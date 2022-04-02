Турция готова предоставить суда для эвакуации жителей Мариуполя морем

Турция готова предоставить суда для эвакуации гражданского населения и раненых из окруженного российскими войсками Мариуполя.

Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы можем предоставить суда, в первую очередь, для эвакуации мирного населения и раненых, турецких и других граждан из Мариуполя. В этом контексте наша координация с властью Российской Федерации и Украины продолжается", – сказал министр.

Он также отметил необходимость немедленного прекращения огня и безопасного функционирования коридоров для эвакуации.

"Мы продолжаем оказывать гуманитарную помощь народу Украины. Турция также оказывает поддержку в вопросах эвакуации", – сказал Акар.

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По его словам, Турция также принимает меры по устранению опасности дрейфующих мин в Черном море, привлекая патрульные самолеты и корабли, а также корабли-охотники за минами.