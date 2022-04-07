УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9583 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
16 517 44
війна (56882) Резніков (1386)

Росія переводить війну у затяжну фазу, у змагання ресурсів, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,росія

Україна виграла перший раунд війни, коли велися інтенсивні контактні бої з застосуванням десанту, піхоти і бронетехніки.

Про це у зверненні до держав-партнерів України заявив очільник Міноборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

За словами міністра, зупинити Росію вдалося багато в чому завдяки тій зброї, яку Україна отримала від партнерів.

"Проте Росія зробила висновки і змінила тактику. Вона переводить конфлікт у затяжну фазу та в іншу форму. Кількість контактних боїв зменшується. Ворог наносить ракетні удари, застосовує авіацію, масово використовує системи РСЗО і далекобійну артилерію. Знищує наші мирні міста. Обстріли здійснюються з території самої Росії, Білорусі, а також акваторій Чорного та Азовського морів.

За таких умов війна переходить у фазу змагання ресурсів. Які у Росії майже безкінечні, порівняно в Україною. Щоб перемогти у такій війні, нам потрібна інша допомога, ніж ми отримували раніше", - пояснив Резніков.

Міністр наголосив, що Україна прагне якнайшвидше звільнити захоплені окупантами території.

"Треба врятувати наших людей від геноциду. Для цього нам потрібна інша зброя", - додав він.

Серед необхідної зброї Резніков назвав системи протиповітряної оборони та бойові літаки, далекобійну зброю та важку артилерію, танки та бронетехніку, протикорабельні ракети, а також розвідувальні та ударні безпілотники.

Також читайте: Російська агресія створила загрози для всіх країн Чорноморського регіону, - Резніков

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
клінічні ідіоти
вони хочуть свій лоптний ресурс протипоставити ресурсу всього цивілізованого світу?
показати весь коментар
07.04.2022 22:31
+12
Резніков каже що РФ переводить війну у якусь фазу , а як може Україна, яка вибиває ворога і має допомогу всього світу це допустити? Що це за зрада? Що там роблять зрадники коло Зеленського і нашіптують йому якісь перемовини, якісь перемир'я , що це за херня? Зеленський збирається визволяти всю Україну і бити ворога на його території, чи він буде здавати Україну Путіну , якийсь туалетний папір підписувати, щоб РФ через кілька років знову напала на нас? Чи Зеленський хоче сказати що він великий стратег? Бачимо який по тому що до самого початку війни казав що її не буде і будував як навіжений дороги і казав що будемо шашлики жарити. Якщо Зеленський не хоче або не може воювати то хай іде геть зв своїми зрадниками Єрмаками і Татаровами, пір'їна йому в зад, а наша армія буде добивати ворога і розправлятися з ним до його повної капітуляції і виплати репарації.
показати весь коментар
07.04.2022 22:45
+10
показати весь коментар
07.04.2022 22:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
клінічні ідіоти
вони хочуть свій лоптний ресурс протипоставити ресурсу всього цивілізованого світу?
показати весь коментар
07.04.2022 22:31 Відповісти
Резніков каже що РФ переводить війну у якусь фазу , а як може Україна, яка вибиває ворога і має допомогу всього світу це допустити? Що це за зрада? Що там роблять зрадники коло Зеленського і нашіптують йому якісь перемовини, якісь перемир'я , що це за херня? Зеленський збирається визволяти всю Україну і бити ворога на його території, чи він буде здавати Україну Путіну , якийсь туалетний папір підписувати, щоб РФ через кілька років знову напала на нас? Чи Зеленський хоче сказати що він великий стратег? Бачимо який по тому що до самого початку війни казав що її не буде і будував як навіжений дороги і казав що будемо шашлики жарити. Якщо Зеленський не хоче або не може воювати то хай іде геть зв своїми зрадниками Єрмаками і Татаровами, пір'їна йому в зад, а наша армія буде добивати ворога і розправлятися з ним до його повної капітуляції і виплати репарації.
показати весь коментар
07.04.2022 22:45 Відповісти
Сильно сказано.
Лошадь лавров проговорился, что они отвели войска согласно договора. И тут всё затихло. Бросают на произвол орков Мариуполь.
Так о чём договорились?
показати весь коментар
08.04.2022 08:56 Відповісти
показати весь коментар
07.04.2022 22:33 Відповісти
Не свисти о том, о чём не понимаешь. Перед наступлением штаты проводят зачистку военных объектов высокоточной артилерией и авиацией. При этом создают значительный перевес в живой силе на отдельных направлениях. Но перед этим создают подходящую политическую обстановку. Во Вьетнаме у них конечно был информационный провал. В Афганистане они не поняли ментальную составляющую местного населения. Невозможно из средневекового населения сделать продвинутую страну. Кацапов они тоже до последнего времени не понимали. Они не понимают, что пока этот сброд будет вместе, он всегда будет проблемой для всей планеты. Этот сброд воюет по-другому. Он в ноль разносит всю критическую инфраструктуру и выбивает население насколько это возможно. По сути это террор и геноцид, но по-иному они просто не умеют. Но если победить не удаётся,этот сброд начинает уничтожать себя, поделившись на части. В провале они всегда находят виновного или многих виновных. так и начинается смута.
показати весь коментар
07.04.2022 22:57 Відповісти
Ты давно спишь? Вся луганская область без газа, Мариуполь без газа и воды, полЧернигова Харькова без газа, несколько раз аммиакопровод пробивали. Электростанции не завалили только потому , что они атомные и НАТО тогда точно влупилобы на всю катушку. Зато инфраструктуру подачи электроэнергии убили почти на половину. Штаты никогда электростанции никому не валили. Они вообще предпочитают давить экономически и это у них получается лучше всего. Вот и сейчас они давят кацапню медленно, но нам это невыгодно. Мы людей своих любим, а у кацапов всегда "ничего, бабы ещё нарожают".
показати весь коментар
07.04.2022 23:16 Відповісти
***** непередбачуване.
показати весь коментар
07.04.2022 22:37 Відповісти
Дуже навіть передбачуване. Його єдина і головна слабкість - це влада і Україна,навіть не росіяЮ,а саме Україна. І його плани ,до яких він готувався 22 роки ,були зруйновані за 7 днів. А це ,що ми бачимо - розпач психопата.
показати весь коментар
08.04.2022 00:14 Відповісти
Кіпр дасть танки т80 та буки.
показати весь коментар
07.04.2022 22:37 Відповісти
Откуда у Кипра, островного государства без колониальных амбиций танки? Думай, что пишешь?
показати весь коментар
07.04.2022 22:58 Відповісти
Вики в помощь,кацап.
показати весь коментар
08.04.2022 12:05 Відповісти
Откуда у Кипра танки? Это островное государство без колониальных амбиций.
показати весь коментар
07.04.2022 23:00 Відповісти
через "офшори" відмили..
показати весь коментар
07.04.2022 23:35 Відповісти
Согласен нам нужно оружия столько что бы хватило до Урала.
показати весь коментар
07.04.2022 22:38 Відповісти
шось , друзі, сьогодні підозріла тиша -вже добу сирени не вили , шось дуже підступно тихо...
показати весь коментар
07.04.2022 22:43 Відповісти
Дніпро. Сирени з самого ранку. За день було сім разів. Кожна десь годину.
показати весь коментар
07.04.2022 23:23 Відповісти
Перевірте слух , явно щось негаразд ((
показати весь коментар
07.04.2022 23:29 Відповісти
тільки написав і вже прорвало ...((( знов пів ночі в підвалі..((((
показати весь коментар
07.04.2022 23:32 Відповісти
Ото не каркай ((
показати весь коментар
07.04.2022 23:43 Відповісти
війну теж "накаркали" , не ? чи ти може прихильник сирен 24/7..
показати весь коментар
07.04.2022 23:51 Відповісти
Ти сам із собою розмовляєш ? Буває , але тут я тобі не помічник . А взагалі-то коли доберешся до аптечки - випий заспокійливого бо невдовзі на людей кидатися почнеш (( сирен він не чув сьогодні , ***@на мать ! Радів би що не чув і ППО подякував , остолоп !
показати весь коментар
08.04.2022 00:19 Відповісти
Радів ,плять ? Де ти сидиш ... більш ніж впевнений шо десь на ЗУ в теплій вані ..

С початку у нас в місті теж почали вити сирени, майже кожні три, і майже всі розуміли шо є хвилин 5-10 шоб сховатись в укриття , десь на восьмий день всю ніч була тиша ,багато хто навіть подумав шо все скінчилось, розслабились, але куй там -зранку о 8 годині почався масований обстріл , було все і гради, і ракети, і авіація, і арта - після того дня сирени більше не виють та і тиша якшо буває то години 4 максимум . І та , ти в чомусь правий, вся надія зараз на слух ,шоб не підвів ..
Так шо ті у кого в цей тяжкий час ще виють сирени - це ще "непогано"-це "Повітряна тривога". А от коли вони замовкають, то особисто для мене стає дуже підозріло і небезпечно... бо обстріл артою або градом ніяка сирена не попередить...Так шо вибачайте краще слухати сирени, ніж прильоти..
показати весь коментар
08.04.2022 01:49 Відповісти
Ти додпойоп , більше добавити нічого , знає він де я сиджу(( баранюка круторога ((
показати весь коментар
08.04.2022 09:14 Відповісти
в теплій вані ти , хамло , сидиш або в барі с кеглем пива і спостерігаєш зі сторони , плять , хто кого...
А твоя бидляча поведінка , твій хамський сленг і мати щей наглядно показують твою близькість до кацапського безкультур'я...
показати весь коментар
08.04.2022 13:04 Відповісти
А твої тупі відповіді говорять про те що єдина мова яку ти розумієш - це коли тебе , придурка , ***** посилають так що іди туди і не озирайся , дитина підземелля ((
показати весь коментар
08.04.2022 16:53 Відповісти
вили сирени весь день. Я так розумію ,наші почали меньше інфи в інет кидати і це добре
показати весь коментар
08.04.2022 00:18 Відповісти
Та вила,можливо у вас тихо,а в нас 3-4 рази на сьогодні було.
показати весь коментар
07.04.2022 22:47 Відповісти
Надо столько оружия, чтобы отвоевать те районы, из которых нами было отведено оружие и они все были разминированы с окончанием этого процесса ровно за 7 дней до начала войны. Это я пытаюсь перевести тот бред, что ОНО несёт на весь мир.
показати весь коментар
07.04.2022 22:53 Відповісти
Пока раша воюет наемниками, то понятие "теноцид" к ней неприменимо, нужно этим воспользоваться и сосредоточиться на уничтожении боеспособного населения.
показати весь коментар
07.04.2022 22:55 Відповісти
показати весь коментар
07.04.2022 22:56 Відповісти
Думав що рєзніков розумніший:якби ********* мала ресурси,то не відступила б з півночі, ,північного сходу,бо цей відступ викликав незадоволення орків в середині мордору.Ресурси України значно скромніші за ресурси москалів,але нам допомагає багато країн.Для путлера дуже невигідна зупинка активної фази війни бо ми отримаємо від союзників ще більше зброї ,а у кацапів з цим проблеми.
показати весь коментар
07.04.2022 23:00 Відповісти
Ано проста кансерва.
показати весь коментар
07.04.2022 23:15 Відповісти
З приводу Байрактарiв, дивимся:
https://www.youtube.com/watch?v=3ZFctomB7Io
показати весь коментар
07.04.2022 23:01 Відповісти
головний ресурс війни - солдати
показати весь коментар
07.04.2022 23:28 Відповісти
Это было понятно еще месяц назад.
Враг сделал выводы и уже давно поменял стратегию.
Надеюсь наша военная стратегия тоже корректируется.
показати весь коментар
08.04.2022 00:01 Відповісти
И СТОЛЬКО ВСЕГО НАДО ИЗ ЗА ОДНОГО ***** !? МОЖЕТ ЕСТЬ РЕАЛЬНО КАКАЯ ТО МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ !)
показати весь коментар
08.04.2022 00:15 Відповісти
Якщо

(А) ворог "уникає контактних боїв" і при цьому
(Б) "застосовує ракети, авіацію і далекобійну артилерію, щоб обстрілювати і руйнувати наші мирні міста",

то це означає, що:

1. Ворог і надалі хоче нас знищити, але вже не може. (І зрозуміло, що потрібні засоби для протидії його нападам з великої відстані, в т.ч. з території РФ чи Біларусі. До речі, про протикорабельні ракети і т.п.: вже 40 днів як стало зрозуміло, що спочатку потрібно будувати протикорабельні ракети, ракети ППО і т.д., а потім - знову такі ж ракети на запас, а потім перемогти ворога, а потім - відновити зруйновані мости, а потім тільки будувати житловий фонд... а дороги - поки що відкласти.)

2. (А) => Сам Бог нам показує, що САМЕ ЗАРАЗ ПОТРІБНО ЗВІЛЬНИТИ ВСІ ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ. А не зупинятися на лініях наших колишніх страхів (лінія фронту і адмін.межа Криму),
які зупиняли нас мантрою "інакше Путін нападе", і які стали тепер повністю безпідставними рудиментами, однак які і досі керують думками і діями нинішньої вищої влади України, внаслідок чого Зеленський і компанія самі біжать до Путіна з пропозиціями віддати йому Крим, Донецьк і Луганськ, щоб хоча б частково його задовольнити.
показати весь коментар
08.04.2022 00:46 Відповісти
Путінські війська будуть обстрілювати Україну з території Росії незалежно від того, чи залишать українські війська окуповані зони Криму і Донбасу Путіну, чи звільнять їх.

Але якщо наші війська не звільнять усі окуповані території України,
то путінські війська будуть обстрілювати Україну не тільки з території Росії і Біларусі, але ще і з території України - з окупованих зон.

Крім того, як ми вже досить довгий час бачимо у звітах Генштабу та з інших джерел,
на території Росії та Біларусі Путін не може набрати солдатів для війни проти України, якщо вони не хочуть їхати в Україну і воювати,
АЛЕ ПРИ ЦЬОМУ НА ОКУПОВАНИХ РФ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ ПУТІНСЬКІ ВІЙСЬКА ПРИМУСОВО ЖЕНУТЬ ЧОЛОВІКІВ З МІСЦЕВОГО НАСЕЛЕННЯ ВОЮВАТИ ПРОТИ УКРАЇНИ! Таким чином путінський режим робить так, щоб люди в Україні вбивали один одного, і ненависть на майбутнє між ними сіє.
І очевидно, що ця практика буде продовжуватись доти, доки Україна не звільнить усі свої окуповані території.

У таких умовах очевидно найбільш вигідно звільнити всі окуповані території України одразу.
показати весь коментар
08.04.2022 01:03 Відповісти
За таких умов війна переходить у фазу змагання ресурсів. Які у Росії майже безкінечні, порівняно в Україною. Щоб перемогти у такій війні, нам потрібна інша допомога, ніж ми отримували раніше", - пояснив Резніков. Джерело: https://censor.net/ua/n3332277


Ресурсів в них дуже багато.Але техніка не безкінечна,особливо бронітехніка.В нас гранатометів вже навіть з запасом.По авіації в нас провал,якщо порівнювати з москалями.Але вони вже втратили 150 літаків,це колосальна цифри і ще втратять.
показати весь коментар
08.04.2022 01:40 Відповісти
 
 