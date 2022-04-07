Росія переводить війну у затяжну фазу, у змагання ресурсів, - Резніков

Україна виграла перший раунд війни, коли велися інтенсивні контактні бої з застосуванням десанту, піхоти і бронетехніки.

Про це у зверненні до держав-партнерів України заявив очільник Міноборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

За словами міністра, зупинити Росію вдалося багато в чому завдяки тій зброї, яку Україна отримала від партнерів.

"Проте Росія зробила висновки і змінила тактику. Вона переводить конфлікт у затяжну фазу та в іншу форму. Кількість контактних боїв зменшується. Ворог наносить ракетні удари, застосовує авіацію, масово використовує системи РСЗО і далекобійну артилерію. Знищує наші мирні міста. Обстріли здійснюються з території самої Росії, Білорусі, а також акваторій Чорного та Азовського морів.

За таких умов війна переходить у фазу змагання ресурсів. Які у Росії майже безкінечні, порівняно в Україною. Щоб перемогти у такій війні, нам потрібна інша допомога, ніж ми отримували раніше", - пояснив Резніков.

Міністр наголосив, що Україна прагне якнайшвидше звільнити захоплені окупантами території.

"Треба врятувати наших людей від геноциду. Для цього нам потрібна інша зброя", - додав він.

Серед необхідної зброї Резніков назвав системи протиповітряної оборони та бойові літаки, далекобійну зброю та важку артилерію, танки та бронетехніку, протикорабельні ракети, а також розвідувальні та ударні безпілотники.

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