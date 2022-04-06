Російська агресія створила загрози для всіх країн Чорноморського регіону, - Резніков

Російська агресія в Україні спричинила масштабну гуманітарну кризу та створила загрози безпеці всіх країн Чорноморського басейну, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони, про це він сказав під час віртуальної зустрічі з колегами-міністрами, організатором якої стала турецька сторона. У спілкуванні взяли участь міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, міністр оборони Болгарії Драгомир Заков, міністр оборони Грузії Джуаншер Бурчуладзе, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак та міністр оборони Румунії Василе Динку.

"Напад Росії вже спричинив масштабну гуманітарну кризу і створив прямі безпекові загрози для усіх країн Чорноморського басейну. Порушено безпеку міжнародного судноплавства. Росія створює провокації проти цивільних суден. Декілька з них заблоковані в українських портах і вже зазнали російських атак, є жертви. Російський флот кидає в море захоплені у Севастополі міни, які належали ВМС України до 2014 року. Де-факто – це спроба вчинення терористичних актів проти цивільних суден", - заявив Резніков.

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Міністр також поінформував учасників зустрічі щодо ситуації на фронті. "Особливий акцент було зроблено на ситуації в Маріуполі, де російські війська спричинили гуманітарну катастрофу", - сказав він.

Зустріч у такому форматі, коли до обговорення регіональних проблем із чотирма країнами НАТО залучено партнерів з України та Грузії, відбувалася вперше.

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