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У культовій грі Horizon Forbidden West з’явилися українські пасхалки

гра

У культовій грі від Sony гравці знайшли цікаві деталі, пов’язані з Україною.

Як нередає Цензор.НЕТ, про це повідомляє НВ.

На залізничному вагоні, покинутому в реліктових руїнах Тривожної Пустоші, було виявлено малюнок у вигляді логотипа Guerrilla Games, серця та прапора України.

У культовій грі Horizon Forbidden West з’явилися українські пасхалки 01

В іншому місці тієї ж локації гравці побачили напис, залишений, мабуть, кимось із українських розробників команди: "Я — українець. Наша нація заслуговує на краще життя. Ми самотужки захищаємо нашу країну, ось чому я відправляю це повідомлення геймерам з усього світу: "Коли сила любові переможе любов до сили, світ пізнає мир".

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У культовій грі Horizon Forbidden West з’явилися українські пасхалки 02

Фото:Guerrilla Games

Зазначається, що раніше нічого подібного у грі не помічали. Ймовірно, пасхалки з'явилися разом з одним із доповнень.

Автор: 

Україна (5875) гра (106) Sony (43)


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Топ коментарі
+10
Є нашого цвіту по усьому світу
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07.04.2022 19:51
+5
Мелочь а приятно
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07.04.2022 19:51
+1
Для всіх шанувальників якісної фантастики рекомендую на ютубі ігрофільм до першої частини. Називається horizon zero dawn. Це настільки афігєнна історія весь голівуд просто рядом не валявся. Не пошкодуєте
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07.04.2022 19:52
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07.04.2022 19:50 Відповісти
Є нашого цвіту по усьому світу
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07.04.2022 19:51 Відповісти
Мелочь а приятно
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07.04.2022 19:51 Відповісти
Для всіх шанувальників якісної фантастики рекомендую на ютубі ігрофільм до першої частини. Називається horizon zero dawn. Це настільки афігєнна історія весь голівуд просто рядом не валявся. Не пошкодуєте
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07.04.2022 19:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=cnI8n73oCiU https://www.youtube.com/watch?v=cnI8n73oCiU

приємного перегляду. воно того вартує
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07.04.2022 20:05 Відповісти
є на 6 годин. у чому різниця ??
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07.04.2022 21:14 Відповісти
там з геймплейем і побічними завданнями. на 3 з пол. год. суто сюжетка
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07.04.2022 21:23 Відповісти
До речі, перша частина гри є на пк
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07.04.2022 20:04 Відповісти
шкода що продовження не дотянуло хоч є пару цікавих поворотів, все враження не ті.
перша - бомба
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07.04.2022 20:08 Відповісти
друга частина на ПК вже була ??
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07.04.2022 21:32 Відповісти
тільки на соні плейстешн. є на ютубі.
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07.04.2022 22:07 Відповісти
Я щитаю - это победа! Пофік, що Захід платить мільярди путіну за газ і нафту, спонсоруючи вбивство українців. Главноє это пасхалкі! Так побєдім!
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07.04.2022 20:30 Відповісти
 
 