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Туреччина готова надати судна для евакуації жителів Маріуполя морем

маріуполь

Туреччина готова надати судна для евакуації цивільного населення та поранених із оточеного російськими військами Маріуполя.

Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми можемо надати судна, в першу чергу для евакуації мирного населення та поранених, турецьких та інших громадян із Маріуполя. У цьому контексті наша координація з владою російської федерації та України триває", - сказав міністр.

Він також наголосив на необхідності негайного припинення вогню та безпечного функціонування коридорів для евакуації.

"Ми продовжуємо надавати гуманітарну допомогу народові України. Туреччина також надає підтримку в питаннях евакуації", - сказав Акар.

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За його словами, Туреччина також вживає заходів для усуненням небезпеки дрейфуючих мін у Чорному морі, залучаючи патрульні літаки та кораблі, а також кораблі-мисливці за мінами.

Автор: 

Маріуполь (3224) Туреччина (3491) евакуація (2305)


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Топ коментарі
+9
Pan Doktor


@pan_dok

·
https://twitter.com/pan_dok/status/1509994169191780353 16 ч



На белгородском форуме прочёл сегодня: "Да ну её на хер, такую войну!"
Да вы что? Ну надо же.
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02.04.2022 15:42
+5
як вам?
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02.04.2022 15:39
+5
Файна Дівка


@Tasha130873

·
https://twitter.com/Tasha130873/status/1509922105688838146 20 ч



Фото бійців Азову в Бєлгороді біля нафтобази, яку знищили сьогодні вночі...

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02.04.2022 15:40
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Собаки на такое не поведутся...
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02.04.2022 15:39 Відповісти
отчего же... просто читать надо правильно... речь в первую очередь идет именно о турецких гражданах в Марике... сколько вообще людей можно вывезти морским путем? не океанские же лайнеры это будут делать...
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02.04.2022 15:45 Відповісти
кораблями можно вывезти огромное количество людей. Тысячи на каждом судне
И раненых, которых рашисты не выпускают

рашисты не согласятся, это им сломает всю стратегию осады
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02.04.2022 15:48 Відповісти
по Черному морю - согласен, а по Азовскому - какими судами?
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02.04.2022 16:15 Відповісти
слушай, не то время что спорить и еще гуглить фарватер и осадку судов.
Мариусполь глубоководный порт, значит должен быть и фарватер по Азовскому морю. Да хоть баржами и конейнеровозами.

гум коридор 40 автобусов, при условии что его пропускают, едет сутки туда и сутки назад: максимум спасенных 2500 человек за двое суток.
Из Марика выпускают пешком на Мангуш и Бердянск, ни одного раненого и тем более раненого бойца вывезти нереально.
Один иностранный корабль мог бы забрать сразу из города 2000-3000 за раз, а то и намного больше, и они сразу бы были в безопасности.
ЧТо тут еще спорить про осадку судов? Тебе заняться нечем?
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02.04.2022 16:27 Відповісти
і до того ж - палуба іноземного судна вже є територією іноземної держави, хоча б тієї ж Туреччини !!!
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02.04.2022 18:12 Відповісти
об отношении орков к вопросу блокады не спорю, было бы желание - всех бы выпустили и сухопутным... я лишь о том, что турки в первую очередь все же заботятся именно о своих гражданах...
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02.04.2022 16:20 Відповісти
як вам?
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02.04.2022 15:39 Відповісти
Навряд чи то діти так бездарно по славню потопталися - скоріше, ОП замовив.
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02.04.2022 17:09 Відповісти
У всякому випадку це багато краще, ніж слова в Гімні "ще не вмерла". Мене завжди дратує що в Гімні держави допустили слова про загибель.
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02.04.2022 18:39 Відповісти
Файна Дівка


@Tasha130873

·
https://twitter.com/Tasha130873/status/1509922105688838146 20 ч



Фото бійців Азову в Бєлгороді біля нафтобази, яку знищили сьогодні вночі...

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02.04.2022 15:40 Відповісти
Pan Doktor


@pan_dok

·
https://twitter.com/pan_dok/status/1509994169191780353 16 ч



На белгородском форуме прочёл сегодня: "Да ну её на хер, такую войну!"
Да вы что? Ну надо же.
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02.04.2022 15:42 Відповісти
та більше всього війни хочуть ті, хто ні за яких обставин ніколи воювати не будуть, старі ************, це вони вчать так своїх дітей і внуків, вони ними воюють зі своїх проссяних диванів. Але одне діло коли війна десь далеко, і зовсім інша справа коли під самим носом. Нє, ми так не договаривались!
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02.04.2022 15:50 Відповісти
А чи не пізео ви надумали ? Ганьбище
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02.04.2022 15:42 Відповісти
та пізео ж, сорри сподобалося слово...
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02.04.2022 15:50 Відповісти
Давно пора было это сделать и дополнительно военное сопровождение из нескольких боевых кораблей.
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02.04.2022 15:47 Відповісти
Эрдоган молодчина. И он даст десантные корабли. А вот бункерфюрер уже не будет в ответ давить турецкие помидоры тракторами.
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02.04.2022 15:54 Відповісти
Это означает проход турецких кораблей под керченским мостом.
Неоднократный - это сильный ход и Поступок Президента Эрдогана.
Респект !
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02.04.2022 16:16 Відповісти
Скільки ж часу та смертей потрібно за прийняття такого рішення.
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02.04.2022 18:02 Відповісти
 
 