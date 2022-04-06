Російська агресія створила загрози для всіх країн Чорноморського регіону, - Резніков
Російська агресія в Україні спричинила масштабну гуманітарну кризу та створила загрози безпеці всіх країн Чорноморського басейну, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони, про це він сказав під час віртуальної зустрічі з колегами-міністрами, організатором якої стала турецька сторона. У спілкуванні взяли участь міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, міністр оборони Болгарії Драгомир Заков, міністр оборони Грузії Джуаншер Бурчуладзе, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак та міністр оборони Румунії Василе Динку.
"Напад Росії вже спричинив масштабну гуманітарну кризу і створив прямі безпекові загрози для усіх країн Чорноморського басейну. Порушено безпеку міжнародного судноплавства. Росія створює провокації проти цивільних суден. Декілька з них заблоковані в українських портах і вже зазнали російських атак, є жертви. Російський флот кидає в море захоплені у Севастополі міни, які належали ВМС України до 2014 року. Де-факто – це спроба вчинення терористичних актів проти цивільних суден", - заявив Резніков.
Міністр також поінформував учасників зустрічі щодо ситуації на фронті. "Особливий акцент було зроблено на ситуації в Маріуполі, де російські війська спричинили гуманітарну катастрофу", - сказав він.
Зустріч у такому форматі, коли до обговорення регіональних проблем із чотирма країнами НАТО залучено партнерів з України та Грузії, відбувалася вперше.
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Початок битви за Донбас
Харківський фронт. Тут йдуть бої місцевого значення.
Східний фронт. Ізюм-Рубіжне-Авдіївка-Вугледар-Маріуполь.
Схоже що на Донбасі почнеться битва, яка надовго визначить хід війни. Ворог націлився на розгром або оточення наших військ на Донбасі і наступає з північного флангу на Барвінкове та з півдня - з Мар'їнки на Курахове, а з фонту ворог тисне а районі Сєвєродонецька-Рубіжного-Лисичанська. Операції приділяється велика увага - під Ізюм уже, наприклад, приїхали усі "зірки" російської військової пропаганди.
Тримаються захисники Маріуполя. Вчора дав інформацію про здачу в полон майже цілого батальйону нашої морсько піхоти - вона все ще перевіряється.
Південий фронт
Є певне просування наших сил під Херсоном. Є інформація, що росіяни наче готові здати місто аби відступити на лівий берег Дніпра та скоротити лінію фронту. Подивимося як буде розвиватися ситуація. Гарні новини і з півночі Херсонської області, де нашим захисникам вдалося звільнити кілька сіл. Просування продовжується.
Вчора відбулося засідання Ради Безпеки ООН з приводу російської агресії. Відразу скажемо, що поки що практичної користі із цих засідань для нас геть немає.
Більше того, доволі гнітюче враження справляє, що багато країн та самих "оонівських" бюрократів вислювлюють "глибоке занепокоєння" із приводу "війни в Україні", "страждання українського народу" і "конфлікту", переймаються тяжкою гуманітарною ситуацією і тим, що вона може викликати катаст катастрофічне підвищення цін на продовольчому ринку (Україна та росія входять у ТОП-6 світових експортерів пшениці) і при цьому абсолютно не називають винуватця такої трагедії - росію.
Зеленський висказав усе, що мабуть думає мабуть кожний українець - звинуватив РадБез у імпотентності, оскільки орган повністю втратив свій авторитет та довів свою неспроможність відвертати війни та впливати на агресорів. Зеленський закликав РадБез виключти із постійних членів росію та здійснити реформу органу. Ці слова помітно підтримали представники африканських країн та незначна кількість європейських.
Навіть наші найбільші прихильники - США закликали виключити рф тільки з Ради з прав людини.
Загалом сподіватися на ООН нам ні до чого. Там дійсно має відбутися справжня революція аби ми отримали якусь підтримку, а не бла-бла. Втім, представників вразили кадри із Бучі. Буде розслідування військових злочинів - подивимось який буде результат.
російське телебачення швидко пояснило внутрішній аудиторії злочини у Бучі і вже навіть створили для росіян "військові злочини" українців. Телебачення показало жорстке відео "добиття" "нацистами" російських десантників, які виходили із Бучі. Меседж: уявіть що вони могли вчинити із мирним населенням містечка?!
Крім цього росіянам стали показувати фото загиблих в Україні військових та їх "подвиги". Таким чином кремль прийняв рішення виводити "спецоперацію" в народ, гуртувати народ навколо теми війни.
Фактично ми з вами вийшли на війну двох східноєвропейських народів, які називають одне одного "нацистами". А це неприязнь між народами на десятиліття вперед навіть за умов, якщо росія прямо зараз виведе свої війська з України.
Ну що ж цілком логічний крок кремля після анексії Криму та окупації Донбасу. путін дійсно увійде в історію.
Вот тогда и будет гуманитарная катастрофа и не только в Черноморском регионе, а на гораздо большей площади.
Многие недальновидные страны крупно пожалеют, что недодали своевременно тяжелого оружия
и цена на хлеб станет заоблачной даже для богатых стран.