор: 

армія рф (17160) Денісова (883) мінування (1217) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+14
Захід давайте більше зброї, мотивованих воїнів хватає, фашисти повинні захлинутися власною кров'ю.
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30.03.2022 17:40
+9
Пленных рашистов на разминирование.
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30.03.2022 17:52
+8
Вражаючі елементи.
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30.03.2022 17:57
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На місцях розривів у Харкові бачив багато маленьких залізячок у формі ромба. Що воно таке?
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30.03.2022 17:40 Відповісти
Вражаючі елементи.
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30.03.2022 17:57 Відповісти
Захід давайте більше зброї, мотивованих воїнів хватає, фашисти повинні захлинутися власною кров'ю.
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30.03.2022 17:40 Відповісти
Мабуть і самоліквідації немає
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30.03.2022 17:42 Відповісти
Специ кажуть, що розмінування буде тривати щонайменше 10 років.
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30.03.2022 17:44 Відповісти
Враховуючи що завтра війна не закінчиться подаруночки будуть знаходити й через 50 років.
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30.03.2022 17:53 Відповісти
Більше. з ВВВ років 60 бахало в полях та лісополосах. Просто виїхали люди на пікнік, розпалили вогнище, стали смажити сальце чи м'ясце і.....
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30.03.2022 17:54 Відповісти
Спочатку треба щоб війна закінчилася
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30.03.2022 18:01 Відповісти
В Боснії міни досі знаходять. А активні бойові дії закінчились в 1996 році
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30.03.2022 19:07 Відповісти
все модификации ПОМок имеют механизм самоликвидации.
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30.03.2022 19:07 Відповісти
На мою жіночу та людяну думку, вся зброя заборонена, бо що вона несе бачимо на власні очі сьогодні, зараз. Нас народжували і ми народжуємо для життя, продовження роду.
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30.03.2022 17:45 Відповісти
Всі ці "заборони" із серіі якихось там "законів війни". Ніяких законів війни не існує, сама війна - це і так порушення усіх існуючих законів.
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30.03.2022 17:51 Відповісти
Людина без зброї була лише одни з підвидів тварин, зараз все таки полегше, але важко уявити як 20 людей відганяють диких кабанів від поля без зброї.
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30.03.2022 17:53 Відповісти
а шо так завуальовано?напиши просто - москаль також людина...
********,помалу.
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30.03.2022 17:59 Відповісти
Дурню, вибачте, пишете. Словосполучення - заборонені міни, а які міни є корисними - так для вас краще.
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30.03.2022 18:19 Відповісти
лади,проїхали...
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30.03.2022 18:25 Відповісти
Трохи "оффтоп": задвухсотили командування військового підрозділу параші, (331-ий полк) який у 2014-му влаштував "іловайську бійню" - того самого орківського"компалка" сєргєя сухарєва, який особисто віддавав злочинні накази КАРМА- то така штука, від якої НІКУДИ НЕ ПОДІНЕШСЯ!!
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30.03.2022 17:45 Відповісти
Це зробили наші хлопці-напівбоги.
А карма нехай спрацює на ********* і родичах цієї потвори...
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30.03.2022 18:47 Відповісти
Та похеру їм на конвенції,якщо вони погрожують ядерною зброєю то за ці міни їм нічого навіть не скажуть
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30.03.2022 17:46 Відповісти
будэ дэ пленных выгулюваты...
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30.03.2022 17:46 Відповісти
Крах России изнутри: Карабах, Курилы, Калининград - Россия и ее сателлиты, сыпящиеся изнутри.
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=7AfFM_oQPQQ https://www.youtube.com/watch?v=7AfFM_oQPQQ

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30.03.2022 17:50 Відповісти
Пленных рашистов на разминирование.
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30.03.2022 17:52 Відповісти
Дуже правильно. Мінімальні курси і на розмінування, не бачу ніяких проблем, навіть морально-етичних. І релігійних, до речі, також.
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30.03.2022 22:03 Відповісти
Дідько - ці міни практично неможливо знешкодити.
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30.03.2022 18:21 Відповісти
Методом подрыва разве что или минным тралом, где возможно.
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30.03.2022 18:28 Відповісти
чисто теоретично, якщо зробити генератор коливань з частотою людських кроків?
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30.03.2022 19:11 Відповісти
ПОМ-3 "живут" максимум 100 часов. Если где-то видите, и нет возможности вызвать саперов, то можно расстрелять метров с тридцати из АК или дробовика.
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30.03.2022 19:12 Відповісти
*********
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30.03.2022 18:35 Відповісти
 
 