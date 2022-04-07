Росія переводить війну у затяжну фазу, у змагання ресурсів, - Резніков
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Україна виграла перший раунд війни, коли велися інтенсивні контактні бої з застосуванням десанту, піхоти і бронетехніки.
Про це у зверненні до держав-партнерів України заявив очільник Міноборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.
За словами міністра, зупинити Росію вдалося багато в чому завдяки тій зброї, яку Україна отримала від партнерів.
"Проте Росія зробила висновки і змінила тактику. Вона переводить конфлікт у затяжну фазу та в іншу форму. Кількість контактних боїв зменшується. Ворог наносить ракетні удари, застосовує авіацію, масово використовує системи РСЗО і далекобійну артилерію. Знищує наші мирні міста. Обстріли здійснюються з території самої Росії, Білорусі, а також акваторій Чорного та Азовського морів.
За таких умов війна переходить у фазу змагання ресурсів. Які у Росії майже безкінечні, порівняно в Україною. Щоб перемогти у такій війні, нам потрібна інша допомога, ніж ми отримували раніше", - пояснив Резніков.
Міністр наголосив, що Україна прагне якнайшвидше звільнити захоплені окупантами території.
"Треба врятувати наших людей від геноциду. Для цього нам потрібна інша зброя", - додав він.
Серед необхідної зброї Резніков назвав системи протиповітряної оборони та бойові літаки, далекобійну зброю та важку артилерію, танки та бронетехніку, протикорабельні ракети, а також розвідувальні та ударні безпілотники.
Будь ласка, зачекайте...
вони хочуть свій лоптний ресурс протипоставити ресурсу всього цивілізованого світу?
Лошадь лавров проговорился, что они отвели войска согласно договора. И тут всё затихло. Бросают на произвол орков Мариуполь.
Так о чём договорились?
С початку у нас в місті теж почали вити сирени, майже кожні три, і майже всі розуміли шо є хвилин 5-10 шоб сховатись в укриття , десь на восьмий день всю ніч була тиша ,багато хто навіть подумав шо все скінчилось, розслабились, але куй там -зранку о 8 годині почався масований обстріл , було все і гради, і ракети, і авіація, і арта - після того дня сирени більше не виють та і тиша якшо буває то години 4 максимум . І та , ти в чомусь правий, вся надія зараз на слух ,шоб не підвів ..
Так шо ті у кого в цей тяжкий час ще виють сирени - це ще "непогано"-це "Повітряна тривога". А от коли вони замовкають, то особисто для мене стає дуже підозріло і небезпечно... бо обстріл артою або градом ніяка сирена не попередить...Так шо вибачайте краще слухати сирени, ніж прильоти..
А твоя бидляча поведінка , твій хамський сленг і мати щей наглядно показують твою близькість до кацапського безкультур'я...
https://www.youtube.com/watch?v=3ZFctomB7Io
Враг сделал выводы и уже давно поменял стратегию.
Надеюсь наша военная стратегия тоже корректируется.
(А) ворог "уникає контактних боїв" і при цьому
(Б) "застосовує ракети, авіацію і далекобійну артилерію, щоб обстрілювати і руйнувати наші мирні міста",
то це означає, що:
1. Ворог і надалі хоче нас знищити, але вже не може. (І зрозуміло, що потрібні засоби для протидії його нападам з великої відстані, в т.ч. з території РФ чи Біларусі. До речі, про протикорабельні ракети і т.п.: вже 40 днів як стало зрозуміло, що спочатку потрібно будувати протикорабельні ракети, ракети ППО і т.д., а потім - знову такі ж ракети на запас, а потім перемогти ворога, а потім - відновити зруйновані мости, а потім тільки будувати житловий фонд... а дороги - поки що відкласти.)
2. (А) => Сам Бог нам показує, що САМЕ ЗАРАЗ ПОТРІБНО ЗВІЛЬНИТИ ВСІ ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ. А не зупинятися на лініях наших колишніх страхів (лінія фронту і адмін.межа Криму),
які зупиняли нас мантрою "інакше Путін нападе", і які стали тепер повністю безпідставними рудиментами, однак які і досі керують думками і діями нинішньої вищої влади України, внаслідок чого Зеленський і компанія самі біжать до Путіна з пропозиціями віддати йому Крим, Донецьк і Луганськ, щоб хоча б частково його задовольнити.
Але якщо наші війська не звільнять усі окуповані території України,
то путінські війська будуть обстрілювати Україну не тільки з території Росії і Біларусі, але ще і з території України - з окупованих зон.
Крім того, як ми вже досить довгий час бачимо у звітах Генштабу та з інших джерел,
на території Росії та Біларусі Путін не може набрати солдатів для війни проти України, якщо вони не хочуть їхати в Україну і воювати,
АЛЕ ПРИ ЦЬОМУ НА ОКУПОВАНИХ РФ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ ПУТІНСЬКІ ВІЙСЬКА ПРИМУСОВО ЖЕНУТЬ ЧОЛОВІКІВ З МІСЦЕВОГО НАСЕЛЕННЯ ВОЮВАТИ ПРОТИ УКРАЇНИ! Таким чином путінський режим робить так, щоб люди в Україні вбивали один одного, і ненависть на майбутнє між ними сіє.
І очевидно, що ця практика буде продовжуватись доти, доки Україна не звільнить усі свої окуповані території.
У таких умовах очевидно найбільш вигідно звільнити всі окуповані території України одразу.
Ресурсів в них дуже багато.Але техніка не безкінечна,особливо бронітехніка.В нас гранатометів вже навіть з запасом.По авіації в нас провал,якщо порівнювати з москалями.Але вони вже втратили 150 літаків,це колосальна цифри і ще втратять.