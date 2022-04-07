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Новини За кордоном
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Чорногорія висилає чотирьох співробітників посольства РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

чорногорія

Міністерство закордонних справ Чорногорії оголосило ще чотирьох дипломатів посольства РФ персонами нон ґрата.

Про це йдеться у заяві МЗС Чорногорії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Офіційну ноту про це рішення, що встановлює семиденний термін виїзду з території Чорногорії, у четвер було вручено послу Росії.

"Вказане рішення міністерство ухвалило на підставі оцінки відповідних органів безпеки Чорногорії діяльності російських дипломатів та статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні зносини", - сказано в заяві.

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Скоро из Сомали русню выпрут.
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07.04.2022 21:27 Відповісти
Кто ещё не пинал касапского посла присоединяйтесь.
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07.04.2022 21:28 Відповісти
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07.04.2022 21:31 Відповісти
Хит сезона - блендер.
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07.04.2022 22:00 Відповісти
Персонами під сраку копняками.
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07.04.2022 22:30 Відповісти
 
 