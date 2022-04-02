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Новости Война
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Турция готова предоставить суда для эвакуации жителей Мариуполя морем

маріуполь

Турция готова предоставить суда для эвакуации гражданского населения и раненых из окруженного российскими войсками Мариуполя.

Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы можем предоставить суда, в первую очередь, для эвакуации мирного населения и раненых, турецких и других граждан из Мариуполя. В этом контексте наша координация с властью Российской Федерации и Украины продолжается", – сказал министр.

Он также отметил необходимость немедленного прекращения огня и безопасного функционирования коридоров для эвакуации.

"Мы продолжаем оказывать гуманитарную помощь народу Украины. Турция также оказывает поддержку в вопросах эвакуации", – сказал Акар.

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По его словам, Турция также принимает меры по устранению опасности дрейфующих мин в Черном море, привлекая патрульные самолеты и корабли, а также корабли-охотники за минами.

Автор: 

Мариуполь (5706) Турция (3371) эвакуация (2064)


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Топ комментарии
+9
Pan Doktor


@pan_dok

·
https://twitter.com/pan_dok/status/1509994169191780353 16 ч



На белгородском форуме прочёл сегодня: "Да ну её на хер, такую войну!"
Да вы что? Ну надо же.
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02.04.2022 15:42
+5
як вам?
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02.04.2022 15:39
+5
Файна Дівка


@Tasha130873

·
https://twitter.com/Tasha130873/status/1509922105688838146 20 ч



Фото бійців Азову в Бєлгороді біля нафтобази, яку знищили сьогодні вночі...

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02.04.2022 15:40
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Собаки на такое не поведутся...
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02.04.2022 15:39 Ответить
отчего же... просто читать надо правильно... речь в первую очередь идет именно о турецких гражданах в Марике... сколько вообще людей можно вывезти морским путем? не океанские же лайнеры это будут делать...
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02.04.2022 15:45 Ответить
кораблями можно вывезти огромное количество людей. Тысячи на каждом судне
И раненых, которых рашисты не выпускают

рашисты не согласятся, это им сломает всю стратегию осады
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02.04.2022 15:48 Ответить
по Черному морю - согласен, а по Азовскому - какими судами?
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02.04.2022 16:15 Ответить
слушай, не то время что спорить и еще гуглить фарватер и осадку судов.
Мариусполь глубоководный порт, значит должен быть и фарватер по Азовскому морю. Да хоть баржами и конейнеровозами.

гум коридор 40 автобусов, при условии что его пропускают, едет сутки туда и сутки назад: максимум спасенных 2500 человек за двое суток.
Из Марика выпускают пешком на Мангуш и Бердянск, ни одного раненого и тем более раненого бойца вывезти нереально.
Один иностранный корабль мог бы забрать сразу из города 2000-3000 за раз, а то и намного больше, и они сразу бы были в безопасности.
ЧТо тут еще спорить про осадку судов? Тебе заняться нечем?
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02.04.2022 16:27 Ответить
і до того ж - палуба іноземного судна вже є територією іноземної держави, хоча б тієї ж Туреччини !!!
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02.04.2022 18:12 Ответить
об отношении орков к вопросу блокады не спорю, было бы желание - всех бы выпустили и сухопутным... я лишь о том, что турки в первую очередь все же заботятся именно о своих гражданах...
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02.04.2022 16:20 Ответить
як вам?
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02.04.2022 15:39 Ответить
Навряд чи то діти так бездарно по славню потопталися - скоріше, ОП замовив.
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02.04.2022 17:09 Ответить
У всякому випадку це багато краще, ніж слова в Гімні "ще не вмерла". Мене завжди дратує що в Гімні держави допустили слова про загибель.
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02.04.2022 18:39 Ответить
Файна Дівка


@Tasha130873

·
https://twitter.com/Tasha130873/status/1509922105688838146 20 ч



Фото бійців Азову в Бєлгороді біля нафтобази, яку знищили сьогодні вночі...

показать весь комментарий
02.04.2022 15:40 Ответить
Pan Doktor


@pan_dok

·
https://twitter.com/pan_dok/status/1509994169191780353 16 ч



На белгородском форуме прочёл сегодня: "Да ну её на хер, такую войну!"
Да вы что? Ну надо же.
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02.04.2022 15:42 Ответить
та більше всього війни хочуть ті, хто ні за яких обставин ніколи воювати не будуть, старі ************, це вони вчать так своїх дітей і внуків, вони ними воюють зі своїх проссяних диванів. Але одне діло коли війна десь далеко, і зовсім інша справа коли під самим носом. Нє, ми так не договаривались!
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02.04.2022 15:50 Ответить
А чи не пізео ви надумали ? Ганьбище
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02.04.2022 15:42 Ответить
та пізео ж, сорри сподобалося слово...
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02.04.2022 15:50 Ответить
Давно пора было это сделать и дополнительно военное сопровождение из нескольких боевых кораблей.
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02.04.2022 15:47 Ответить
Эрдоган молодчина. И он даст десантные корабли. А вот бункерфюрер уже не будет в ответ давить турецкие помидоры тракторами.
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02.04.2022 15:54 Ответить
Это означает проход турецких кораблей под керченским мостом.
Неоднократный - это сильный ход и Поступок Президента Эрдогана.
Респект !
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02.04.2022 16:16 Ответить
Скільки ж часу та смертей потрібно за прийняття такого рішення.
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02.04.2022 18:02 Ответить
 
 