Анкара залишається надійним партнером України та буде надавати нам підтримку і у подальшому, - Кулеба провів переговори з Чавушоглу
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу підтвердив готовність Анкари надавати Україні подальшу підтримку у боротьбі з російською агресією
Як інформуєє Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Туреччина залишається вірним і надійним партнером України. Мій колега та друг Мевлют Чавушоглу підтвердив готовність Анкари надавати Україні подальшу підтримку. Вдячний турецькій стороні за невпинні дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення війни Росії проти України", - написав Кулеба.
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