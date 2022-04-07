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Велика Британія поділяє вашу рішучість допомогти Україні дипломатично, політично, економічно та військово, - Джонсон - Дуді

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою подякував польському народові за те, що вони допомагають Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Джонсона. 

У повідомленні зазначається: "Я вітаю польський народ за все, що вони роблять для підтримки України.

Велика Британія підтримує вас і поділяє вашу рішучість допомогти Україні дипломатично, політично, економічно та військово.

Солідарність між Великою Британією, Польщею та Україною". 

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Автор: Роман Свиридович
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УПА діє👌
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07.04.2022 23:02 Відповісти
Україна-Польша-Англія. Для тих, хто не зрозумів😉
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07.04.2022 23:23 Відповісти
Не плутайте. Джонсон прем'єр Великобританії.
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08.04.2022 10:38 Відповісти
Вам вище відповіли, якщо маєте логіку - зрозумієте
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08.04.2022 22:17 Відповісти
Дякуємо, панове. Щиро.
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07.04.2022 23:21 Відповісти
Справжні друзі України

У повідомленні зазначається: "Я вітаю польський народ за все, що вони роблять для підтримки України.

Велика Британія підтримує вас і поділяє вашу рішучість допомогти Україні дипломатично, політично, економічно та військово.

Солідарність між Великою Британією, Польщею та Україною".
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07.04.2022 23:34 Відповісти
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07.04.2022 23:42 Відповісти
Якби мене спитали : із якими країнами Україна має заключити договори про військово - політичні та економічні союзи? Мій список виглядав би так: Польща, Литва, Велика Британія, США, Канада, Швеція, Данія, Норвегія, Словаччина, Туреччина, Чехія, Японія, Австралія, можливо Хорватія. Світова безпекова архітектура КАРДИНАЛЬНО видозміниться після неминучого розгрому(хоч він і дуже дорогою ціною нам дасться😒)кацападлії, і розпадом цього квазідержавного лайноутворення на окремі шматки. А за тим пройдуть тектонічні політичні зрушення на політичній карті Європи: виникнуть декілька центрів тяжіння за регіональним признаком, одним з яких може стати вісь Київ-Варшава-Лондон. Німеччина і Франція(які дуже тісно були прив'язані до економіки параші) втратять своє лідерство і ключову економічну вагу всередині ЄС(який буде переформатовано за геть іншими принципами взаємодії) і будуть намагатись сформувати свій альянс із країнами західної Європи. Просто треба пам'ятати : САМЕ ЗАРАЗ, на теренах України серед вогню і попелу на полях запеклих битв відбувається ГЛОБАЛЬНА ЗМІНА світової історії, і яким буде це майбутнє залежить від мужності та самовідданості українців - які воюють у лавах ЗСУ та тероборони, які тримають тили, волонтерять та просто сумлінно роблять свою справу кожен на свому місці. І я щасливий - шо живу у такій країні, серед таких людей😊, які уже вписали свою яскраву сторінку світової історії, яку пам'ятатимуть у віках. Слава ЗСУ, Слава Україні і вічна пам'ять та шана нашим полеглим Героям!
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08.04.2022 00:16 Відповісти
 
 