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біженці (1036) евакуація (1930) переселенці (516) Денис Шмигаль (2721)

Як нові переселенці зареєструвалося вже понад 500 тисяч людей, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

біженці,евакуація

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що вже понад 500 тис. людей зареєструвалося як нові вимушено переміщені особи.

Як інфомує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Шмигаль заявив  у своєму зверненні.

"Станом на 6 квітня в Україні офіційно зареєстровано понад 500 тисяч нових вимушених переселенців. Стільки людей вже повернулися на батьківщину із закордону. Але мільйони українців досі залишаються в інших країнах. Уряд спільно з нашими дипломатами та урядами країн-партнерів працює над тим, щоб систематизувати допомогу українцям, які виїхали", - сказав Шмигаль.

Прем'єр повідомив, що зараз обговорює необхідність скасувати плату за роумінг, соціальні виплати в "Дії", розгортання українського навчального процесу, включення України в єдиний європейський платіжний простір.

"Вітаємо рішення країн ЄС щодо запровадження механізму тимчасового захисту. Адже наша мета – повернення всіх українців додому", - наголосив Шмигаль.

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Автор: Роман Свиридович
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Шмигалю дуже подобається число 500 тисяч
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07.04.2022 21:10 Відповісти
біженці не всі стають на облік. Приїхав у село (чи місто) до батьків і сидить. Місцевих віськомат потихеньку обзвонює, попереджає про можливу мобілізацію. А приїжджі з грошима пересиджують війну. Мало того, мають родичів у раші. може й сигналізують. Поліція зайнята своїм. Хто тих біженців контролює? Ну хто ради грошей зареєструвався, то хай. Але ж не всі явно.
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07.04.2022 21:54 Відповісти
 
 