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Туреччина (2255) Чавушоглу (126) Кулеба Дмитро (3205)

Анкара залишається надійним партнером України та буде надавати нам підтримку і у подальшому, - Кулеба провів переговори з Чавушоглу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кулеба,мевлют,чавушоглу

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу підтвердив готовність Анкари надавати Україні подальшу підтримку у боротьбі з російською агресією

Як інформуєє Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Туреччина залишається вірним і надійним партнером України. Мій колега та друг Мевлют Чавушоглу підтвердив готовність Анкари надавати Україні подальшу підтримку. Вдячний турецькій стороні за невпинні дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення війни Росії проти України", - написав Кулеба.

Також читайте: Туреччина готова надати судна для евакуації жителів Маріуполя морем

Автор: Роман Свиридович
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07.04.2022 20:34 Відповісти
"Туреччина залишається вірним і надійним партнером України і в той же час надійним роашистським партнером .Тоді яка вірність і партнерство з Україною???
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07.04.2022 20:39 Відповісти
вы туркофоб? министры и президент Украины только спасибо говорят турции. значит что то секретное Турция делает. как раз у Украины ракеты мам-л от байрактара закончились. может договорились об этом?
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07.04.2022 20:56 Відповісти
ПНХ свинособака
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07.04.2022 23:33 Відповісти
ты сам пнх свинья неопределенная
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07.04.2022 23:47 Відповісти
"секретное"- куплені у рашиста С-400 на 2,5 млрд доларів,відказавшись від американського контракту на літаки невидимки , не закрите небо ,рашисти спокійно літають через повітряний простір Туреччини.Це турки "українофоби" разом з рашистом .Скільки зброї турок ,дозволив протаскати рашисту в Чорне море , скільки кораблів ввійшло в Чорне море,для нападу на Україну? "секретчики" птн -пнх,
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08.04.2022 09:08 Відповісти
буд справедливым. все ты говоришь это пи.....деж.
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08.04.2022 11:11 Відповісти
хто обманює самого себе,той старається обманути (الله) Аллаха.Не обманю сам себе.Так краще-( https://www.interfax.ru/world/745330).
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08.04.2022 13:30 Відповісти
Дуже не вистачає відео з Байрактарчиками...
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07.04.2022 20:51 Відповісти
З такими "партнерами" і ворогів не треба...
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07.04.2022 23:32 Відповісти
ты ту....пой непонимающий
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07.04.2022 23:49 Відповісти
 
 