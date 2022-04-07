Велика Британія поділяє вашу рішучість допомогти Україні дипломатично, політично, економічно та військово, - Джонсон - Дуді

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою подякував польському народові за те, що вони допомагають Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Джонсона.

У повідомленні зазначається: "Я вітаю польський народ за все, що вони роблять для підтримки України.

Велика Британія підтримує вас і поділяє вашу рішучість допомогти Україні дипломатично, політично, економічно та військово.

Солідарність між Великою Британією, Польщею та Україною".

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