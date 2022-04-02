Туреччина готова надати судна для евакуації жителів Маріуполя морем
Туреччина готова надати судна для евакуації цивільного населення та поранених із оточеного російськими військами Маріуполя.
Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми можемо надати судна, в першу чергу для евакуації мирного населення та поранених, турецьких та інших громадян із Маріуполя. У цьому контексті наша координація з владою російської федерації та України триває", - сказав міністр.
Він також наголосив на необхідності негайного припинення вогню та безпечного функціонування коридорів для евакуації.
"Ми продовжуємо надавати гуманітарну допомогу народові України. Туреччина також надає підтримку в питаннях евакуації", - сказав Акар.
За його словами, Туреччина також вживає заходів для усуненням небезпеки дрейфуючих мін у Чорному морі, залучаючи патрульні літаки та кораблі, а також кораблі-мисливці за мінами.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И раненых, которых рашисты не выпускают
рашисты не согласятся, это им сломает всю стратегию осады
Мариусполь глубоководный порт, значит должен быть и фарватер по Азовскому морю. Да хоть баржами и конейнеровозами.
гум коридор 40 автобусов, при условии что его пропускают, едет сутки туда и сутки назад: максимум спасенных 2500 человек за двое суток.
Из Марика выпускают пешком на Мангуш и Бердянск, ни одного раненого и тем более раненого бойца вывезти нереально.
Один иностранный корабль мог бы забрать сразу из города 2000-3000 за раз, а то и намного больше, и они сразу бы были в безопасности.
ЧТо тут еще спорить про осадку судов? Тебе заняться нечем?
@Tasha130873
·
https://twitter.com/Tasha130873/status/1509922105688838146 20 ч
Фото бійців Азову в Бєлгороді біля нафтобази, яку знищили сьогодні вночі...
@pan_dok
·
https://twitter.com/pan_dok/status/1509994169191780353 16 ч
На белгородском форуме прочёл сегодня: "Да ну её на хер, такую войну!"
Да вы что? Ну надо же.
Неоднократный - это сильный ход и Поступок Президента Эрдогана.
Респект !