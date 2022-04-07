Як нові переселенці зареєструвалося вже понад 500 тисяч людей, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що вже понад 500 тис. людей зареєструвалося як нові вимушено переміщені особи.

Як інфомує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Шмигаль заявив у своєму зверненні.

"Станом на 6 квітня в Україні офіційно зареєстровано понад 500 тисяч нових вимушених переселенців. Стільки людей вже повернулися на батьківщину із закордону. Але мільйони українців досі залишаються в інших країнах. Уряд спільно з нашими дипломатами та урядами країн-партнерів працює над тим, щоб систематизувати допомогу українцям, які виїхали", - сказав Шмигаль.

Прем'єр повідомив, що зараз обговорює необхідність скасувати плату за роумінг, соціальні виплати в "Дії", розгортання українського навчального процесу, включення України в єдиний європейський платіжний простір.

"Вітаємо рішення країн ЄС щодо запровадження механізму тимчасового захисту. Адже наша мета – повернення всіх українців додому", - наголосив Шмигаль.

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