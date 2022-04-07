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Чорногорія висилає чотирьох співробітників посольства РФ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністерство закордонних справ Чорногорії оголосило ще чотирьох дипломатів посольства РФ персонами нон ґрата.
Про це йдеться у заяві МЗС Чорногорії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Офіційну ноту про це рішення, що встановлює семиденний термін виїзду з території Чорногорії, у четвер було вручено послу Росії.
"Вказане рішення міністерство ухвалило на підставі оцінки відповідних органів безпеки Чорногорії діяльності російських дипломатів та статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні зносини", - сказано в заяві.
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