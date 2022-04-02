Турция готова предоставить суда для эвакуации жителей Мариуполя морем
Турция готова предоставить суда для эвакуации гражданского населения и раненых из окруженного российскими войсками Мариуполя.
Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы можем предоставить суда, в первую очередь, для эвакуации мирного населения и раненых, турецких и других граждан из Мариуполя. В этом контексте наша координация с властью Российской Федерации и Украины продолжается", – сказал министр.
Он также отметил необходимость немедленного прекращения огня и безопасного функционирования коридоров для эвакуации.
"Мы продолжаем оказывать гуманитарную помощь народу Украины. Турция также оказывает поддержку в вопросах эвакуации", – сказал Акар.
По его словам, Турция также принимает меры по устранению опасности дрейфующих мин в Черном море, привлекая патрульные самолеты и корабли, а также корабли-охотники за минами.
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И раненых, которых рашисты не выпускают
рашисты не согласятся, это им сломает всю стратегию осады
Мариусполь глубоководный порт, значит должен быть и фарватер по Азовскому морю. Да хоть баржами и конейнеровозами.
гум коридор 40 автобусов, при условии что его пропускают, едет сутки туда и сутки назад: максимум спасенных 2500 человек за двое суток.
Из Марика выпускают пешком на Мангуш и Бердянск, ни одного раненого и тем более раненого бойца вывезти нереально.
Один иностранный корабль мог бы забрать сразу из города 2000-3000 за раз, а то и намного больше, и они сразу бы были в безопасности.
ЧТо тут еще спорить про осадку судов? Тебе заняться нечем?
@Tasha130873
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https://twitter.com/Tasha130873/status/1509922105688838146 20 ч
Фото бійців Азову в Бєлгороді біля нафтобази, яку знищили сьогодні вночі...
@pan_dok
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https://twitter.com/pan_dok/status/1509994169191780353 16 ч
На белгородском форуме прочёл сегодня: "Да ну её на хер, такую войну!"
Да вы что? Ну надо же.
Неоднократный - это сильный ход и Поступок Президента Эрдогана.
Респект !