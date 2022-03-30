Окупанти мінують Харківщину забороненими протипіхотними мінами "Медальйон", - Денісова
Російські війська мінують Харківську область забороненими протипіхотними мінами ПОМ-3 "Медальйон", які виробляють лише в РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Телеграмі.
"Окупанти мінують українську землю своїми новітніми протипіхотними мінами ПОМ-3 "Медальйон". Випадки використання мін із сейсмічним датчиком цілі зафіксовано у Харківській області. Російські загарбники застосовують їх при дистанційному мінуванні території регіону", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що міна оснащена електронним сейсмічним датчиком, який приймає сигнал вібрації ґрунту та забезпечує підрив, якщо амплітуда коливання відповідає людським крокам, після цього бойова частина міни вилітає на висоту майже півтора метра і вибухає.
"Використання мін ПОМ-3 не допускається Оттавською конвенцією про заборону протипіхотних мін, оскільки вони є знаряддям війни невибіркової дії. Виробляються такі міни лише в РФ", - наголошується в повідомленні Денісової.
За словами українського омбудсмена, такі дії окупантів є порушенням Протоколу про заборону або обмеження застосування мін, мін-пасток та інших до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року щодо захисту жертв міжнародних збройних конфліктів.
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