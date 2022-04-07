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розвідка (3609) США (14513) Остін Ллойд (374)

Міністр оборони США Ллойд-Остін офіційно підтвердив передачу Україні розвідувальних даних

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

остін,ллойд

Міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив офіційно, що американська розвідка ділиться останніми даними з українськими захисниками, зокрема щодо планів росіян із захоплення Донеччини та Луганщини.

Як інформає Цензор.НЕТ, із посиланням на УП, про це повідомляє CNN

Остін зазначив: "Ми надаємо їм розвідувальну інформацію для проведення таких операцій на Донбасі".

Остін відповідав комітеті Сенату США зі збройних сил. Сенатор Том Коттон запитав міністра, чи США надають урядову розвідувальну інформацію українцям для бойових операцій на окупованій території Криму та Донбасу.

Остін промовчав щодо Криму.

Крім того, американський посадовець підтвердив, що США не віднаджує Збройні сили України від проведення операцій проти росіян на окупованих територіях.

Уперше високопосадовець США такого рівня, як Остін, публічно підтверджує обмін засекреченою урядовою інформацією розвідки між США та Україною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німецька розвідка перехопила розмови російських окупантів про вбивства мирних жителів у Бучі, - Der Spiegel

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+13
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07.04.2022 20:50
+9
Так бубочка нам говорить що НАТО нам не допомагає?
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07.04.2022 20:58
+5
Низький уклін всім нашим союзникам. А Америці- особлива подяка.
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07.04.2022 20:57
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от блін, весь сюрприз спортив
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07.04.2022 20:50 Відповісти
В них не прийнято брехати. Тим більше в сенаті
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07.04.2022 21:08 Відповісти
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07.04.2022 20:50 Відповісти
Молодці! А так, то може десь ракетку коли не коли по русні пускайте, вам не шкода а нам підтримка і допомога вагома.
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07.04.2022 20:53 Відповісти
Дякуємо, сер.
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07.04.2022 20:56 Відповісти
Низький уклін всім нашим союзникам. А Америці- особлива подяка.
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07.04.2022 20:57 Відповісти
Так бубочка нам говорить що НАТО нам не допомагає?
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07.04.2022 20:58 Відповісти
Он уже говорил что никто не накапливает войска у нас на границе несмотря на предоставленные США данные.
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07.04.2022 21:27 Відповісти
Він взагалі забагато патякає як на наймита.
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07.04.2022 23:54 Відповісти
Нашо про це публічно було казати?
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07.04.2022 20:59 Відповісти
Їм таки відіб'ють охоту воювати надовго, нашла таки коса(рассея) на камінь
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07.04.2022 21:01 Відповісти
арахімія скаже,що західні партнери України,зокрема США, накручують паніку в"единовротных",но рашистсько-окупаційних
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07.04.2022 21:01 Відповісти
****..Цей чувак одним своїм виглядом на мене жах наганяє.
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07.04.2022 21:09 Відповісти
Мазепа ще свій бій під Полтавою не закінчив...
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07.04.2022 21:20 Відповісти
сподіваюсь від наших окупованих (вже понад 100 років) землях, північніше кордону, не виднаджує...
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08.04.2022 02:27 Відповісти
А МЫ УЖЕ НА КРЫМ ИДЁМ !?)
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08.04.2022 19:16 Відповісти
 
 